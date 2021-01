Primăria Bistrița va menține subvenția din bugetul local pentru taxa de salubritate și în 2021, a anunțat primarul Ioan Turc. Astfel, bistrițenii vor plăti și anul acesta 6,6 lei/persoană/lună pentru serviciile oferite de compania Supercom SA.

”Subvenția pentru taxa de salubritate rămâne la fel ca anul trecut. Acest lucru nu înseamnă că pe parcursul acestui an nu vom gândi un sistem prin care subvenţia să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ea. Nu cred că un om sau o familie cu venituri foarte mari are nevoie de protecţie prin intermediul subvenţiei pentru taxa de salubritate, dar pentru faptul că timpul a fost restrâns şi pentru că un asemenea studiu este cât se poate de serios, am spus să avem la dispoziţie un an în care să gândim toată filozofia de taxe şi impozite pe care Primăria municipiului Bistriţa o va avea în perioada următoare, iar componenta legată de taxa de salubrizare va fi parte a aceastei analize”, a declarat primarul Ioan Turc într-o conferință de presă.

Anul trecut, Consiliul Local Bistrița a aprobat un proiect o hotărâre prin care s-a alocat suma de circa 2,7 milioane lei din bugetul local pentru subvenționarea taxei de salubritate, astfel încât cetățenii au plătit 6,6 lei/persoană/lună în loc de 11,5 lei/persoană/ lună.