Sub ochii rectorului Vasile Țopa UTCN jonglează cu studenți de umplutură ca să obțină fonduri de la stat

Sub ochii rectorului UTCN Vasile Țopa sunt ”jonglați” mai mulți studenți în cadrul unei scheme nelegale acceptate în mod tacit de conducerea universității. Este vorba de cursanții care figurează fictiv ca fiind înregistrați la punctul de lucru al UTCN din Satu Mare. În pofida faptului că studenții respectivi nu trec pe cursuri, ei figurează în registre pentru ca UTCN să își păstreze punctul de lucru de la Satu Mare și pentru a putea primi fonduri de la Ministerul Educației.

Potrivit unor date puse la dispoziție de profesorul UTCN Dorin Isoc la punctul din Satu Mare al Universității Tehnice din Satu Mare figurează mai mulți studenți care, chiar dacă practic nu frecventează deloc cursurile, ei sunt menținuți în registrele universității clujene. Scopul este unul destul de concret: banii.

Potrivit unui răspuns oficial al rectorului UTCN Vasile Țopa, conducerea universității clujene știe de această situație și o acceptă pentru că îi pică bine.

”La începutul anului universitar am solicitat administrației facultății lista studenților care au obligația de a participă la activități. La mijlocul semestrului al doilea constat că există un număr

semnificativ de studenți care nu au participat la nici o activitate planificată. Sesizez administrația instituției că există riscul ca acești studenți să nu-și poată încheia situația școlară în acest an. Studenții declarați admiși și cei păstrați în evidența punctului de lucru (din Satu Mare, n.red.) sunt invitați să procedeze la recontractarea unor discipline. Invitarea se face insistent și în afara termenului reglementat. Semnarea documentelor de recontractare se face pe toată durata anului, dar plata nu se face decât în data de 3 iunie adică la finele anului universitar. Întreaga activitate a punctului de lucru are drept bază capacitatea de lucru adică suma tuturor studenților prezenți și istorici pe baza unor documentele de recontractare semnate pe bază de fals. Această capacitate de lucru (număr aparent de studenți înscriși) stă la baza întregii activități didactice, dar și a justificării fondurilor publice determinate per student. Fiind în afară obligațiilor școlare, studenții de umplutură sunt buni pentru ca în anul viitor să fie invitați să semneze noi documente de recontractare. Prin manipularea fără posibilitatea de control, administrația facultății poate proceda la cele mai diverse acțiuni cum ar fi: reînscrierea unui student repetent de la punctul de lucru Satu Mare la una din secțiile de la Cluj sau modificarea notelor fără prezența cadrului didactic”, arată profesorul clujean.

Banii să vină!

Din răspunsul UTCN se poate trage concluzia că administrația universității clujene recunoaște și acceptă această situație.

”Toți studenții nominalizați de către dumneavoastră au în dosarul lor personal ”Contractul de studiu” și ”Contractele disciplinelor” pentru fiecare an universitar, în conformitate cu Regulamentul ECTS, asumate sub semnătură privată și respectiv semnăturile responsabilului ECTS, decan și secretar șef facultate. Studenții sunt înmatriculați la forma de finanțare corespunzătoare buget/taxă, respectându-se maximum 4 ani bugetați. Toți studenții nominalizați au taxa de școlarizare achitată, în conformitate cu Contractul disciplinelor. Studenții care au recontractat disciplina Ingineria reglării automate II, ca disciplină de an anterior, pot achita taxa până la data de 3 iunie 2019 (conform Regulamentului de taxe 2018 – 2019), dacă nu, în catalog vor fi marcați ca Neplătit. Art 6.4 din Regulamentul ECTS prevede ”Frecventarea și efectuarea activităților de învățământ de tip aplicație sunt obligatorii și condiționează admiterea la forma finală de evaluare a disciplinei”, arată răspunsul semnat de rectorul UTCN Vasile Țopa.

Practic, prin emiterea acestui răspuns, administrația UTCN recunoaște că face jonglerii cu studenți.

”Prin răspunsul rectorului se dovedește că administrația universității cunoaște faptele și făptuitorii și acționează în mod complice. Acesta este motivul pentru care orice verificare în cadrul instituției este sortită derizoriului”, consideră Dorin Iscoc.

Universitatea la care se predă și șpaga(tusul)

Dintre cadrele didactice care au legături cu UTCN pot fi amintiți profesorul Ioan Ardelean care în urmă cu doi ani a fost reţinut sub acuzaţia de luare de mită. Potrivit ultimei declarații de avere, el avea 5 terenuri agricole dobândite în anii 2003, 2008 şi 2012 prin cumpărare şi donaţie, un apartament cumpărat în 2015 împreună cu soţia şi o casă de locuit achiziţionată în 2008. Conduce un Ford Focus cumpărat în 2015 şi în cele trei conturi bancare sunt circa 19.000 de euro şi 150.000 de lei. Nu are datorii la bancă. Veniturile sale pe an – salariul de la universitate şi banii din proiectele de cercetare – sunt în valoare de 135.276 de lei. Asta înseamnă circa 11.000 de lei pe lună, adică în jur de 2.500 de euro. El a fost reținut după ce a fost surprins în flagrant în timp ce primea sumele de 450 euro şi 450 lei de la mai mulţi studenţi în scopul facilitării promovării examenului restant la materia ”Mecanisme I şi II

Un alt cadru universitar de la UTCN este Ioan Petran, condamnat penal pentru luare de mită. El apare într-o monitorizare făcută în 2008 de Asociaţia Alianţa pentru o Românie Curată ca fiind incompatibil deoarece în acea perioadă Petran, avea două firme de construcţii şi proiectare în timp ce ocupa şi funcţia de şef al Inspecţiei Teritoriale în Construcţii Cluj.

Avere de rector

Potrivit declarației de avere semnate al jumătatea anului trecut, rectorul UTCN Vasile Țopa avea o avere consistentă: 4 terenuri agricole cu o suprafață totală de aproape 10 hectare, 6 hectare de pădure, 1.000 mp de teren intravilan și 3 hectare de teren extravilan. Mai are două apartamente, două case, o casă de vacanță și un spațiu comercial. În conturi are aproape 300.000 euro și peste 200.000 lei. La capitolul active financiare are, sub diferite forme, peste 1,1 milioane de lei și aproape 700.000 euro. Anul trecut, familia Țopa a câștigat aproape 600.000 lei și aproximativ 35.000 euro.

Nu are nicio datorie!

Șefii UTCN se complac în lacune

Prin aceste practici la limita legalității, numele UTCN riscă să fie asociat cu o serie de instituții universitare rău famate.

Din cauza modului în cadre administrația universității clujene alege să gestioneze situația studenților, ”numele și numărul real al studenților care frecventează un an de studiu nu apar în nici o evidență. Sistemul de evidență și manipulare a documentelor de recontractare este unul măsluit, nu conține informații reale și permite folosirea sa în orice scop. Toate persoanele implicate inclusiv cele care au semnat cu întârziere sau au favorizat semnarea neadevărată sau neconformă sunt în condiții de vinovăție și complicitate. Profesorii și studenții care își fac datoria nu au nimic de-a face cu această situație și mai mult decât atât administrația face eforturi majore că ei să nu afle. Numele instituției este târât de administrație, prin aceste manevre și ilegalități, în zona celor mai rău famate instituții universitare din România”, mai arată profesorul Dorin Isoc.