Lucrările de licență la comandă s-au transformat într-o adevărată afacere pe internet, iar fenomenul este într-o continuă ascensiune, cererile fiind din ce în ce mai mari. Nimeni nu pare interesat că studenții, viitorii oameni de bază ai societății, nu se sinchisesc să-și scrie singuri lucrarea care ar trebui să însemne o încununare a anilor petrecuți în facultate, ci aleg să lase această responsabilitate în seama unor oameni bucuroși că pot face bani din nepăsarea și naivitatea altora.

Piața este una greu de determinat, sunt atât de multe site-uri care oferă astfel de servicii, încât studenți lipsiți de inspirație, timp sau voință au de unde să aleagă și să beneficieze și de un preț rezonabil în urma unor negocieri. În realitate, studentul nu poate fi sigur dacă își va primi lucrarea de licență în timpul stabilit, dacă va fi redactată de cineva care are cunoștințe în domeniu sau dacă va fi copiată de pe internet. Un alt semn de întrebare pe care ar trebui să și-l pună cei ce apelează la astfel de servicii este dacă lucrarea lor va trece sau nu testul programului anti-plagiat folosit de universități și dacă există riscul de a fi prinși. Multora nu pare să le pese prea mult, plagiatul fiind în general acceptat și normalizat, fie că ne referim la școală sau facultate.

Majoritatea site-urilor care se ocupă cu scrierea licențelor pun la dispoziția clienților un formular de comandă, în care, pe lângă datele de contact, trebuie să specifice titlul lucrării, cuprinsul, numărul de pagini, bibliografia și termenul la care doresc să primească lucrarea finalizată. De asemenea, site-rile au o varietate largă de servicii, pe lângă lucrările de licență realizează teme, proiecte, lucrări de dizertație, lucrări pentru a obține gradul I profesional sau chiar teze de doctorat.

Își fac reclame că te pot ajuta să obții o notă cât mai mare fără prea mult efort și că o persoană specializată se va ocupa de lucrarea ta.

De ce se copiază?

În România plagiatul nu mai este un subiect tabu, încă din școala primară, copiii se tem mai mult că ar putea să ia o notă proastă la un test, decât să copieze și partea cea mai proastă e că mulți profesori se fac că nu observă fițuica din bancă sau formula notată pe mână. Ar putea fi o problemă în sistemul de învățământ care pune o prea mare presiune pe umerii elevilor, care nu mai reușesc să facă față tuturor testelor și examenelor pe care trebuie să le susțină. Plagiatul e furt, furt intelectual și nu degeaba în școală, elevi care copiază sunt sancționați cu nota 1 și dacă profesorul consideră se poate scădea și nota la purtare, iar la Bacalaureat, cei prinși că au copiat nu mai au dreptul să se prezinte în examen două sesiuni. Din păcate sunt prinși prea puțini, ideea că „se poate și așa” prinde rădăcini, iar cel ce a încercat să plagieze de mai multe ori și a văzut că nu există repercusiuni, va apela la cea mai ușoară cale pentru a-și atinge scopul. Site-urile de profil sunt doar tentația căreia nu pot să-i reziste tot mai mulți studenți, lucrările fiind numai la un click distanță în schimbul unei sume de bani.

Mihai este student la o facultate din Cluj-Napoca, iar după trei ani de învățat „lucruri care nu folosesc nimănui”, cum spune chiar el când vorbește despre cunoștințele acumulate în timpul facultății, a decis să nu-și mai irosească ultimele puteri redactând lucrarea de licență și a apelat la o firmă găsită pe internet, care oferă astfel de servicii, contra cost. Norocul a fost de partea lui şi nimeni nu şi-a dat seama că lucrarea nu îi aparține, iar persoana care a redactat licența s-a implicat suficient de mult, rezultatele fiind mai mult decât îmbucurătoare.

„Mi-am propus să mă distrez în ultimul an de facultate, nu să-mi pierd timpul cu lucrarea de licență. Oricum majoritatea și-o cumpără sau îi dau copy-paste de pe internet, mai modifică câteva cuvinte ca să nu zică cineva că e plagiată și trec destul de ușor. Profesorii nu-și dau seama. Cunosc persoane care au terminat de câțiva ani și tot cu licențe cumpărate au trecut. Nu iei 10, dar treci. Ce vrei mai mult? Eu cu 900 de lei am luat 8 fără niciun stres. De ce să te stresezi când poate altcineva să te ajute.”

