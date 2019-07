Lazany vrea îmbunăţăţirea serviciilor şi a actului medical în SJU Bistrița! Unde întâmpină probleme

Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bistrița, a anunțat că la nivelul unității medicale va fi înființat un nucleu de calitate pentru îmbunăţăţirea serviciilor şi a actului medical.

Constituirea unui nucleu de calitate, care va fi format din asistenţi medicali cu experienţă, vizează în mod special pregătirea personalului nou angajat, astfel încât acesta să fie instruit conform cerințelor spitalului.

„Noi lucrăm în permanență la îmbunătățirea calității și actului medical. Chiar luni, în şedinţa Comitetului Director am propus aprobarea înfiinţării unui nucleu de calitate, format din asistenţi medicali cu experienţă, astfel încât tot personalul nou angajat, înainte de a intra pe secţie, să treacă printr-o perioadă de training în care să fie format pe cerinţele Spitalului Judeţean, iar nucleul respectiv să ia în permanenţă un grup de asistenţe, infirmiere, prin rotaţie, de la secţii, să le supună periodic la aceste instruiri care le va aduce actualizarea condiţiilor şi pretenţiilor conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă vizavi de îngrijire„, a declarat Gabriel Lazany.

Întrebat dacă există deficit de personal pe anumite secții, managerul SJU Bistrița a spus că o problemă ar fi la Unitatea de Primiri Urgențe, unde, deși au fost organizate patru concursuri, nu s-a prezentat niciun candidat.

”Deficit de personal medical superior de medici mai avem pe partea de UPU. Cred că am făcut până acum patru concursuri și nu am avut nicio prezentare. Mai avem nevoie de un medic radiolog, ca să putem închide linia de gardă pe care am creat-o în UPU la CT„, a afirmat Lazany.

Potrivit acestuia, medicina de urgență, fiind o specializare grea și solicitantă, nu este atractivă la rezidențiat pentru absolvenții de facultăților de medicină.

„Pe medicină de urgență sunt foarte puțini, este o specialitate medicală grea și tinerii medici absolvenți de medicină nu o aleg la rezidențiat. Și anul acesta, din câte m-am uitat, la medicină de urgență au fost singurele locuri neocupate la rezidențiat. După părerea mea, am mai spus asta și o repet, medicina de urgență ca să fie o specialitate atractivă, ar trebui să se ofere anumite facilități și condiții speciale, pentru că nivelul de stres este foarte mare. Eu încă nu am prins niciun medic din UPU care să iasă la pensie, deci majoritatea pleacă din UPU după o anumită perioadă. În țările din Vest se practică acest lucru – nu ai voie să lucrezi pe medicină de urgență mai mult de 10 ani, după care ești trimis către altă specialitate medicală. Noi le oferim condiții, le oferim apartamente, sporurile sunt maxime. Am discutat cu coordonatorii de rezidențiat din Mureș și Cluj, să îi luăm din rezidențiat, să îi pregătim, să îi curtăm și să îi aducem la Bistrița. Am reușit să aducem două rezidente de la Cluj, care au început să facă gărzi și să sperăm că la finalizarea rezidențiatului, peste un an și jumătate, vor opta pentru Bistrița. Acest lucru ne-ar rezolva în mare parte problema„, a explicat Gabriel Lazany.

În opinia managerului SJU, o altă rezolvare a acestei probleme ar fi fost aceea ca medicii de familie să accepte să vină să facă gărzi în UPU, fiindcă mare parte din cazurile care se adresează UPU nu sunt urgențe medicale.

„Dacă pacienții care nu vor să meargă către medicii de familie, atunci am încercat să aducem medicina de familie la pacienți, să le propunem acestora (n. r. – medicii de familie) să vină în UPU să dubleze linia de gardă și să preia cazurile de cod alb și albastru, deci coduriloe care ar trebui rezolvate în prespital la medicina de familie. Ar fi rezolvat o problemă majoră – o dată că s-ar fi redus timpii de așteptare exact pe pacienții care sunt cei mai vocali, fiindcă pacientul care este cel mai vocal este cel care așteaptă foarte, foarte mult și astea sunt codurile albe și albastre pe care le-ar fi preluat medicii de familie. Din păcate niciunul nu a vrut să intre în linia noastră de gardă, dar pe de altă parte ei se plâng de bani”, a spus Lazany.

Managerul spitalului a mai arătat că dacă medicii de familie ar fi acceptat acest lucru ar fi avut la dispoziție o bază materială performantă, aveau în spate garanția liniei de gardă a medicilor de urgență în cazul în care nu aveau siguranță, plus că în spital există 12 linii de gardă clinice permanente.

„Era un avantaj foarte mare și noi reușeam să reducem timpii de așteptare pe cele două coduri – alb și albastru„, a adăugat Lazany.

El a mai precizat că a propus acest lucru și ministrului Sorina Pintea, căreia i-a solicitat să ia în calcul varianta de a introduce prin lege obligația ca medicii de familie să facă linii de gardă în UPU.

„Altfel nu văd cum am putea degreva UPU și va fi tot mai aiurea. Anul trecut am avut circa 44.000 de prezentări în UPU. Pacientul nu înțelege, noțiunea de urgență pentru el este foarte diferită față de un medic. De când am modernizat UPU Pediatrie și aici am ajuns la 85 de prezentări pe zi, fiindcă e frumos, sunt medici… Dar ne sufocă și cazurile care chiar au nevoie de urgență nu pot fi rezolvate în timp util„, a mai spus Gabriel Lazany.