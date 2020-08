Academia de Științe Agricole şi Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu Şişeşti” cere explicații peste explicații la ultimul raport de expertiză, depus în luna ianuarie anul acesta la dosarul în care Primăria Bistrița cere terenurile din perimetrul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă (SCDP) Bistrița, terenuri care urmează să fie retrocedate celor care le-au revendicat în urmă cu mai bine de un deceniu.

În dosar au fost efectuate două expertize, însă de fiecare dată ASAS a avut obiecțiuni. Nejustificate, în condițiile în care cea mai mare parte dintre persoanele care au revendicat terenurile din perimetrul SCDP sunt moștenitorii foștilor proprietari, au acte de carte funciară și, mai mult decât atât, au și o sentință definitivă și irevocabilă care atestă că sunt îndreptățiți să intre în posesia respectivelor imobile.

Numai că, prin 2009, înainte ca oamenii să obțină sentința definitivă, în Parlament a fost modificată legea care făcea referire la terenurile din stațiunile de cercetare, astfel încât o parte din suprafețe aflate în domeniul privat al statului au fost trecute în domeniul public cu prevederea expresă că acestea nu mai pot fi retrocedate. A fost nevoie de alți ani de luptă din partea moștenitorilor, timp în care au obținut și o decizie favorabilă la Curtea Constituțională, care a statuat că acolo unde cei care revendică suprafețe în perimetrul SCDP, în baza unor CF-uri care arată clar că ceea ce e în document se suprapune și în teren, acestea trebuie retrocedate. Deși la acel moment păreau că se apropie de victorie, oamenii au constatat că sunt încă departe de ea. Asta fiindcă instituțiile statului îndrituite pentru a retroceda proprietățile s-au ascuns după deget. De fapt țin morțiș, fără nicio justificare legală, ca suprafețele revendicate să nu fie date înapoi celor în drept. Cel mai tare se împotrivește ASAS, intervenientă în cauză, care trage cât poate de timp, invocând tot felul de aberații.

Au cerut explicații la a doua expertiză

Așa cum am precizat, în dosar au fost depuse două expertize, care arată că oamenii au dreptul să intre în posesia terenurilor revendicate. Ultima a fost depusă în ianuarie anul acesta, iar în februarie ASAS a depus obiecțiuni.

“(…) solicităm revenirea cu adresă la expert în vederea lămuririi aspectelor legate de identificările făcute de acesta, raportat la obiectivele stabilite de instanță și la obiectului prezentului dosar.

Astfel, prin obiectivele stabilite de instanță, expertul desemnat trebuia să stabilească în ce măsură terenurile din anexa la Hotărârea Comisiei Județene Bistrița-Năsăud nr. 825/2007, respectiv Anexa 29 a acestei hotărâri se suprapun că terenurile din Anexa 3.30 a Legii 45.2009, avându-se în vedere în acest scop toate actele de carte funciară relevante (n. r. – ????), inclusiv cele depuse la dosar și menționate de reclamantă și de asemenea, actele întocmite de Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistrița care identifică terenurile, comunicate către ADS și neînsușite de aceasta, respectiv dacă aceste identificări sunt în concordanță cu înscrierile în cartea funciară. Or din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că dl. expert s-a raportat numai la actele întocmite de comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, nu la actele vechi care fac dovada vechiului amplasament al persoanelor îndreptățite, deși dl. expert a atașat la raportul de expertiză cărțile funciare vechi.

Deși dl. expert precizează în cuprinsul raportului de expertiză că s-ar fi raportat la hârtiile vechi existente în arhiva OCPI, în realitate niciunul din planurile atașate raportului de expertiză nu apar identificate imobilele vechi cu nr. top astfel cum apar în cărțile funciare vechi”, au pretins cei de la ASAS și SCDP.

Numai că atât în expertiză și în actele de CF, cât și în restul documentelor apar toate numele top invocate.

Expert: Nu a fost studiat raportul de expertiză cu toate piesele componente

Răspunsul expertului nu a întârziat să apară – ASAS nu a studiat raportul de expertiză!

