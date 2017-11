Bombă care stă să explodeze! Poliţia Naţională vs. Poliţia Locală, decalaje scandaloase la nivelurile de salarizare

O prevedere din noua lege a salarizării a amorsat o bombă cu ceas, cu efect întârziat, care la un moment dat va detuna, iar efectele vor fi incalculabile pe domeniul liniştii şi ordinei publice şi nu numai. Aceasta a produs deja o adevărată prăpastie între soldele cadrelor din Poliţia Naţională şi salariile pe care le încasează poliţiştii locali.

Aceeaşi discrepanţă ca de la cer la pământ în domeniul salarizării, vis-a-vis de salariile încasate de poliţiştii locali, ca urmare a efectelor aceleiaşi legi, există la toate categoriile de arme din MAI, Poliţia de Frontieră, Jandarmerie, ISU, ”doi şi un sfert”, ultimele trei structuri fiind militarizate. Chiar şi cei de la SRI, SIE, M.Ap.N şi ANP au salariile mai mici decât cei de la Poliţia Locală. Premeditat sau nu, discrepanţa uriaşă între soldele structurilor din sistemul naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică şi salariile poliţiştilor locali este una ilogică şi o imensă eroare şi va genera riscuri incalculabile la siguranţa naţională pe termen mediu şi lung.

Noua lege a salarizării a creat şi alte anomalii, dar cea mai flagrantă dintre acestea este prevederea că poliţiştii locali sunt mai bine plătiţi decât poliţiştii din cadrul Poliţiei Naţionale. Primăriile, respectiv primarilor, le-a fost creată posibilitatea să stabilească salariile poliţiştilor locali după nişte criterii care sfidează orice urmă de logică şi raţiune. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în condiţiile în care pentru nişte amărâte de creşteri salariale la poliţişti, sindicatele acestora au dus lupte „la baionetă” grele pentru mărirea cu câţiva prăpădiţi de lei a soldelor.

Conform legii salarizării, câştigurile lunare ale poliţiştilor locali sunt în top vis-a-vis de ale celor din întregul sistem de apărare, siguranţă şi ordine publică. Solda unui militar angajat pe bază de contract sau subofiţer din Armata Română nici nu poate fi comparată cu a unui poliţist local. Inclusiv soldele unor ofiţeri de rang înalt din armată pălesc, de exemplu, în faţa salariului directorului executiv al Poliţiei Locale Bistriţa – Florin Frandeş, care se ridică lunar la exorbitanta sumă de 10.150 de lei. Toată această situaţie a creat o răsturnare a valorilor în societate, salariile poliţiştilor locali fiind în top şi faţă de alte profesii. Angajaţi din sănătate, cei de nivel mediu, dascăli, nici nu pot să viseze la un nivel al salariilor comparativ cu cele ale poliţiştilor locali.

Şeful Poliţiei Locale Bistriţa, salariu de peste 10.000 lei lunar

Conform datelor postate pe site-ul Primăriei Bistriţa, la Poliţia Locală există următoarele nivele de salarizare. Directorul executiv al structurii are un salariu de 10.150 lei, iar directorul executiv adjunct 8.700 lei. Poliţiştii locali cu studii medii primesc salarii cuprinse între 2.300 şi 2.755 lei, plus o sumedenie de sporuri, iar cei cu studii superioare 5.075 lei. Poliţia Locală Bistriţa este condusă de un director executiv şi de un director adjunct pentru siguranţa publică. Există un număr de 85 de posturi, din care funcţii publice 79, funcţii de conducere 8, iar funcţii executive 71.

Comparativ, poliţiştii din cadrul Poliţiei Naţionale, de exemplu agenţii principali de poliţie, câştigă undeva la 1.700 lei, iar ofiţerii specialişti câştigă 3.200 lei. Potrivit unui document al Inspectoratului General al Poliţiei Române din anul 2016, salariul net al unui agent de poliţie varia între 924 de lei (minim) şi 3.544 de lei (maxim). În cazul ofiţerilor de poliţie fără funcţie de comandă, salariul net era cuprins între 1.184 de lei (minim) şi 4.720 de lei (maxim). În cazul ofiţerilor de poliţie cu funcţie de comandă, salariul net era cuprins între 2.864 de lei (minim) şi 9.529 de lei (maxim).

