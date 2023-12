O propunere legislativă care va influența toți românii ce dețin carte de identitate este aproape de a ajunge la vot final, anunță Diana Morar, deputat PNL de Bistrița-Năsăud. Este vorba despre includerea grupei sanguine și RH-ului pe cărțile de identitate, însă aleasa bistrițeancă propune ca aceste date să fie accesate printr-un cod QR.

„Tocmai datorită impactului atât de mare, aș vrea să aflu părerea dumneavoastră.

Proiectul, modificat și prin amendamente, prevede includerea grupei sanguine și RH-ului pe cărțile de identitate. Au fost multe dezbateri în comisia juridică. Anumite voci spun că nu este necesar în intervențiile de urgență, pentru că la orice transfuzie se testează și grupa de sânge. Pe de altă parte, specialiștii consideră importante aceste detalii pentru pregătirea stocurilor de sânge în prealabil.

Eu consider utilă introducerea acestor date în cartea de identitate, dar am avut o intervenție în comisia juridică despre protecția datelor – vedeți în video de mai jos. Cred că grupa sanguina și RH-ul nu sunt detalii care să însoțească datele de identificare și să fie făcute publice oriunde. Mă bucur ca și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a agreat soluția propusă de mine și că am reușit să conving colegii că este necesar un amendament prin care aceste date să fie accesate printr-un cod QR, doar când este necesar”, a scris Diana Morar pe pagina sa de Facebook.