Limitarea plăților cash îngrădește și încalcă drepturi fundamentale cetățenești, este de părere deputatul liberal Diana Morar.

Potrivit acesteia, măsura nedezbătută public și nici cu partenerii de guvernare, ci doar impusă de premierul Ciolacu, este in contradicție cu politicile publice europene de protejare a numerarului susținute de Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană prin recomandările valabile încă din 2010.

„Mai mult, Elveția a lansat o consultare pentru protejarea numerarului prin Constituției. Acestea sunt tendințele pe care Ciolacu nu doar că le ignoră, ci chiar le sfidează cu o astfel de măsură.

Dorința de reformă și de combatere a evaziunii nu trebuie să se materializeze prin măsuri abuzive, care să limiteze dreptul oamenilor de a alege cum fac plățile din banii ce îi câștigă muncind. Asta nu înseamnă că nu putem continua să încurajăm plățile cu cardul sau cele online, ci din contră. Sunt metode de încurajare a plăților cu cardul aplicate cu succes de țări dezvoltate și pe care le putem adapta. În niciun caz nu poate fi o soluție să îi pedepsim pe toți românii cinstiți doar pentru că o persoană, fie ea și premier, îi suspectează pe toți ca fiind lipsiți de onestitate”, a notat aleasa bistrițeancă pe pagina sa de Facebook.

Diana Morar mai subliniază că, drepturile constituționale garantează oricărui cetățean român să dispună de banii săi munciți in funcție de alegerea proprie, atât fizic (numerar), cât și digital (card).

„Astfel, in fluxul economic local, micii contribuabili reușesc să asigure funcționarea afacerilor bazat pe plățile zilnice efectuate in numerar. Se pare ca Ciolacu a uitat grijile zilnice ce le avea când deținea mica lui afacere cu covrigi la Buzău, tot la fel cum nu cunoaște că nu toți românii trăiesc la oraș, iar la țară, avem zone întregi unde nu există semnal la telefon sau la internet ca să poți face plăți online.

Toate acestea in timp ce este evident că nu s-a gândit la o contramăsură de limitare a creșterii comisioanelor percepute de bănci care deja speculează noua măsură in vigoare, băgând mâna adânc in buzunarele românilor nevoiți de dorința sa izvorâtă din adâncul ființei proprii conform zicalei: “Tot hoțul de furat se teme!”. Nu susțin o astfel de măsură!”, a mai notat Diana Morar.