Poliţiştii au protestat de mai multe ori în ultimele luni împotriva Legii salarizării unitare, acuzând Guvernul că angajaţii MAI au fost uitaţi la stabilirea noilor grile salariale.

Atribuţiile fiecăruia. Cine riscă mai mult?

Dacă facem o comparaţie la rece între cele două instituţii, Poliţia Naţională şi Poliţia Locală, cel puţin prin prisma atribuţiilor conferite de lege, constatăm că ambele sunt instituţii publice care îşi desfăşoară activitatea în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de tot felul. Seria comparaţiilor sau a deosebirilor între cele două instituţii poate continua. POLIŢIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ face parte din Ministerul Afacerilor Interne, pe când POLIŢIA LOCALĂ face parte din cadrul primăriilor şi se află sub coordonarea şi controlul direct al primarului. Ambele categorii de poliţişti şi cei de la Poliţia Naţională şi cei de la locală poartă uniforme şi folosesc maşini inscripţionate, însă diferă culoarea, sigla, gradele şi denumirea. Poliţia Română are uniformă de culoare albastru închis, iar poliţistul local poartă uniformă neagră. Poliţiştii locali sunt cunoscuţi ca fiind foştii gardieni publici, un fel de continuatorii ai „Pazei contractuale”, foştii ”boactări” de noapte de pe vremuri şi mai apoi „Poliţia Comunitară”, având ca prerogative PAZA bunurilor şi obiectivelor, fără nici un fel de competenţe în cercetarea infracţiunilor. Poliţia Română nu are competenţe în privinţa executării unor misiuni de pază, are atribuţii în instrumentarea dosarelor penale.

De asemenea nu poate fi făcută nici un fel de comparaţie în privinţa gestionarii resursei umane, selecţia şi verificarea viitoarelor cadre ale Poliţiei Naţionale, examene medicale, psihologice, probe de concurs, ani de şcolarizare, tematica teoretică şi practică parcursă şi însuşită, pregătirea militară şi cea specifică meserie de poliţist, noţiuni de drept penal.

Poliţistul din Poliţia Română cu atribuţii de poliţie rutieră are competenţă să dirijeze circulaţia vehiculelor şi pietonilor, să oprească în trafic, pentru control autovehicule şi să aplice legislaţia rutieră, pe când cel local nu are drept conferit de lege să oprească şi să controleze autovehicule în trafic, exceptând situaţiile în care un conducător auto circulă pe o stradă cu acces interzis, opreşte sau staţionează ilegal sau atunci când autovehicule cu gabarit depăşit circulă în zone unde nu au acest drept,în aceste situaţii putând aplica sancţiuni contravenţionale. De asemenea, poliţiştii locali pot aplica sancţiuni pentru abateri comise de pietoni, biciclişti sau conducători de atelaj hipo.

Dar cu toate acestea, în condiţiile noii legi a salarizării, poliţistul local este cu mult peste nivelul de salarizare a celui de la Poliţia Naţională. Mai mult, poliţistul local este peste nivelul de salarizare a poliţiştilor de frontieră, a jandarmilor, a celor de la ISU, a salvatorilor de la SMURD care îşi pun inclusiv viaţa în primejdie aproape la fiecare intervenţie, dar şi a celor din armată care desfăşoară misiuni în teatrele de operaţiuni externe şi servicii secrete. Situaţia creată din cauza acestei legi a salarizării, în care poliţia locală este vedeta, iar cei din Poliţia Naţională cenuşăreasa, a generat o stare de spirit extrem de nefavorabilă cu implicaţii care reprezintă riscuri serioase la adresa siguranţei naţionale, mai ales în rândul cadrelor de nivel mediu din întregul sistem naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică, agenţi de poliţie, militari angajaţi pe bază de contract şi subofiţeri din MAI, respectiv jandarmerie, ISU, ”doi şi un sfert”, SRI, SIE, SPP, ANP.

În cazul municipiilor Cluj şi Bistriţa, de exemplu, poliţiştii locali de la cele două primării au salarii cu mult mai mari ca poliţişti cu experienţă îndelungată, cu zeci de cazuri operative rezolvate, din cadrul Poliţiei Naţionale. Nu există practic termene de comparaţie între riscurile pe care le generează activitatea de poliţist în stradă, la ordine publică în patrulare ziua şi noaptea, de la investigaţii criminale şi crimă organizată, complexitatea activităţilor desfăşurate de către aceşti poliţişti, cu ceea ce fac şi la ce riscuri sunt supuşi cei de la Poliţia Locală.

