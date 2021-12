Bărbatul din Runcu Salvei care anul trecut pe 1 decembrie și-a bătut crunt soția și a lăsat-o să moară în casa, în frig, a fost condamnat în urmă cu o săptămână la 15 ani de pușcărie. Puțin, am spune după torturile la care și-a supus nevasta în ultima ei lună de viață. În special în ultimele două săptămâni de viață, femeia a fost bătută aproape în fiecare zi, cu pumnii, picioarele și chiar cu lopata. S-a ales cu coaste și sternul rupte, capul crăpat și vânătăi. E drept avea și ea o patimă care a cuprins-o în ultimii ani – băutura. Însă bărbatul cu care a fost măritată vreme de 20 de ani, în loc să îi dea o mână de ajutor și să o ducă la medic și dezalcoolizare, a suspus-o unui alt tratament. Bătaia! Că doar e ruptă din rai, nu? Un rai care te poate omorî! În raiul ăsta al lui, runcanul s-a simțit masculul feroce, stăpân pe viața femeii lui, deși în realitate s-a dovedit psihic și social un amărât neputincios fără de rațiune umană.

Cazuri de acest fel ca și cel petrecut pe 1 decembrie 2020 în Runcu Salvei au loc, din păcate, tot mai des în România. De bătăile încasate de femei zilnic, nu mai vorbim… Partea bună, dacă putem spune așa, este că sunt tot mai multe femei care atunci când sunt violentate de partenerii de viață, au curaj de a cere ajutor autorităților pentru îndepărtarea agresorului, prin obținerea de ordine de protecție și în final pedepsirea acestuia de lege. Cauzele violenței în familie sunt multiple, așa că ne abținem în a face o analiză în acest sens. Ideea este că atât societatea, dar mai ales autoritățile trebuie să ia măsuri cât mai rapide, pentru a stopa acest fenomen inacceptabil.

Ioan Pop din Runcu Salvei a fost trimis în judecată în luna mai acest an, acuzat fiind de violență în familie cu raportare la infracțiunea de omor și pentru violență în familie cu raportare la infracțiunea de tentativă de omor.

Anul trecut, pe 2 decembrie, a fost reținut pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu arestat preventiv, după ce, cu o zi înainte, soția sa a fost găsită fără suflare în casă. Femeia avea doar 41 de ani.

Potrivit procurorilor, medicii legiști au constatat că decesul femeii a fost violent, fiind cauzat de insuficiență cardio-respiratorie acută, consecutivă unei intoxicații cu alcool (5,30g/l alcool pur în sânge) asociată cu o hipotermie. În plus, pe corpul femeii au fost descoperite urme ale unor bătăi mai vechi, primite cu cel mult două săptămâni înainte de deces.

După 20 de ani de liniște, următorii 2 s-au transformat în coșmar

Ce s-a întâmplat însă anterior zilei fatidice de 1 decembrie 2020? Cei doi, Ioan și Elena Pop, erau căsătoriți din 1998 și aparent viața lor a curs normal și liniștit până prin 2017-2018, când ambii au căzut în patima alcoolului. Nu se știe vreun motiv concret pentru această apucătură, ci doar să presupunem că a fost o neîmplinire mare, mai ales că cei doi soți Pop, după 20 de ani de căsătorie nu aveau niciun copil. Una peste alta, au apărut nemulțumiri care s-au transformat în certuri aprige, care mai apoi au degenerat în violențe fizice din ce în ce mai grave exercitate de bărbat asupra soției sale.

Evident au aflat despre drama prin care Elena trece, atât mama, dar și sora și fratele ei, iar după ce agresiunile au devenit și mai grave au aflat apoi și oamenii din sat. Au fost sesizați în octombrie și polițiștii care au întocmit un proces verbal de aplanare a stării conflictuale și, susțin ei, ar fi monitorizat situația, însă degeaba, fiindcă nu s-a schimbat cu nimic comportamentul bărbatului, ba dimpotrivă, astfel încât femeia, conform spuselor rudelor sale, s-a resemnat în fața sorții și susținea că va muri din cauza bătăilor administrate de soț.

“(…) temerea pe care victima o resimțea față de soțul ei, o determina să nu ofere multe amănunte despre violențele la care era supusă, amănunt care, alături de configurația zonei (teren specific muntelui, cu imobile amplasate la o distanță mare unele de altele), a contribuit, reține procurorul, la acest rezultat tragic, astfel că nu au existat în general persoane care să fi văzut când victima era lovită de inculpat, excepție făcând două-trei persoane.

