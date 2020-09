Alegerile locale pentru desemnarea primarilor, președinților de consilii județene și a membrilor în consiliile locale și județene sunt în plină desfășurare. La nivelul județului Bistrița-Năsăud, reprezentanții formațiunilor politice care au candidați la aceste alegeri au început să treacă pe la urne și să voteze, pentru ei fiind și un bun prilej de a se fotografia și a posta imaginile pe rețelele de socializare, acestea fiind însoțite de mesaje. Iată ce spun politicienii și candidații care deja au votat:

Ioan Turc – candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița – ”Astăzi am votat pentru a aduce în Primăria municipiului Bistrița omenia, bunul simț, competența și cultul muncii. Am votat pentru a pune capăt oricăror forme de corupție, iar Bistrița să intre în clubul orașelor civilizate din Ardeal. Am votat pentru bistrițeni… Iar ploaia înseamnă belșug!”.

Stelian Dolha – candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud – ”Am votat pentru schimbare, am votat pentru ca acest județ al nostru, Bistrita -Năsăud să primească o șansă să se dezvolte și să asigure o prosperitate reală locuitorilor săi, nu una imaginară, fabricată de un aparat de propagandă, cu drone, cu panglici, cu secretare și cu fotografi. Am votat pentru că merităm să trăim o viață bună, merităm să trăim visul românesc la noi acasa și nu să fim mințiți că trăim bine. Am votat pentru că avem nevoie după 8 ani de o resetare în Bistrita-Năsăud, și după 12 ani în Bstrita și de o aliniere a acestui județ la o linie de dezvoltare liberală în Transilvania.Vă îndemn pe toți să mergeți la vot!”.







Ionuț Simionca – candidatul PMP la funcția de primar al municipiului Bistrița – ”Astăzi am votat pentru viitorul orașului nostru și pentru schimbarea în bine a Bistriței. Știu că fiecare bistrițean își dorește o schimbare majoră în viața orașului și în politica locală, de aceea îi îndemn pe toți bistrițenii să iasă la vot și să oprească blocajul în care ne aflăm de 30 de ani. Să voteze pentru schimbarea pe care și-o doresc în viața lor și să o facă din convingerea că un gospodar la Primărie e cea mai bună soluție pentru care pot opta. În final, vreau să le transmit tuturor același lucru: Reușim împreună!”.

Robert Sighiartău – secretar general al PNL – “Am votat pentru schimbare, am votat pentru un model de administraţie european, bazat pe dezvoltare, pe investiţii, pe creşterea calităţii vieţii. Am votat pentru ca şi judeţul Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bistriţa să intre în acest tren al dezvoltării în care se află deja alte judeţe din Ardeal şi alte municipii reşedinţă de judeţ. Am votat şi pentru un parteneriat solid al administraţiilor locale şi judeţene cu Guvernul României”.

Cristian Niculae – candidatul Alianței pentru Bistrița-Năsăud la funcția de primar al municipiului Bistrița – ”Am votat pentru orașul pe care-l iubesc și în care traiesc de o viață cu familia mea! Am votat pentru un oraș modern, pentru un oraș mai frumos, în care tinerii să-și dorească să se întoarcă după terminarea studiilor, să-și întemeieze o familie, un oraș în care vom trăi în siguranță, un oraș în care bunicii Bistriței să fie respectați! Am votat pentru muncă, performanță, seriozitate, implicare! Dragi bistrițeni, mergeți la vot și alegeți înțelept. Alegeți oamenii care contribuie la dezvoltarea comunității noastre. Alegeți BiNe!”.







Sorin Roșu-Mareș – candidatul Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal) la funcția de primar al municipiului Bistrița – ”Am votat! Un primar cu viziune umanistă, la Consiliul Local o echipă de 10 ( cei din urmă vor fi cei dintâi) iar la Consiliul Județean echipa echilibrului, pentru că noi punem in centrul atenției Omul, cu nevoile și aspirațiile sale. Vă aștept la vot! Doamne ajută!”.







Dan Dumitru Ciobănică – candidatul Partidului Verde la funcția de primar al Bistriței –”Am convingerea că acest vot poate să genereze o schimbare în bine a orașului nostru. Schimbarea poate fi făcută cu oameni și de oameni. Vot cu vot facem schimbarea. Haideți la vot, chiar dacă plouă!”.

Cristina Iurișniți – deputat USR de Bistrița-Năsăud – ”Votați pentru o administrație publică locală cu cetățeni pentru cetățeni și comunitate! Azi, 27 septembrie transformăm prin vot minciuna în adevăr, impostura în competență, politica de clan în politică pentru cetățeni!”.