Zi neagră pentru primarul de Sîngeorz Băi, Traian Ogâgău, care e tot mai aproape să-și piardă mandatul! Judecătoria Năsăud a decis să anuleze renunțarea la aplicarea pedepsei la cererea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, după ce acesta a adunat în palmares două condamnări cu suspendare. Practic, instanța năsăudeană a decis că Traian Ogâgău nu mai are dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a fi ales într-o astfel de funcție, pe o perioadă de 3 ani. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

Potrivit ultimei sentințe, după contopirea celor două sentințe anterioare, Traian Ogâgău este condamnat la un an şi 4 luni închisoare cu suspendare, dar și interzicerea dreptului de a fi ales, de a ocupa o funcție publică.

„În temeiul art. 5811 alin. 1, 2, 3 din Codul de procedură penală, raportat la art. 82 alin. 3 din Codul penal, anulează renunțarea la aplicarea pedepsei dispusă prin Decizia Penală nr. 596/A/2020 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul penal nr.3436/265/2018, definitivă la 23.06.2020 faţă de inculpatul O.T. raportat la săvârșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 alin. 1 din C.pen. şi pe cale de consecință În temeiul art.396 alin.10 Cod pr.pen, condamnă pe inculpatul O.T. pentru săvârșirea infracțiuni de :

– folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 alin. 1 din C.pen, la pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică; dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice,), pe o durată de 3 ani, cu aplicarea în baza art. 65 aln.1 a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod Penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) (faptă comisă la data de 28.03.2018).

În baza art.583 alin.1 Cod procedură penală rap la art 97 alin.1 Cod procedură penală anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dispusă prin SP nr.95/09.07.2020, pronunțată în dosar nr.3685/265/2018, al Judecătoriei Năsăud definitivă prin Decizia Penală nr.1135/A/2020 a Curţii de Apel Cluj, la data de 12.10.2020 privind pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prev. şi ped. de art.337Cod Penal. (faptă comisă la data de 27.11.2016) Constată că faptele au fost săvârșite în concurs real, iar în baza art.38 alin.1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 4 luni închisoare (1/3 din 12 luni), urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică; dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice,), pe o durată de 3 ani, cu aplicarea în baza art. 65 aln.1 a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod Penal (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat).

În baza art. 91 şi 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

– să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bistrița-Năsăud, la datele fixate de acesta; ț să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; ț să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depășește 5 zile;

– să comunice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă. În baza art. 93 alin.2 lit.b Cod penal, impune condamnatului să frecventeze un program de reintegrare socială, derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, şi un curs de legislație rutieră

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității (în domeniul serviciilor publice întreținere locuri de agrement, parcuri şi drumuri, salubrizarea localității, activități în folosul unităților școlare, educative sau socio-culturale, sau orice altă activitate utilă comunității) în cadrul Primăriei com. Maieru sau a Primăriei com. Ilva Mică, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În temeiul art.91 alin. 4 cod penal raportat la art. 96 din Codul penal, se pune în vedere inculpatului care sunt consecințele nerespectării măsurilor prevăzute la art. 93 din Codul penal şi/sau a săvârșiri de noi infracțiuni, respectiv revocarea suspendării şi executarea pedepsei închisorii. În baza art.94 alin.2 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, supravegherea obligației prevăzute la art. 93 alin.2 şi 3 Cod penal se face de Serviciului de Probațiune Bistrița-Năsăud. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare”, este sentința pronunțată azi de Judecătoria Năsăud.