Mai mult, se arată în continuare, știind faptul că victima se plângea rudelor sale, respectiv mamei sale, fratelui ei, martorului A. G., surorii și nepoatei sale, respectiv martorilor D.D. și C. E. din cauza tratamentului brutal la care era supusă, inculpatul chiar a interzis martorei C. E., să-și viziteze mătușa.

De câteva ori după ce era lovită de inculpat, victima s-a refugiat la locuința mamei sale, dar inculpatul se ducea după soția sa, reușind să o convingă să revină la domiciliul comun, cu promisiunea că nu o va mai lovi”, a reținut instanța din rechizitoriul procurorilor.

Pus pe ucis! I-a dat bătăi crunte în ultime ei lună de viață

Perioada cea mai cruntă din viața Elenei a fost luna noiembrie, când bătăile au fost de-a dreptul crunte, sălbatice, încât a ajuns să fie lovită și cu lopata.

Astfel pe 1 noiembrie, Ioan Pop și-a lovit nevasta cu pumnii în zona coastelor, producându-i astfel fracturi, leziuni constatate de medicul legist la autopsie și care ar fi necesitat 13-14 zile îngrijiri medicale.

“Conform raportului de expertiză medico-legală, aceste leziuni traumatice au necesitat un număr de 13-14 zile îngrijiri medicale, au fost produse prin cu și/sau de un corp dur și au o vechime de cel puțin 30 de zile față de data decesului – 1 dec. 2020 – , neavând o legătură de cauzalitate directă cu decesul (…)”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Două săptămâni mai târziu, în intervalul 10-16 noiembrie 2020, Ioan Pop și-a lovit nevasta cu o lopată în cap, producându-i o fractură a craniului, leziune care a dus la punerea în primejdie a vieții femeii și tot atunci a lovit-o și cu pumnii peste coaste și piept, producându-i alte fracturi costale și alte leziuni în zona brațului stâng, a sânilor și în zona parasternală stângă.

“Conform raportului de expertiză medico-legală aceste leziuni traumatice au necesitat un număr de zile de îngrijiri medicale cuprins între 17 și 50, au o vechime de cel puțin 15-20 de zile față de data decesului – 1 dec. 2020, fractura craniană punând în primejdie viața victimei și neavând legătură de cauzalitate directă cu decesul.

Cu privire la fractura craniană s-a arătat că aceasta s-a putut produce prin lovire cu un corp dur, lovire-cădere și/sau cădere la același nivel în cursul unei auto- sau hetero-propulsii, în caz de supraviețuire necesitând un număr de 48-50 zile de îngrijiri medicale, iar cu privire la celelalte leziuni traumatice s-a apreciat că acestea s-au putut produce cel mai probabil prin lovire activă repetată cu corpuri dure și în caz de supraviețuire ar fi necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale”, a arătat procurorul de caz în rechizitoriu.

Cam în aceeași perioadă, în intervalul 15-21 noiembrie 2020, bărbatul și-a lovit din nou soția cu pumnii, picioarele și cu un corp dur de formă alungită, în față, peste brațe, în zona urechii stângi, în zona pieptului, producându-i multiple leziuni, cele mai grave constând în fracturi costale.

“Victima P. E. s-a deplasat la locuința martorei L. M. care a observat că aceasta avea sânge pe față, victima relatându-i că soțul său o lovise cu o bâtă. Martora a relatat că anterior cu o săptămână de a deceda, victima P. E. a discutat cu ea și i-a spus că inculpatul a afirmat că «o va bate până va ajunge în scaunul cu rotile și dacă va spune cuiva că a fost bătută, o să o bată până o va omorî». Aceeași martoră a relatat că a fost chiar de față într-o zi din vara anului 2020 la locuința familiei Pop când inculpatul i-a dat două palme peste față soției sale”, se arată în rechizitoriu.

Despre această bătaie au aflat mai multe persoane, deși Elena a încercat să ascundă faptele soțului. Unul dintre săteni i-a spus lui Ioan Pop să nu-și mai lovească soția, însă bărbatul i-a replicat că o bate fiindcă obișnuiește să bea.

“Conform raportului de expertiză medico-legală aceste leziuni traumatice au necesitat un număr de 18-19 zile de îngrijiri medicale, au fost produse prin cu și/sau de un corp dur și au o vechime de cel puțin 10-15 zile față de data decesului – 1 dec. 2020 – , neavând rol tanatogenerator direct”, se precizează în rechizitoriu.

