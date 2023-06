Orice raport sexual comis cu un minor care nu a împlinit 16 ani va fi pedepsit cu închisoare de la 7 la 12 ani. Proiectul de lege a fost adoptat luni de Camera Deputaților, for decizional.

”A vorbit mai mult tatăl decât deputatul când am susținut proiectul de lege prin care agresorii sexuali vor fi pedepsiți pe măsura gravității faptelor comise, mai ales când victime sunt copii cu vârsta de sub 16 ani. Într-o societate în care un adult este liber pentru că cineva l-a achitat motivând că un copil de 11 sau 12 ani a consimțit un act sexual, trebuia intervenit și menționat clar infracțiunea: viol. Și asta am făcut!”, a declarat de la tribuna Camerei Deputaților, social-democratul Daniel Suciu.