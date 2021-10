Terenuri peste terenuri, în asta pare să fi investit deputații bistrițeni. Mai toți stau la casă, unii dintre ei având mai multe clădiri în proprietate. De departe însă cea mai avută este deputata Diana Morar care are în proprietate zeci de terenuri și clădiri și a raportat anul trecut venituri de peste 100.000 de lei doar din închirieri.

Cum stau deputații bistrițeni cu averea? Ei bine, mai toți locuiesc la casă, mai puțin Bogdan Ivan (PSD), care este la primul mandat. Acesta a adunat, însă în bănci sume frumușele. Să nu mai punem la socoteală faptul că a vândut cu 60.000 de lei un teren la Colibița. Daniel Suciu (PSD) a adunat și el o mică avere din 2016 de când este deputat. Și acesta a investit în terenuri, care și restul deputaților.

De departe, însă, cea mai bogată este deputata Diana Morar, care are părți de terenuri și clădiri în mai toată România.

Gazeta de Bistrița analizează averile deputaților bistrițeni.

Bogdan Ivan, investiții în monede virtuale

Bogdan Ivan Gruia este la primul mandat, după ce până anul trecut a fost purtător de cuvânt la Consiliul Județean și ulterior consilier județean. Acesta are un teren de 800 de metri pătrați în intravilanul municipiului Bistrița. Este singurul care încă nu are ridicată o casă, însă este abia la primul mandat, are timp…

Bogdan Ivan conduce un BMW din anul 2007, iar anul trecut a vândut un teren la Colibița de 2.623 mp unei persoane fizice. Tânărul deputat a încasat pentru teren 60.000 de euro. Are însă 35.000 de euro la BRD într-un cont deschis în 2017 și 126.668 de lei într-un alt cont deschis în 2012.

Bogdan Ivan deține și monede virtuale. Acesta are EGLD în valoare de 17.000 de dolari, OCGN în valoare de peste 2.000 de dolari și VRA în valoare de 1.500 de dolari. Toate acestea au fost achiziționate și dobândite anul trecut și anul acesta.

Nu lipsesc nici datoriile, Bogdan Ivan luând două credite: unul de peste 100.000 de lei luat anul trecut și altul luat chiar anul trecut de 25.000. Cele două trebuie lichidate până în 2026.

De la Parlamentul României, Bogdan Ivan încasează lunar peste 10.000 de lei. Are de încasat 130.000 de lei de la stat, bani cheltuiți în campania electorală. Soția sa este angajată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de unde pleacă lunar acasă cu 5.000 de lei. Aceasta are și o firmă de organizat evenimente, însă venitul declarat anul trecut nu trece de 6.000 de lei.

Și Suciu a investit în terenuri

Daniel Suciu este deputat încă din anul 2016 și a adunat și el ceva avere. Are un teren de 304 mp în intravilanul Bistriței, cumpărat în 2013. Mai are un teren în Budacu de Jos de 1000 de mp, cumpărat în 2017, altul în Borșa tot de 1.000 de metri pătrați cumpărat în 2020, iar ultimul a fost cumpărat în Bistrița Bârgăului, chiar anul acesta. Și terenul în cauză are 1000 de mp.

Tot în 2013, Daniel Suciu și-a cumpărat și o casă de 147 mp, în Bistrița. Daniel Suciu are două mașini. Un VW Passat din 2007 și un BMW din 2012. Are un depozit de 138.000 de lei la Banca Comercială Română și un credit la aceeași bancă luat în 2013 în valoare de 223.000 de lei, scadent în 2028.

Acesta încasează de la Parlamentul României, 12.358 de lei. Soția sa lucrează la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, de unde încasează lunar 3.870 de lei. Și Daniel Suciu are de recuperat de la AEP/PSD 133.000 de lei pentru campania electorală de anul trecut.

Sas, bijuterii de câteva mii de euro

Lorant-Zoltan Sas se află la primul mandat, din partea USR Plus. Acesta are un teren agricol în valoare de 1.850 metri pătrați cumpărat anul trecut într-un cartier al Bistriței.De asemenea, a cumpărat un teren intravilan de 500 de metri pătrați în Bistrița și o casă de 240 de metri pătrați. Acesta are nu mai puțin de 4 autoturisme și o remorcă. Cea mai veche mașină, un Daihatsu Feroza este din 1986, iar cea mai nouă un Smart din 2010.

Are bijuterii dobândite în perioada 2000-2020 în valoare de 8.000 de euro. În bănci, Lorant Sas are în trei conturi în total 336.000 de lei. Ultimul, în care a adunat 20270 de lei a fost deschis chiar anul acesta. Are și datorii, un credit de 260.000 de lei, luat în 2015 și scadent în 2044.

Acesta a fost angajat la Electroplast SA Bistrița, de unde a încasat peste 4.000 de lei lunar. Soția este medic de familie și a declarat anul trecut venituri de doar 17160 de lei, adică în jur de 1430 de lei lunar. A declarat însă dividende de 324.595 de lei. Și Sas are de recuperat 120.000 de lei din campania electorală.

Diana Morar, venituri frumușele din închirieri

Diana Olivia Morar (PNL) are două terenuri în Bistrița în intravilan, unul cumpărat în 2012 de 1200 de mp, iar altul de 323 de mp tot în Bistrița cumpărat un an mai târziu. A moștenit diferite bucăți din 9 terenuri de diferite dimensiuni de la mama sa. Acestea sunt situate în Bihor, Oradea, Bistrița, Constanța. Satu Mare sau Timișoara.

A mai cumpărat părți din terenuri în intravilan situate în București, Turda și Oradea în anul 2014. În urma partajului a obținut un apartament de 67 mp situat în Oradea, o casă de peste 100 de mp în Bistrița, dar și un apartament de 152 de metri patrați în Bistrița.

De asemenea, a mai moștenit de la mama sa bucăți din 9 case situate în Bihor, Oradea, Baia Mare, Constanța, Satu Mare, Timișoara. A cumpărat bucăți de case și spații comerciale în Oradea, Baia Mare, Huedin în perioada 2014-2016, dar și două apartamente în Năvodari. Unul dintre ele are apoape 100 de mp Ultimul, cel mai mare a fost cumpărat chiar anul acesta, iar altul în 2018. Diana Morar se plimbă cu un Audi A4 din 2016.

Aceasta a încasat anul trecut de la Ministerul Justiției, unde a fost secretar de stat peste 10.000 de lei lunar. Din închirieri, avocata a mai făcut anul trecut peste 100.000 de lei.

I-a crescut valoarea acțiunilor

Sighiartău Robert (PNL) are un teren de 633 de metri pătrați în Bistrița, în intravilan. Pe terenul în cauză, deputatul și-a ridicat în 2010 o casă impresionantă de nu mai puțin de 465 de metri pătrați, unde locuiește cu familia. Atât terenul, cât și casa sunt doar pe numele său, nu și pe al soției.

Deputatul are într-un cont 20.000 de lei și acțiuni la societățile comerciale ale familiei: Mondial Motors SRL (unde deține 70%, adică 22400 de lei) Comautosport (unde deține 18%, adică 94.600 de lei), IFN Comautosport Leasing (unde deține tot atâta, însă valoarea acțiunilor este mult mai mare, ajungând la 572.600 de lei), la Central Motors SRL (unde deține 20% adică 182.000 de lei).

Acesta a împrumutat PNL cu 93.000 de lei. De la Parlamentul României a încasat anul trecut peste 10.000 de lei lunar. Se pare că acesta este singurul deputat care nu trebuie să recupereze bani de la stat pentru campania electorală de anul trecut.

Andreea Moldovan