În ziua în care avea să fie ultima din viața ei, Elena, care băuse zdravăn de bună dimineață, a tăiat o găină cu un topor pentru a-i pregăti bărbatului de mâncare. Asta se întâmpla la ora 5.00 dimineața. Nervos că femeia era beată, Ioan Pop s-a apucat să o bată crunt cu pumnii și picioarele. După care a lăsat-o inconștientă în casa neîncălzită.

„(…) i-a aplicat din nou soției sale lovituri, în mod repetat, în zona abdomenului, a pieptului și a coastelor, precum și o lovitură cu palma în zona feței, producându-i leziuni la nivelul feței și a capului, ca și fracturarea a cinci coaste și a sternului.

După exercitarea de lovituri grele, în mod repetat, asupra soției sale aflate într-o stare avansată de ebrietate, în jurul orei 10:00, potrivit propriilor susțineri ale inculpatului, acesta a plecat la oi, lăsat-o pe aceasta singură în starea gravă în care se afla, revenind la domiciliu în jurul orei 14:30 când și-a găsit soția în genunchi, cu fața în jos, într-una din camerele neîncălzite ale casei, moment în care aceasta ar fi horcăit și apoi nu a mai dat semne de viață.

Inculpatul s-a deplasat la locuința fratelui său, a martorului P. A. și i-a spus că P. E. a decedat, martorul observând că inculpatul «tot tremura»”, a mai arătat procurorul.

Instanța: Nimeni nu este stăpân pe viața altuia! 15 ani de pușcărie

În fața anchetatorilor, dar și a instanței, Ioan Pop nu și-a recunoscut în întregime faptele. A bătut-o, dar nu a omorât-o, asta a fost ceea ce el a susținut: „Într-adevăr partea mea proastă a fost că am mai bătut-o, recunosc și regret dar nu am omorât-o, pot jura oriunde. (…) Atât am dat, pălmi și pumni, nu am lovit-o cu nimic altceva. Am lovit-o pe la piept, pe la coaste, eu știu…”.

În final, instanța l-a condamnat la 15 ani de pușcărie. Sentința nu este însă definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel Cluj

“Inculpatul nu a recunoscut în fața instanței la niciun moment gravitatea loviturilor aplicate defunctei, încercând la tot pasul să minimalizeze efectele agresiunilor exercitate de el asupra soției (dând vina când pe victimă- care ar fi căzut și s-ar fi lovit singură pe fondul consumului de alcool, când pe animale- vacă/mânz care ar fi lovit victima, nerecunoscând nici aplicarea de lovituri cu un corp dur- lopată, ceea ce a condus la fractura de craniu, afirmând că lovitura de la cap ar fi survenit urmare a lovirii de un dulap, fapt contrazis de probele administrate în cauză), acesta fiind principalul motiv pentru care, deși s-a solicitat de către apărătorul ales, instanța nu va aplica inculpatului beneficiul prevăzut de art. 396 alin. 10 C.pr.pen., pedepsele aplicate încadrându-se în limitele prevăzute de lege, nereduse cu o treime.

Instanța a respins totodată în cauză și solicitarea apărătorului ales al inculpatului de schimbare a încadrării juridice într-o singură infracțiune de violență în familie raportat la infracțiunea de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, apreciind că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege în acest sens. Faptul că fractura craniană s-a produs urmare a acțiunilor inculpatului, respectiv decesul victimei, în cazul celei de-a doua infracțiuni, și ca urmare a acțiunilor inculpatului, care a acceptat cel puțin posibilitatea producerii rezultatului mai grav, fiind vorba de intenție și nu culpă raportat la rezultatul mai grav, rezultă fără doar și poate din declarațiile de martori și probele științifice administrate în cauză. Mai mult, inculpatul a aplicat victimei lovituri în mod repetat, la intervale de câteva zile, de mai multe ori pe parcursul lunii noiembrie, după cum s-a reținut în starea de fapt, și la data de 01.12.2020. Evaluarea laturii subiective a infracțiunilor nu se raportează numai la declarațiile inculpatului, atitudinea acestuia de a susține că nu a acceptat producerea consecințelor mai grave fiind oarecum naturală, o apărare firească date fiind probele existente în cauză, însă contrazisă de datele obiective aflate la dosar.

