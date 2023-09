Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD, Daniel Suciu, a scris că fenomenul drogurilor nu mai trebuie ascuns sub preș și trebuie acționat acum, pentru ca tinerii să aibă un viitor mai bun.

„Despre fenomenul drogurilor și ce spuneam în 16 septembrie anul trecut, împreună cu Bogdan Ivan:

<În școli, inclusiv în cele din Bistrița, se consumă droguri. Este dramatic că vârsta consumatorilor a scăzut periculos la 11-15 ani. Este adevărat că sunt minori care duc droguri în școli și la fel de adevărat e că avem localuri în țară, dar și la Bistrița, unde patronilor le convină să aibă droguri fiindcă vin clienții. Este adevărat că sunt conducători auto care consumă droguri și omoară oameni nevinovați. Trebuie să dăm tot suportul tinerilor pe care trebuie să-i tratăm ca pe niște bolnavi dacă au această adicție. Am văzut că ni se reproșează că mergem să vânăm copiii în școală și acesta este singurul scop al acestei legi. Este profund greșit. Copiii mei au 12 ani și știu că în anturajele din acest oraș dealerii caută să-și lărgească clienții și plaja de a-și vinde marfa.

E nevoie de înăsprirea pedepselor pentru ei. Cineva spunea că trebuie să se testeze și parlamentarii și polițiștii. Da, ne testăm și noi dacă asta este problema. Eu sunt profund îngrijorat ca părinte de fenomenul care se întâmplă lângă noi. Noi am pus pe masa de dezbateri niște propuneri. Am și cerut să fie criticate dacă este cazul. Eu mi-aș dori ca acest subiect al consumului de droguri să fie declarat subiect de interes național și vulnerabilitate la adresa securității naționale>.

CEL MAI BUN LUCRU pe care-l putem face este să nu mai ascundem sub preș acest subiect și să acționăm acum!”, a scris Daniel Suciu.