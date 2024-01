Luni seară, la Antena 3, Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că cetățenii români nu doresc să experimenteze sărăcia în cadrul unui exercițiu democratic, vorbind despre eventuala comasare a alegerilor. Totuși, el a subliniat că este posibil să se comaseze anumite alegeri, dar aceasta nu ar trebui să se facă din considerații politice.

”Nu cred că România va sărăci dintr-un exerciţiu democratic. Să nu devenim ridicoli. Cheltuim şi câteodată a existat o risipă a banului public, dar când e vorba de democraţie deodată devenim foarte cumpăniţi. Nu va păcăli pe români. Cine încearcă să păcălească românii cu anumite comasări, vezi Doamne că se fac economii, nu va ţine nimic. Românul nu mai poate fi păcălit”;

”În cazul în care se ajunge la această concluzie (de comasare a alegerilor – n.red.), dar nu să o faci dintr-un interes politic, cred că se pot comasa anumite alegeri. În acest moment, legislaţia e foarte clară: avem alegeri europarlamentare între 6 şi 9 iunie, deci noi le vom avea duminica, pe 9 iunie, avem alegeri locale ori pe 22, ori pe 29 septembrie, una dintre aceste date, fiindcă atunci expiră mandatele primarilor, iar pe urmă avem turul 1, următoarea duminică, conform legii, sunt alegerile generale şi următoarea duminică turul 2 la alegerile prezidenţiale. Aşa este legea în acest moment”.

Dacă Parlamentul decide altceva şi modifică legislaţia în alt sens, se pot face şi alte scenarii. Părerea mea este că e o discuţie prematură, din punctul meu de vedere, nu ca şi prim-ministru, în primul rând ca şi preşedinte al PSD”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu a fost întrebat și de posibilitatea ca PNL și PSD să meargă împreună, pe liste comune, la cele patru rânduri de alegeri care urmează în România. Acesta a declarat că în acest moment ”ar fi foarte greu” ca acest lucru să mai fie posibil, pentru că ”nu poți să unești cele două familii”:

”Timpul ne arată că nu. Nu poţi să uneşti cele două familii. A existat USL. A fost făcută împotriva cuiva, a fost făcută împotriva preşedintelui Traian Băsescu. Eu împreună cu Nicolae Ciucă nu suntem duşmani, suntem adversari politici. Ăsta este adevărul indiferent că reuşim să comunicăm împreună şi să ducem lucrurile într-o direcţie corectă. Foarte greu să mai avem o alianţă şi liste comune în acest moment. Dar e posibil ca, după alegeri, dacă aşa hotărăsc românii, să putem reface această coaliţie”, a mai spus premierul.

Întrebat fiind dacă își dorește mai mult funcția de premier sau pe cea de posibil viitor președinte, Ciolacu a declarat că nu are nicio problemă și ”să rămână un simplu parlamentar pe listele din Buzău. Marcel Ciolacu a transmis și că ”nu a luat în calcul” să candideze la președinția României:

”Cel mai mult vreau să mă uit în oglindă şi pentru tot ceea ce am făcut în ultimul timp să nu îmi fie ruşine. Nu am nicio problemă să rămân un simplu parlamentar pe listele din Buzău (…) Nu am luat în calcul acest lucru şi nu l-am discutat în primul rând în interiorul partidului. Iau în calcul ca PSD să fie pe primul loc la alegerile europarlamentare şi să mă achit de funcţia de prim-ministru faţă de românii care m-au trimis în această funcţie”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu, luni seară, la Antena 3, scrie G4media.ro.