Comisariatul Județean BN al Protecției Consumatorului s-a autosesizat, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu un șoarece care se plimbă pe produsele de patiserie din Lidl Năsăud.

Un video de câteva secunde îl surprinde un soarece în timp ce aleargă printre produsele de patiserie din supermarket.

„Fiica mea, împreună cu o colegă, au văzut șoarecele aseară, înainte de ora închiderii, la Lidl Năsăud. Aproape zilnic fac cumpărături acolo și chiar cumpăr foietaj. Noi vrem doar să nu se mai întâmple, pentru că nu e normal”, a precizat pentru Bistrițeanul.ro tatăl fetei care a filmat soarecele.

Imaginile au ajuns la OPC încă de aseară, iar șeful instituției spune că inspectorii instituției vor merge în control, mai ales că n-ar fi prima dată când în Lidl Năsăud s-ar găsi nereguli.

„Am văzut și am primit video. Nu s-a făcut nicio sesizare oficială așa că ne vom autosesiza și vom merge în control acolo. Am înțeles că ar fi vorba de Lidl din Năsăud, iar acel Lidl a mai fost sancționat de noi când am făcut ultima acțiune. Dar cum spuneam, vom merge în control”, a declarat Stelian Dolha, șeful OJPC Bistrița-Năsăud, pentru Bistrițeanul.ro.