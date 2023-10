Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării, a discutat, vineri, cu Alin Ușeriu și Marcel Iureș despre proiectul #ViaTransalvanica – “Drumul care Unește” și care reînvie 2000 de ani de istorie românească.

La discuție au participat și premierul României, Marcel Ciolacu, Ministrul Economiei și Turismului, Dl. Radu Oprea și Dna. Roxana Mânzatu, secretar de stat.

„Astăzi, #ViaTransilvanica a ajuns la Guvernul României! Am fost tare bucuros să mă revăd cu Alin Ușeriu, bistrițean de-al meu, alaturi de care am fost voluntar încă de la 16 ani în unul dintre cele mai importante ONG-uri europene, cu sediul în Bistrița-Năsăud, Tășuleasa Social.

După ce a fost de curând digitalizată, fiind acum accesibilă prin Google Street View, Via Transilvanica va deveni un traseu omologat pentru turism și cicloturism, prin cadrul #legal la care am început să lucrăm. 250.000 de oameni vor vizita Via Transilvanica în fiecare an, bucurându-se de frumosul pe care îl au oamenii și locurile noastre de suflet, din Drobeta-Turnu Severin, prin toată Transilvania, până în Bucovina la Mănăstirea Putna, pe o distanță de 1400 de kilometri.



Via Transilvanica va deveni un real motor de dezvoltare economică și turistică pentru zonele rurale și un ambasador extraordinar al ceea ce are minunat România: oamenii si locurile de vis”, a conchis Bogdan Ivan.