Cazul lui Mihai este un exemplu mai mult decât proeminent că în anumite situații, banii pot rezolva orice problemă, pot cumpăra o notă bună la lucrarea de licență și te pot scăpa de griji, iar după reacția lui nu pare că își va mai redacta alte proiecte sau lucrări de unul singur. Dar oare este un mod sănătos de a gândi? Mai ales că există studenți exemplari care învață și își dedică tot timpul redactării lucrării de licență și care ajung să obțină aceeași notă ca cineva care nici măcar nu are habar ce cuprinde lucrarea sa, iar singurul efort depus a fost transferarea unei sume de bani într-un cont.

Alina și-a scris lucrarea de licență de una singură și e de părere că oamenii care aleg să cumpere astfel de lucrări au înrădăcinată în minte ideea că banii pot cumpăra orice și se vor baza mai mereu pe acest principiu.

„Am lucrat câteva luni bune la lucrarea mea de licență, pentru că mi-am dorit să fie ca o oglindă a tot ce am învățat în cei patru ani de facultate. Cred că studenții care își cumpără lucrările de pe internet, nu fac altceva decât să se mintă singuri, să-și atribuie ceva ce nu le aparține și să creadă că banii pot cumpăra orice. Asta nu e o gândire sănătoasă și nu știu câți vor reuși pe plan profesional cu aceste idei.”

Ce se întâmplă în spatele unei licențe cumpărate?

Am stat de vorbă cu o persoană care se „angajase” să scrie proiecte și lucrări de licență și mi-a povestit care a fost procesul de selecție în vederea angajării și cum, în unele cazuri, licențele sunt scrise de persoane care nu au nicio legătură cu subiectul respectiv.

„Îmi căutam de muncă și am aplicat online la mai multe job-uri, printre ele și unul de redactor, nu scria pentru ce anume, dar nu se cerea experiență, se menționa că programul este unul flexibil și că salariul crește în funcție de implicare. Nimic dubios până aici. La câteva zile am primit un mail în care mi se spunea că am fost acceptată în echipă, că au fost impresionați de pregătirea mea, deși eu nu am specificat mai nimic legat de aptitudinile mele și mă rugau să las un număr de telefon pentru a mă adăuga într-un grup de WhatsApp. Exact asta am făcut. Acolo veneau comenzi peste comenzi, licențe din toate domeniile, cu prețuri diferite, proiecte și teme. Cât timp am făcut eu parte din acel grup au fost realizate aproximativ 100 de lucrări de licență și tot pe atâtea proiecte. Și am fost membră a grupului numai 3 sau patru săptămâni. Nu am avut un interviu propriu-zis de angajare, nu m-a întrebat nimeni dacă am cunoștințele necesare pentru a scrie o astfel de lucrare. Practic puteam să scriu orice, nu i-ar fi păsat nimănui. Mi s-a părut puțin suspect totul și m-am interesat dacă e totul legal și am cerut să mi se facă contract. Mi s-a făcut un contract de prestări servicii pe care nu l-am semnat niciodată, pentru că nu mi se părea în regulă să scriu lucrări de licență din domenii pe care nu le-am studiat sau nu le înțeleg. Sunt peste 130 de persoane în acel grup. Din câte am văzut, licențele erau între 800 și 1250 de lei, în funcție de numărul de pagini, complexitatea lucrării și cât timp aveai la dispoziție să o termini. Din aceste sume numai 65% revenea redactorului, restul de 35% fiind comisionul celor ce dețineau site-ul. Niciodată nu ni s-a dat un nume, nu am știu cine e în spatele site-ului, nu am găsit nicăieri detalii, chiar și pe WhatsApp foloseau inițiale în loc de nume. Am ales să mă retrag înainte să fac ceva, pentru că nu mi s-a părut în regulă, dar nici nu vreau să mă gândesc câte persoane scriu licențe pe care le copiază de pe internet, schimbă câteva cuvinte ca să treacă de verificarea anti-plagiat și se bucură că au făcut bani fără aproape niciun efort. Să nu mai zic de cei care au încredere în astfel de site-uri și aleg să-și cumpere licențele, se poate întâmpla să nu le primească, să nu fie redactate corect, să fie doar informații copiate de pe internet.”, ne-a povestit tânăra.