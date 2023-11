Senatorul Ovidiu Florean s-a înscris în AUR! Luni, acesta a semnat adeziunea, părăsind Forța Dreptei, după ce formațiunea politică condusă de Ludovic Orban s-a aliat cu USR și PMP. Anterior, alesul bistrițean a fost membru PNL, pe listele căruia a acces în Senatul României.

„Din PNL am plecat datorită faptului că PNL și-a trădat electoratul aliindu-se cu PSD. Am fost membru fondator Forța Dreptei, nu am semnat adeziune la Forța Dreptei. Refuz să fac parte din Alianța cu USR și PMP. USR a adus PSD la guvernare când au spart alianța de dreapta. PMP la noi in județ au bătut palma cu PSD pentru o poziție de vicepreședinte la Consiliul Județean.

AUR e varianta politică optimă pentru România, și cred cu tărie în cei 4 piloni ai AUR: Familia; Națiunea; Credința; Libertatea. Voi convinge și electoratul de la noi din județ despre conceptele astea, la toate alegerile care vor avea loc anul viitor”, a declarat, pentru Gazeta de Bistrița, senatorul Ovidiu Florean.

Întrebat dacă ideologia AUR este totuși pe măsura crezului său, în condițiile în care formațiunea politică este catalogată ca fiind una de sorginte extremistă și care a atacat Uniunea Europeană, alesul bistrițean spune că acestea sunt doar diversiuni ale adversarilor partidului condus de George Simion.

„Adversarii politici nu au cu ce să atace AUR și o dau diversiuni pe extremisme, putinisme, și alte aberații. Electoratul nu poate fi păcălit, AUR va demonta toate aceste acuze și va avea rezultate excepționale în alegerile de anul viitor. După 34 de ani de țepe PSD PNL USR UDMR PNȚCD și alte mărunțișuri, românii vor alege AUR anul viitor și nu vor regreta. Au alternativa optimă reală acum. Doi ani am fost senator neafiliat și am cumpănit perfect decizia”, a precizat senatorul Florean pentru Gazeta de Bistrița.