Tinerii atraşi de Poliţia Naţională! Poliţiştii din IPJ sar în barca Poliţiei Locale

Cu toate acestea în medie, lunar unui poliţist local îi intră pe card peste 4.500 lei. Paradoxal, cu toată această situaţie în ceea ce priveşte nivelul de salarizare net inferior al celor de la Poliţia Naţională, dar probabil amăgiţi de stabilitatea meseriei de poliţist adevărat, dar şi siguranţa unui salariu stabil, cu posibilităţi de avansare în grade şi funcţii, concursurile de admitere de la şcolile de poliţie, de agenţi, sau Academia de Poliţie, atrag ca un magnet un mare număr de tineri.

Pe de altă parte, ieşirile masive la pensie, mai ales a celor cu grade mari şi funcţii de conducere din Poliţia Naţională, respectiv IPJ BN şi Cluj, la vârste puţin peste 45 de ani, a dat naştere la o altă situaţie. Mulţi dintre pensionarii în cauză au intenţii şi întreprind demersuri de a sări în barca Poliţiei Locale, adică să ajungă slugile lui Boc şi Creţu. Socotelile acestor persoane, din punctul lor de vedere, nu sunt lipsite de sens şi extrem de avantajoase pentru ei. Şi pensie mare de la stat şi poliţist local, bineînţeles pe funcţii de conducere, cu un salariu uriaş la propriu. Un exemplu deja există. Fostul şef al Poliţiei Municipiului Bistriţa, cms. şef Viorel Inţa, a ieşit la pensie, iar ulterior a fost angajat în funcţia de şef al LDP Security, un SRL mascat, aparţinând Consiliului Judeţean BN, provenit printr-un adevărat hocus-pocus din fosta Direcţie Judeţeană de Pază care era tot în subordinea aceluiaşi Consiliu Judeţean.

O altă discrepanţă: norma de hrană

Nu numai salarizarea este favorizantă celor de la Poliţia Locală, inclusiv celebra „normă de hrană” specifică celor din structurile de forţă, armată, servicii secrete, poliţie, este mai mare. La armată, poliţie, jandarmi, ISU, servicii secrete, penitenciare, indiferent de calitate, agent, subofiţer, în cazul celor din structurile militarizate, ofiţer, norma de hrană se calculează în funcţie de zilele lucrătoare, ceea ce nu e cazul la cei de la poliţia locală. Mulţi dintre aceşti foşti poliţişti, acum pensionari, ţintesc şi vizează posturi la ”disciplina în construcţii”, ”protecţia mediului”, control activităţi comerciale, diverse lucrări, devenite adevărate borcane cu miere.

Nu cu mult timp în urmă, un fluturaş cu venitul salarial al unui poliţist local a devenit viral pe internet. Cu stupoare, cei de la Poliţia Naţională au constatat că un poliţist local de nivel mediu are un rest de plată net de 4.760 lei, după ce la salariu s-a adăugat norma de hrană, orele de noapte, sporurile pentru condiţii deosebite, condiţii vătămătoare, confidenţialitate.

Dotările fac şi ele diferenţa

Nu numai noua lege a salarizării a creat diferenţe între Poliţia Naţională şi Poliţia Locală, ci şi dotarea celor două instituţii care deschide şi ea o prăpastie de netrecut. Parcul auto al celor două instituţii nici nu poate fi comparat. În timp ce cei de la Poliţia Locală au în dotare autoturisme noi nouţe, rablele de la Poliţia Naţională abia se mai mişcă pe drumurile publice. Mai mult ”localii” au primit dotări ultramoderne, dispecerate la care poliţiştii adevăraţi nici nu visează, sisteme de supraveghere video, mijloace de comunicaţie, computere. Cine a mai ajuns prin birourile poliţiei bistriţene, fie municipale sau judeţene, au văzut încă celebrele fişete metalice mâncate de rugină, mobilier de dinainte de 1989, descleiat şi mâncat de carii.

Au fost numeroase situaţii când poliţişti de la naţională, sătui de condiţiile insalubre în care lucrau, au pus mână de la mână şi au cumpărat materiale de igienizare, var şi lavabilă şi s-au transformat în zugravi, şi-au cumpărat pe banii lor birouri de lucru şi scaune.

Doru Costin