Deputatul PNL Robert Sighiartău și primarul în funcție al municipiului Bistrița și totodată președinte al PNL Bistrița-Năsăud Ioan Turc și-au depus sâmbătă candidaturile pentru președinția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, respectiv pentru funcția de primar al municipiului Bistrița. De asemenea, au fost depuse și listele de candidați pentru funcțiile de consilieri județeni și consilieri locali.

„Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Am luat această decizie pentru că datorez foarte mult județului Bistrița-Năsăud. Aici am crescut, aici am învățat, aici este familia mea și vreau să dau înapoi bistrițenilor aceeași dragoste cu care m-au susținut în viața politică. Eu cred că județul Bistrița-Năsăud are nevoie de o altă viziune, are nevoie să ajungă la o altă etapă de dezvoltare. La felul cum arată lucrurile acum, cred că e nevoie de o schimbare, o schimbare clară”, a spus Robert Sighiartău.

Lista candidaților PNL pentru Consiliul Județean Bistrița-Năsăud:

1. Robert-Ionatan Sighiartău

2. Cristian Mureșan

3. Florin-Grigore Rogozan

4. Cristian-Costel Cârlig

5. Marius-Florin Chețan

6. Gheorghe Scuturici

7. Aurelia-Mariana Dan

8. Marin-Vasile Rus

9. Viorica Calo

10. Dorin-Octavian Rus

11. Elena-Maria Pop

12. Clarisia-Rodica Strugar

13. Călin Sbîrciu

14. Florin-Cristian Moldovan

15. Radu-Cosmin Wechter

16. Ioan-Alexandru Blaga

17. Mihai-Gabriel Scridonesi

18. Daniel-Alin Cristea

19. Marioara Gaga-Seica

20. Lucian Bobeanu

21. Octavian-Mihai Ganea

22. Teodor-Tiberiu Hășmășan

23. Roxana-Bianca Pașc

24. Doina-Maria Sigmirean

25. Georgeta-Lavinia Ștefoi

26. Marioara-Felicia Bozga

27. Doru-Florin Sas

28. Gavrilă-Vasile Pop

29. Nicolae-Iulian Timbușiu

30. Ioan Dedean-Bortăș

31. Sebastian-Dumitru Moldovan

32. Ioan-Sorin Buda

33. Marius Câțcăuan

34. Florin-Antonio Bechi

35. Floare Băilă

36. Leontin Cira

37. Sorin-Liviu Conț

38. Petru-Traian Pavel

39. Daniel-Login Vasilca

40. Beniamin Bachiș

„Mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim bistrițenilor pentru toate lucrurile bune pe care am avut ocazia să le facem în cei doi ani și jumătate de mandat/ Mă refer la timpul real de muncă, pentru că anul pandemic 2021 nu îl număr. Îi asigurăm pe toți oamenii care trăiesc în Bistrița că, în perioada următoare, urmează să implementăm proiecte care vor schima fața orașului”, a spus Ioan Turc.

Lista PNL pentru Consiliul Local Bistrița:

1. Ioan Turc

2. Sorin Hangan

3. Tiberius-Daniel Brici

4. Florin-Radu Urîte

5. Alexandru-Tudor Filip

6. Ștefan Cicioc

7. Doina Macarie

8. Ionel Ruști

9. Marioara Gaga-Seica

10. Ancuța Vitușinschi

11. Cristiean Munthiu

12. Ovidiu-Sorin Vasii

13. Ioana-Livia Creța

14. Lucian Bobeanu

15. Mihai-Ovidiu Berbunschi

16. Valeria Tămășoi-Moisil

17. Daniela-Maria Hudrea

18. Ionel Blaga

19. Ioan Someșan

20. Leonora-Carmen Sas

21. Ariana-Rafila Grigorescu

22. Mario-Valentin Pudilik

23. Teodor-Tiberiu Hășmășan

24. Mihai-Remus Tisa

25. Florin Găurean

26. Rodica Bodea

27. Paul-Andrei Lostun