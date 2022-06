Florin Bodrog este cunoscut pentru condamnarea primită în 2006 după ce a fost găsit vinovat de judecători pentru o crimă oribilă care a avut loc într-un lift al unui bloc din cartierul Mănăștur. Pe parcursul cercetării, a procesului dar și după condamnare, Bodrog i-a acuzat pe anchetatori că i-ar fi înscenat probele care l-au condamnat. În 2018 a fost eliberat condiționat și, la scurt timp, și-a bătut mama pentru a o face să îi dea bani. Femeia a obținut un ordin de protecție împotriva lui, dar Bodrog l-a încălcat și a fost trimis la pușcărie din nou pentru aproape 3 ani.

În primăvara anului 2001, o tânără clujeancă a fost ucisă cu bestialitate în cabina unui lift din blocul în care locuia. E A. Demeter, de 21 de ani, a fost împinsă de către un necunoscut în lift, unde a fost tâlhărită şi omorâtă în bătaie. Chiar dacă fata a ţipat, nimeni nu i-a sărit în ajutor, toţi locatarii blocului crezând că sunt doi vecini care se ceartă. În urma cercetărilor, după aproximativ un an de zile, poliţiștii l-au acuzat pe Florin Emanuel Bodrog, de comiterea tâlhăriei şi a crimei.

După ce a fost trimis în judecată, în 2006 a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare.

În 2018, Bodrog a fost eliberat condiționat în pofida faptului că la dosar existau expertize psihiatrice care arătau că omul suferă de tulburări comportamentale.

După un an, în timp ce era în vizită la mama lui, Bodrog a obligat-o să îi dea bani. Femeia s-a speriat atât de tare încât a cerut un ordin de protecție împotriva fiului său.

Însă, în cadrul ordinului procurorii au uitat să scrie distanța minimă (500 metri) la care Bodrog nu are dreptul să se apropie de mama lui, de locuința și locul ei de muncă.

La câteva zile după emiterea ordinului de protecție, el a fost găsit la o distanță de 20 de metri față de locuința femeii pentru că vroia să își recupereze niște haine.

”În timp ce se afla la adresa de domiciliu a victimei Bodea Viorica, agresorul Bodrog Emanuel Florin a lovit-o cu palma peste spate, a împins-o pe pat și i-a acoperit gura cu mâna, căutând dacă are bani asupra sa”, se arată în referatul cauzei.

În luna martie 2019, Bodrog împreună cu iubita lui au mers spre locuința mamei lui pentru a își recupera o parte din hainele lui.

”În jurul orelor 18-19 am fost sunată de fiul meu, care mi-a spus că este în fața porții locuinței și să ies afară, ca să îi fac cu mâna. Am ieșit afară din locuință și când am văzut că este în fața porții, am mers în casă, m-am încuiat și am sunat la poliție”, a spus femeia în cadrul plângerii de puse la poliție.

”Cu ocazia audierii sale în cursul urmăririi penale în calitate de suspect, BODROG EMANUEL-FLORIN a precizat că s-a deplasat la adresa menționată pentru a-şi lua lucrurile, împreună cu concubina sa, x.x.. A arătat că, imediat polițistul s-a apropiat de mine, m-a legitimat și m-a întrebat dacă cunosc faptul că pe numele meu este emis un ordin de protecție prin care mi se interzice să mă apropii la mai puțin de 500 metri de locuința mamei mele, lucru pe care l-am recunoscut că îl cunosc. Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, acesta a precizat următoarele: (…) pe ordinul provizoriu de protecție nu există menționată o distanță minimă pe care eu sunt obligat să o respect. Recunosc că mi s-a adus la cunoștință telefonic că există o distanţă de 500 de metri dar, eu nu am niciun înscris, astfel că eu nu am fost 100% sigur că trebuie să respect acea distanță”, se arată în dosar.

Pe de altă parte, în fața judecătorilor, el a susținut că nu știa ca are obligația de a păstra o distanță de 500 metri și nici că nu are voie să se apropie de mama sa, ci doar că nu are voie sa intre în casă: ”Eu nu am avut intenția de a încălca ordinul de protecție, sau să-i fac rău mamei. Eu chiar nu știam că nu am voie să mă duc pe stradă, ci că nu am voie să intru în casă”, declara Bodrog în fața judecătorilor.

După câțiva ani un alt clujean a susținut că el este ”criminalul din lift”, dar procurorii și judecătorii nu l-au băgat în seamă

În 2015, Adrian Pop, un clujean care susținea că este autorul unei crime pentru care a fost condamnat Bodrog, a apărut în fața judecătorilor de la Tribunalul Cluj pentru a spune că el este adevăratul autor al crimei.

