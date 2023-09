La inițiativa consilierului municipal Mathe Attila și alături de subprefectul Décsei Atilla, primarul Ioan Turc a dat curs invitației primarului orașului Kisvárda din Ungaria, Leleszi Tibor și a efectuat o vizită oficială.

„Bistrița are noi prieteni în Kisvárda! (…) Am găsit aici o comunitate de oameni foarte prietenoși, deschiși la o colaborare sinceră cu vecinii lor din România. Am vizitat obiective de interes din Kisvárda, m-am întâlnit cu parlamentari și consilieri locali și am putut aprecia la fața locului efortul omologului maghiar pentru dezvoltarea orașului.

Un parteneriat pe termen lung ar putea să ofere oportunități reciproc avantajoase pentru traiectoria europeană a celor două comunități. Țin să îi mulțumesc domnului primar Leleszi Tibor pentru ospitalitatea cu care ne-a primit și îl asigur de toată considerația!”, a transmis primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc.