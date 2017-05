Sentinta zdrobitoare in dosarul grefierei Veronica Feher Exclusiv

Judecatorul de fond de la Tribunalul Cluj a dosarului in care Veronica Feher a fost acuzata de trafic de influenta a decis azi, 30 mai, sa o condamne pe aceasta la o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare cu executare.

Gazeta de Bistrita a obtinut in exclusivitate detalii despre sentinta acesteia.

Potrivit informatiilor, judecatorul a mentinut masura arestului preventiv pe numele bistritencei si totodata sechestrul asiguratoriu pe un imobil si terenu aferent in concurenta cu suma de 91.090 lei prejudiciu cauzat de grefiera Verionica Feher.

Singura sansa a acestia sa iasa din puscarie este contestarea sentintei in termen de 10 zile de la comunicarea motivarii, la Curtea de Apel Cluj, in speranta ca va obtine acolo o pedeapsa cu suspendare.

In prezent Veronica Feher se afla in arest preventiv, iar conform legii fiecare luna pe care acesta o petrece sub egida acestei masuri i se va scadea din pedeapsa definitiva si irevocabila.