Procesul s-a rejudecat dar, în final, Bodrog a rămas să își îspășească pedeapsa primită pentru că Pop nu a fost crezut de nimeni, chiar dacă a oferit anchetatorilor mai multe detalii despre cum ar fi avut loc crima. Procurorii au spus că Pop știa detaliile respective pentru că fusese încarcerat, pentru altă faptă, în același penitenciar cu Bodrog.

ADRIAN POP

Dacă Adrian Pop susținea că ia asupra lui crima respectivă din cauza mustrărilor de conștiință, procurorii și judecătorii au spus că a făcut declarațiile respective pentru a câștiga notorietate.

Bodrog spune că, pe parcursul cercetării penale, nu s-a făcut reconstituirea faptei şi nici teste ADN care, în opinia lui, i-ar fi demonstrat nevinovăţia. “Revizuientul a solicitat administrarea de noi probe, prin care doreşte să evidenţieze aceeaşi teză probatorie, şi anume că nu a comis fapta de omor deosebit de grav, ci doar că a sustras poşeta victimei, şi că altă persoană a aplicat lovituri acesteia. Petentul a susţinut totala sa lipsă de vinovăţie, că la momentul comiterii faptelor ar fi fost într-un local şi că, în imediata apropiere a locului comiterii faptelor, se mai afla acolo încă o persoană, iar organele de anchetă nu s-ar fi preocupat de găsirea acelei persoane. A mai invocat că unele procedee probatorii, cum ar fi reconstituirea, nu s-au efectuat în condiţiile legii. Alte cereri în probaţiune, cum ar fi audierea surorii sale, care să confirme că au vorbit în seara respectivă la telefon, plănuind să meargă în clubul respectiv, sau listingul convorbirilor telefonice în reţeaua fixă de telefonie Romtelecom, care de asemenea să ateste faptul că a vorbit la telefon cu sora sa, nu sunt concludente, deoarece nu înlătură, posibilitatea comiterii de către revizuient a faptelor pe care le contestă, în raport de propriile susţineri şi apărări. Condamnatul a solicitat efectuarea unui test ADN probă solicitată de altfel şi în faţa instanţei de apel cu ocazia soluţionării pe fond a cauzei precum şi audierea unei martorei invocând de asemenea faptul că reconstituirea şi cercetarea la faţa locului s-au efectuat în lipsa unor martori asistenţi”, arată sentinţa Curţii de Apel Cluj prin care se conchide că efectuarea acestor probe nu ar aduce elemente noi în cercetarea încheiată.

De asemenea, procurorul a susținut în cadrul ședinței că Bodrog ar avea o înțelegere cu cel care susține că ar fi adevăratul criminal..

”Criminalul din lift” s-a judecat cu șefii poliției clujene, dar a pierdut

Gazeta de Cluj a prezentat cum Emanuel Bodrog i-a dat în judecată pe fostul şef al Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, Rus Herdea Ioan şi pe procurorii care l-au trimis după gratii. Însă procesul respectiv nu a avut o sentință favorabilă pentru el.

În cadrul procesului respectiv, Bodrog susţine că procurorul, poliţistul din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul poliţiei şi şeful Poliţiei Municipale au sustras o serie de acte din cadrul urmăririi penale şi l-au obligat să ia asupra lui crima.

Condamnat pentru crimă, eliberat condiționat cu diagnostic de tulburări psihice

Ceea ce frapează la acest caz este faptul că Florin Bodrog are următorul diagnostic: ”tulburare psihotică în context organic, diagnostice secundare- Tulburare organică de personalitate (pe model instabil-emoţional şi disocial), Intelect la limită, Epilepsie Grand cu crize tonico-clonice generalizate, Encefalopatie cronică sechelară şi Toleranţă modificată la glucoză, controlată cu regim”, arată unul dintre referatele dosarului de judecată. Prin acest raport de expertiză psihiatrică s-a ajuns la concluzia că ”inculpatul BODROG EMANUEL-FLORIN a avut discernământ la momentul comiterii faptei şi se recomandă menținerea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical”.

Pentru nerespectarea ordinului de protecție, el a fost condamnat să execute în regim de detenție aproape doi ani și jumătate: restul pedepsei pentru omor rămasă neexecutată prin eliberarea condiționată și 6 luni pentru nerespectarea ordinului de protecție.

Răzvan Robu