“Rezultă clar că nu a fost studiat raportul de expertiză cu toate piesele componente, având în vedere afirmația că nu a fost făcută identificarea cu date de carte funciară a imobilelor în cauză. Pentru fiecare imobil am precizat atât în textul raportului de expertiză cât și în tabelele de mișcare parcelară identificarea cu date de carte funciară (nr. topo, nr. CF). Am întocmit Planurile de situație (Planșa nr. 1 și Planșa nr. 2) – pagina 22 respectiv 23 din volumul VII al dosarului, în care am prezentat suprapunerea imobilelor în cauză cu harta de carte funciară digitizată și georeferențiată și Planul de situație (Planșa nr. 3) – pagina 24 din volumul VII al dosarului, în care am prezentat localizarea imobilelor propuse spre retrocedare în perimetrul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița. (…)

Având în vedere că la dosar există documente care contrazic afirmațiile din obiecțiunile formulate, rezultă că Raportul de expertiză prezentat nu a fost studiat, iar la dosar nu există nici un document care să ateste studierea acestuia.

Problema conversiei cărților funciare nu este de competența experților topografi și nici a persoanelor fizice autorizate de către ANCPI pentru întocmirea documentațiilor cadastrale.

Noi obiecțiuni și intimidări

A urmat o perioadă de pauză, ca urmare a instituirii stării de urgență din cauza pandemiei. La jumătatea lunii mai însă, ASAS depune la dosar noi obiecțiuni la același raport de expertiză, prin care susțin că răspunsul expertului “ este o camuflare a unei ilegalități prin care au fost înscrise persoane fizice care nu au dovada calității de fost proprietar de vechi amplasamente ci sunt în realitate terenuri în compensare”.

Ba mai mult ASAS vine și cu o serie de acuzații, strategie de intimidare a expertului dar și a celor care revendică terenurile, pretinzând că oamenii au documente false. În plus, în opinia lor, cărțile funciare vechi sunt irelevante.

“Nu există nici un act doveditor (n.r. – ???!!!) în acest sens pentru aceste persoane înscrise în Anexa 29 de către comisia municipală de fond funciar. În lipsa acestor acte de proprietate CF și a planurilor de suprapunere dintre nr. top vechi cu perimetrul stațiunii, nici cele câteva tabele de mișcare parcelară sunt lipsite de suport tehnic probator și juridic.

Această încercare de mușamalizare a acestor falsuri constituie mărturie mincinoasă.

Răspunsul de la completare este tendențios, părtinitor și o încercare de inducere în eroare a părților procesului și a instanței printr-o mistificare a realității pentru a crea aparenta legalitate”, ai scris cei de la ASAS.

De fapt aceștia nu urmăresc altceva decât înlocuirea expertului și întocmirea unei noi expertize care să le convină sau numirea unei comisii formate din 3 experți, susținând că oamenii au făcut presiuni asupra specialistului topo. Ba mai mult, ASAS a cerut numirea a încă unui expert parte pentru Academie și SCDP. Adică experți peste experți peste experți…

Intervenienții, revoltați, cer respingerea pretențiilor ASAS

Oamenii care își cer terenurile înapoi, intervenienți în dosar, au luat cuvântul în fața instanței și au solicitat respingerea pretențiilor ASAS.

“Intervenientul Dobrițan Adrian Dan solicită respingerea obiecţiunilor, susţinând că expertul a realizat lucrarea de expertiză raportat la documentele existente la Registrul Agricol şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa şi a efectuat măsurători în teren. Intervenientul Dobrițan Adrian Dan apreciază că expertiza este completă.

Intervenienta Breşfelean Maria arată că expertul a realizat ceea ce i s-a cerut. Reclamanta a demarat acţiunea în baza Deciziei Curţii Constituţionale, dar era vorba de cele 37 ha şi câţiva ari şi 2 nu era vorba de întreaga Anexă nr. 29. Expertiza a fost solicitată pentru cele 37 ha. Susţine că se încearcă tergiversarea cauzei, în decurs de 2 luni puteau transmite obiecţiunile, prin fax. Faptul că la acest termen au depus obiecţiuni reprezintă o metodă comunistă de a tergiversa şi de a încerca să pună pe drumuri nişte oameni în vârstă, care-şi caută drepturile şi pur şi simplu li se produce o uzură fizică.

La întrebarea instanţei dacă, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, apreciază că expertiza este completă, intervenienta susţine că da şi nu este de acord cu solicitarea intervenientelor. Va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii întrucât actele pe care le-a depus în nume propriu nu au fost luate în considerare însă solicitările Staţiunii de Cercetare, Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa şi Academia de Ştiinţe Agricole sunt primite.

Curtea explică intervenienţilor obiectul cererii de chemare în judecată şi obiectivele expertizei.

Intervenienta Breşfelean Maria susţine că întregul proces nu a fost pentru întreaga Anexă nr. 29, ci pentru Anexa nr. 3.30, iar Curtea Constituţională a stabilit că dacă pe anexa 3.30 terenurile se suprapun, legea este neconstituţională.

