Primăria Bistrița s-a apucat de studiile pentru complexul acvatic, „ideea” fostului primar Ovidiu Crețu, însă mutată din Wonderland în locul fostului ștrand Mecanica. Municipalitatea a achiziționat terenul și tot ce era acolo și intenționează să-l redea cosmetizat și updatat bistrițenilor.

Decenii la rând, ștrandul Mecanica a fost unul dintre locurile preferate de bălăceală pentru bistrițeni. A fost mai apoi lăsat în paragină și uitat de tot de bistrițeni. După ce a preluat Primăria Bistrița, Ioan Turc a pus ochii pe ștrand și l-a achiziționat.

În prima fază, Ioan Turc a pus ochii și pe ștrandul Iproeb, situat în proximitate. Deocamdată, municipalitatea a reușit să achiziționeze doar Mecanica, cu 5 milioane de lei.

„Suprafața bazelor Iproeb și Mecanica este una generoasă și cu un potențial uriaș, ținând cont că se află în proximitatea Pădurii Schullerwald, există rețea de utilități, este în oraș nu în afară, deci potențialul este extraordinar de mare. Dorim să construim un parc sportiv și acest lucru presupune bazine de înot, terenuri de sport, multe funcțiuni cu destinație de sport, agrement, relaxare. Dorim, în situația în care ajungem la o finalitate în ceea ce privește negocierile pentru cumpărarea bazelor, chiar dacă reușim doar cu o singură bază proiectul poate merge mai departe, să depunem un proiect cu finanțare europeană prin POR pe infrastructura de agrement, ceea ce va da orașului o zonă cu adevărat de mare nivel pe această componentă de sport, divertisment, petrecere a timpului liber. Nu mă pot pronunța acum cu privire la valoarea proiectului, dar va costa 10 sau 14 milioane de euro. Va fi un proiect mare dacă reușim să achiziționăm terenul. Urmărim realizarea unui proiect de anvergură pentru oraș”, spunea în octombrie 2021, primarul Ioan Turc.

În următorul an, în primăvară, Primăria Bistrița reușește să achiziționeze ștrandul Mecanica, care se întinde pe 3,2 hectare de teren, pe care plătește 5 milioane de lei, în condițiile în care Ioan Turc își propunea să cheltuie 6 milioane de lei pe ambele baze de agrement.

Aquapark-ul mutat din Wonderland la Mecanica

Ioan Turc vrea să facă la fosta bază mecanica ce visa fostul edil Ovidiu Crețu să materializeze în Wonderland. Primăria Bistrița a început deja să pregătească documentele necesare pentru acest proiect. Primarul Ioan Turc vrea să acceseze fonduri europene pentru materializare Aquapark-ului.

„Prezentul proiect intenționează să crească și să diversifice oferta municipiului Bistrița în rândul turiștilor, prin oferirea unei game largi de servicii turistice de agrement și relaxare (înot, minifotbal, tenis, baschet, târguri turistice, evenimente cu caracter turistic”, se arată în tema de proiectare, publicată de Primăria Bistrița.

Complexul se întinde pe o suprafață de 32.837 metri pătrați și va cuprinde demolarea construcțiilor existente, conform recomandărilor din expertiza tehnică, construirea unor clădiri, încadrate în categoria clădirilor verzi, eficiente energetic și cu pereți sau acoperișuri verzi, refacerea zonelor înierbate, plantarea de arbori și arbuști, alei pietonale din materiale ecologie, sistem de iluminat smart și ecologic, utilizarea de soluții „verzi” pentru utilitățile publice ale obiectivului de investiție, creșterea siguranței în zonă prin sistem de supraveghere video, soluții de acces la Internet, amenajarea zonei cu mobilier urban „smart”, din materiale naturale, pentru recreere și relaxare sau asigurarea de accesibilitate persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, complexul va conține o plajă amenajată, șezlonguri și umbrele pentru relaxare precum și bazine pentru înot și tobogane cu apă. Ștrandul va funcționa doar în sezonul de vară și va fi compus din 4 bazine de înot.