Astfel, motivat de faptul că victima se apucase de băut și nu se ocupa cum trebuie de gospodărie, inculpatul i-a aplicat acesteia în mod intenționat, de mai multe ori pe parcursul lunii noiembrie, lovituri puternice, cu consecințe fizice grave, unele chiar vizibile (deși la data de 12.10.2020 lucrătorii de poliție i-au atras acestuia atenția asupra posibilelor repercusiuni legale în cazul săvârșirii de fapte cu violență, prevăzute de Codul penal; și martorul J. I. i-a spus inculpatului să nu o mai bată, că era «bătută rău»), fapt ce rezultă fără urmă de îndoială din întreg probatoriul testimonial indicat punctual mai sus, din suplimentul la raportul de expertiză medico-legală și chiar din autopsia efectuată în cauză, ale cărei constatări, îndeosebi cele de la nivelul toracelui (cu fracturi costale multiple, unele recente, multe altele mai vechi, în diferite stadii de vindecare) sunt răvășitoare. Mai mult, la data de 01 decembrie 2020, după exercitarea de lovituri în mod repetat asupra soției sale, aflate deja într-o stare avansată de ebrietate, lovituri ce i-au provocat fracturarea sternului și a 5 coaste, inculpatul a luat hotărârea de a pleca la oi, lăsând victima singură, în toiul iernii, în starea gravă în care se afla- beată și bătută crunt, revenind la domiciliu în jurul orei 14:30 când și-a găsit soția în genunchi, cu fața în jos, într-una din camerele neîncălzite ale casei.

Toate acestea, gravitatea, multitudinea și intensitatea loviturilor aplicate de inculpat asupra victimei, zonele vizate de lovituri, faptul că inculpatul i-a aplicat victimei lovituri cu picioarele după ce aceasta era căzută la pământ, diferența vădită de forțe dintre cei doi, amplificată de starea de ebrietate în care victima se găsea (la momentul decesului alcoolemia fiind de 5,33 grame la mie), stare de ebrietate de care inculpatul era perfect conștient, din moment ce așa și-a și explicat gesturile agresive, dezinteresul manifestat față de starea victimei după agresarea acesteia, inculpatul plecând cu oile, lăsându-și soția în casă în toiul iernii, beată și bătută crunt, sunt elemente care dovedesc cu prisosință intenția indirectă, ca formă a vinovăției, indiferența de care a dat dovadă inculpatul în ceea ce privește rezultatul mai grav și acceptarea prin urmare a acestui rezultat, respectiv decesul victimei.

Într-adevăr, victima avea o alcoolemie constatată la momentul decesului de 5,33 grame la mie, însă inculpatul este cel care prin loviturile aplicate acesteia în dimineața zilei de 01.12.2020, i-a provocat victimei leziuni grave, îndeosebi fractura de stern și cea a coastelor 6-10 hemitorace stâng, aducând-o astfel pe aceasta în situația de a nu se putea deplasa și de a nu mai putea desfășura activități decât eventual în prezența unor dureri foarte mari, după care a manifestat o indiferență crasă, părăsindu-și în aceste condiții soția, acceptând astfel rezultatul mai grav constând în decesul victimei. (…)

Pe parcursul procesului penal inculpatul și-a asumat doar parțial răspunderea pentru faptele săvârșite, minimizând consecințele propriei conduite (dând vina când pe victima care consuma alcool, când pe acțiunea animalelor din gospodărie, în fața consilierului de probațiune ajungând chiar să afirme că la data decesului a aplicat victimei doar o singură lovitură în abdomen – fapt contrazis, după cum arătam mai sus, de toate celelalte probe administrate în cauză, inclusiv de rezultatul autopsiei și suplimentul la expertiză) și exacerbând contribuția la decesul victimei a consumului de alcool, factorul concurent doar, și nu definitoriu, de care instanța a ținut cont la individualizarea cuantumului pedepsei. Îngrijorătoare este totodată insuficienta interiorizare a normelor și valorilor sociale de către inculpat dovedită pe parcursul procesului penal, fapt ce rezultă nu doar din declarațiile acestuia ci și din cuprinsul referatului de evaluare întocmit în cauză inculpatului, inculpatul simțindu-se îndreptățit să aplice corecții fizice victimei întrucât aceasta consuma alcool și nu-și îndeplinea obligațiile casnice. Ori nimeni nu este stăpân pe viața altuia și nu are dreptul la a recurge la violențe, oricât de greșite ar fi acțiunile victimei”, a arătat instanța în motivare.