Intervenienta Petrovan Maria solicită respingerea solicitărilor formulate de intervenienta Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa. Arată că deţine o hotărâre judecătorească, o expertiză judiciară, cu topo, cu CF-uri iar la acest moment intervenientele spun altceva. (…)

Intervenientul Dobrițan Adrian Dan se opune numirii unui alt expert, fiind posibil ca peste un an sau doi să se conteste iarăşi expertiza. Intervenienta Breşfelean Maria solicită a fi respinsă cererea intervenientei. A mai arătat că Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile ar fi neconstituţionale numai pentru cele 37 ha. Ştie foarte bine unde are pământul însă Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru pomicultură nu ştie unde este acesta amplasat. Intervenienta Petrovan Maria solicită instanţei respingerea cererii”, se arată în încheierea de ședință din 20 mai.

Instanța nu a acceptat numirea unui nou expert, însă a admis numirea unui consilier care să reprezinte ASAS, plus noi explicații din partea expertului.

Explicații să înțeleagă tot prostul

Acestea au venit luna aceasta, expertul explicând băbește modul de lucru și documentele utilizate în întocmirea expertizei.

“Identificările cu date cadastrale a suprafețelor conținute în anexele prezentate au fost efectuate în baza planurilor cadastrale întocmite în baza măsurătorilor topografice efectuate, verificat și însușite de OCPI Bistrița-Năsăud. În urma verificărilor efectuate am constatat corectitudinea identificărilor și a suprafețelor din anexele prezentate. Am prezentat și diferențele de suprafețe constatate.

Prin măsurătorile topografice efectuate am determinat conturul suprafețelor totale din anexe, pe limitele materializate prin împrejmuiri, în prezența reprezentanților Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița și parțial în prezența intervenienților. Nu s-au putut efectua măsurătorile pentru fiecare tarla și parcelă, limitele acestora nefiind materializate prin împrejmuiri, iar majoritatea proprietarilor terenurilor cuprinse în Anexa 29 nefiind părți în proces nu au putut fi convocați la efectuarea măsurătorilor în teren”, a precizat expertul.

Totodată acesta mai arată cum a ajuns la concluzia că terenurile din Anexa 29 se suprapun cu cele din Anexa 3.30 și din ultima poziție din Anexa nr. 1 din HG nr. 422/09/06.2017.

“Referitor la suprafața de 37,788 ha indicat în cererea de chemare în judecată consider că am dat explicațiile necesare, atât în raportul de expertiză, cât și în această completare a raportului. Conform documentelor întocmite de reclamanta Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistrița, suprafața de teren de 37,788 ha indicată în cererea de chemare în judecată se identifică în Anexa 3.30 a Legii 45/2009, așa cum am arătat. În planul de situație (Planșa nr C1) cât și în Planul de situație (Planșa nr. 3) a raportului de expertiză am prezentat identificarea suprafeței de teren de 37,788 ha indicat în cererea de chemare în judecată cu suprafețele de teren din Anexa 3.30 a Legii nr, 45/2009.

Întreaga suprafață a vechii Stațiuni de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură a fost măsurată cu mijloace tehnice de precizie, fiind întocmit planul cadastral care a stat la baza întocmirii tuturor anexelor tuturor documentelor juridice existente.

Hărțile de carte funciară (planurile cadastrale de carte funciară) au fost prelucrate (scanate, digitizate, georeferențiate), obținându-se un Plan cadastral de carte funciară în format electronic.

Prin suprapunerea Planului Cadastral cu Planul cadastral de carte funciar (ambele în format electronic) rezultă corespondența între elementele de identificare cadastrală (nr. tarla și nr. parcelă) și elementele de identificare cu date de carte funciară (nr. topografic). Având numerele topografice care identifică un teren, prin consultarea Registrului parcelar se găsesc colile de carte funciară în care sunt înregistrate acestea. În colile de carte funciară sunt descrise imobilele identificate cu numerele de carte funciară respective, în cele trei capitole: A – foaie de avere – nr. de ordine, nr. topo, categoria de folosință, suprafața; B – foaia de proprietate – nr. ordine, date referitoare la proprietate (numărul și data dosarului de carte funciară, documentul care stă la baza înscrierii actului de proprietate, titularul dreptului de proprietate); C – foaia de sarcini – referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini”, a mai explicat expertul.

Un nou termen de judecată în dosar a fost stabilit pentru jumătatea lunii septembrie.