„Se propune realizarea unui complex reprezentativ, modern, care să intre în armonie atât cu fondul construit, cât și cu elementele naturale înconjurătoare. Structura funcțională se va gândi în jurul a două funcțiuni majore care pot coexista: petrecerea timpului liber și spațiul aferent construcțiilor decorative și utilitare (în așa fel gândit încât să fie benefice tuturor persoanelor inclusiv celor cu dizabilități). Suprafața complexului destinat pentru petrecerea timpului liber și spațiul verde va fi de aproximativ 3,2 ha. Această suprafață va putea fi extinsă într-o etapă ulterioară, în funcție de necesitățile și posibilitățile beneficiarului. Capacitatea de deservire a complexului va fi pentru un aflux de aproximativ 1.500 de persoane/zi/timp de vară”, se precizează în tema de proiectare.

Bazin în aer liber și bazin acoperit

„Zona bazinelor va include „lazy river (râu cu apă lină cu poduri) cu o adâncime de 90 de cm, „baby lagon” (loc de joacă cu apă pentru copii) cu o adâncime de 40 de cm, „relax pool” (bazin de înot și relaxare) cu o adâncime de 120 cm, „splash pool” cu o adâncime de 180 de cm. Zona toboganelor va include: twister, space bowl, black hole, rafting, kamikaze, cu o capacitate de 300 de locuri”, se mai arată în tema de proiectare.

În cadrul complexului va fi amenajat și un bazin acoperit, de 25 de m pe 50 de m și o adâncime de 2,10 m, care va putea fi folosit pe tot parcursul anului. Va fi construit într-o construcție cu un etaj ce se va întinde pe 8.000 de metri pătrați. În cadrul clădirii vor fi amenajate și vestiare cu minim 1000 de dulapuri, un cabinet medical, o saună, o sală de forță, restaurant, bar, terasă.

Se ia în calcul și amenajarea a trei terenuri de tenis cu propriul vestiar, un teren de baschet și două terenuri de minifotbal. Vor fi amenajate și locuri de joacă pentru copii, 300 de locuri de parcare, piste pentru biciclete și role și chiar și o zonă pentru spectacole.

Ovidiu Crețu visa la ceva mai grandios în Wonderland

Și fostul primar Ovidiu Crețu visa la un Aquapark, însă acesta a fost la un pas să se materializeze în Wonderland, în vecinătatea pârtiei de schi. Pe lucrări au pus mâna cei de la MIS Grup și proiectul a fost lăsat în aer de către Ioan Turc, care a decis să facă acolo un bazin olimpic și să mute aquapark-ul la doi pași de pădurea Schullerwald.

„O veste bună pentru bistrițeni : orașul va avea bazin olimpic. Am anunțat intenția noastră cu ceva timp în urmă. La București am avut discuții cu domnul ministru Cseke Attila, am avut discuții și cu directorul general al Companiei Naționale de de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, lucrurile sunt clare, există confirmarea fermă că investiția de aproximativ 7-8 milioane de euro se va face. Astfel, orașul nostru va intra în clubul select al municipiilor care dețin o asemenea infrastructură”, anunța Ioan Turc, anul trecut, într-o conferință de presă.

Edilul motiva că renunță la Aquapark pentru că ar fi o investiție deficitară, ce trebuia suportată integral din bugetul municipiului Bistrița. Deși s-a renunțat la proiect, Aquapark-ul a înghițit sume frumușele până în 2020. Înainte să părăsească Primăria Bistrița, Ovidiu Crețu aloca 3 milioane de lei pentru debutul lucrărilor, de care se apucaseră cei de la MIS Grup.

Doar pentru studiile de fezabilitate și proiectul tehnic al investiției a fost alocată suma de un milion și jumătate de lei. Complexul urma să se întindă pe 5 hectare, suprafață ce putea fi extinsă exterior, dacă interesul bistrițenilor era maxim. Capacitatea de deservire a complexului era gândită pentru un aflux de aproximativ de 5.000 de persoane/zi pe timp de vară.

