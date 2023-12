Declarații halucinante și foarte grave ale președintelui AUR Bistrița-Năsăud, Dragoș Hârjoabă, la un post de radio bistrițean, unde a fost invitat într-o emisiune, în urmă cu circa o săptămână! Acesta a afirmat nici mai mult nici mai puțin că, dacă li s-ar cere să facă un test antidrog, 30% dintre polițiști, judecători și parlamentari ar refuza asta.

Mai pe înțelesul tuturor, asta ar însemna că tot atâția dintre polițiști, judecători și parlamentari ar fi consumatori de substanțe interzise.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care, în AUR se înscriu în ultima perioadă multe personaje controversate, care provin fie din spectrul politic, fie din lumea interlopă, doar din dorința de a folosi partidul ca rampă de lansare pentru o funcție pe scena politică, dar și pentru o mai bună stare materială.

„Faptul că sunt atâtea personaje care vin înspre noi, pentru mine și colegii din filială este o mare responsabilitate. (…) Responsabilitatea mea ca român este să nu las oportuniștii, interlopii, consumatorii să intre în partid și să obțină vreo funcție. Pentru mine este o responsabilitate ca român. Asta înseamnă să nu lași să intre (n. r. – în partid) oameni de joasă speță. Pentru că de asta suntem unde suntem în momentul ăsta, în 2023, în România: sunt oameni în funcții cheie în România, care nu au legătură cu acele funcții, sunt oameni care au venit doar pentru căpătuială.

Eu am o întrebare pe care puțini au curajul să o pronunțe: dacă luni dimineață, am merge cu toată presa în fața sediului Poliției și am cere să se facă un test antidrog polițiștilor din Bistrița, cam ce procent crezi că ar refuza acea testare? (…) Eu zic că un procent de 30%, minim. La fel și în Parlament. La fel și în instanțele judecătorești. Și asta este foarte grav, pentru că oameni aceia iau decizii care ne afectează viața tuturor”, a spus președintele AUR Bistrița-Năsăud, Dragoș Hârjoabă.