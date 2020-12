Deputatul PMP Ionuț Simionca a ajuns la finalul mandatului de parlamentar, despre care spune că a fost unul plin de provocări și satisfacții, declarându-se mulțumit de activitatea sa din cei patru ani petrecuți în Parlamentul României. Cu toate că nu a obținut un nou mandat de deputat, Simionca afirmă că va munci pentru a ajuta la reconstrucția PMP.

În ceea ce privește activitatea sa parlamentară, deputatul PMP a precizat că a avut 256 de luări de cuvânt în 151 de ședințe, 54 de declarații politice și 162 de propuneri legislative, 24 dintre acestea devenind legi. De asemenea, pe parcursul activității, Simionca a depus 11 moțiuni și a adresat 115 întrebări și interpelări. Totodată, a avut peste 400 de audiențe la cabinetul său parlamentar.

Într-o conferință de presă susținută la Bistrița, Ionuț Simionca a reamintit câteva dintre inițiativele sale legislative care au fost adoptate și promulgate, devenind astfel legi. Printre acestea, Simionca a reamintit de Legea Autostrăzii Nordului, Legea privind amplasarea de bariere la nivel cu calea ferată, Legea Colectiv, Legea prin care locuitorii din Rodna, Maieru și Șanț se pot pensiona cu doi ani mai devreme, Legea pentru sprijinirea circumscriptiilor veterinare, Legea pentru suprailuminarea trecerilor de pietoni. Acestora li se adaugă și alte inițiative legislative, unele adoptate, altele rămase încă în sertarele Camerei Deputaților.

”Pe parcursul întregului meu mandat de deputat, am pus județul Bistrița-Năsăud și pe bistrițeni pe primul loc și am făcut legi bune pentru a îi ajuta în viața de zi cu zi, pentru a le face viața mai bună și a le rezolva problemele. La nivelul activității parlamentare din Camera Deputaților, am reușit să fiu cel mai harnic parlamentar de Bistrița-Năsăud, un lucru pe care îl spun cu modestie. Am reușit să fac câteva lucruri importante. Consider că eu mi-am făcut datoria față de cei care m-au trimis în Parlament și le mulțumesc celor aproape 11% dintre bistrițeni care, votându-mă în 6 decembrie, au confirmat acest lucru”, a declarat deputatul PMP.

Referitor la activitatea sa politică, președintele PMP Bistrița-Năsăud a subliniat că, deși nu a obținut un nou mandat de deputat, va rămâne implicat în viața politică, urmând să contribuie la reconstrucția PMP.

”Am încredere că PMP va renaște. Am încredere că noi avem capacitatea de a reface și reconstrui partidul. Cred că următoarea etapă de reconstrucție a PMP va aduce în față o echipă ce oameni tineri, de oameni capabili să readucă PMP în Parlament. Mă număr printre cei care vor pune umărul la reconstrucția PMP. Sunt unul dintre cei care vor munci pentru a readuce PMP în Parlament. În martie 2021 vom avea un congres de alegeri la nivel național, se va alege o nouă echipă de conducere, se va prezenta un nou proiect politic, se va prezenta doctrina clară și linia pe care vom merge în viitor. Sunt sigur că, alături de colegii mei din toată țara, vom reuși să relansăm partidul, cu atât mai mult cu cât suntem a treia forță la nivel național din perspectiva numărului de aleși locali. Avem peste 2.700 de aleși locali la nivel național. Cred că PMP va renaște și se va duce unde este locul, pentru că este un partid în care sunt foarte mulți oameni serioși și capabili, care pot să facă performanță politică”, a mai precizat Ionuț Simionca.

Reamintim că, în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie, PMP nu a reușit să obțină suficiente voturi pentru a atinge pragul necesar intrării în Parlamentul României.