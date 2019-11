Contre între Crețu și peteleu în ședința de consiliu local, pe tema iluminatului cu led a străzii pe care locuiește primarul

Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, i-a răspuns, joi, în ședința ordinară de joi a legislativului local, consilierului liberal Ioan Peteleu, în legătură cu proiectul prin care pe strada pe care locuiește edilul a fost introdus sistemul de iluminat public cu led, pentru care abia acum a fost adusă spre aprobare documentația tehnico-economică. Într-o postare pe contul său de Facebook, Ioan Peteleu l-a acuzat pe primar de faptul că s-a folosit de funcție pentru a-și rezolva propriile interese.

“Este adevărat că inițial am prins strada respectivă pe investiții pentru că pe strada respectivă sunt blocurile lui Stern la un capăt și încă trei blocuri în partea cealaltă și nu cred că cetățenii care locuiesc în blocurile respective, deci cu o densitate mare, trebuie să fie sancționați cu întuneric pentru că locuiesc pe aceeași stradă cu primarul municipiului. Faptul că am folosit prilejul că Electrica a făcut săpături pe întreaga lungime a străzii, alimentând cu energie electrică blocurile ANL pentru medici și că nu am mai cheltuit bani cu săpătura și cu refacerea pavajului cred că asta ar trebui să vă mulțumească, pentru că am executat lucrarea la prețuri mai mici. Este adevărat că dumneavoastră ne-ați reclamat la Camera de Conturi că nu am făcut trotuare noi pe investiții, au venit și au constatat că le-am făcut mai ieftin decât dacă le făceam pe investiții și că legea ne permite acest lucru. Deci, pe strada respectivă, pe o porțiune exista linie electrică de iluminat și de alimentare cu energie, realizată de primii locuitori care au stat acolo, inclusiv subsemnatul. Odată cu linia nouă, Electrica ne-a anunțat că demontează stâlpii și linia respectivă și atunci ne-au invitat să ne pozăm cablurile pentru iluminatul public în săpătura lor, lucru pe care l-am făcut și, față de un deviz de 170.000 de lei cu TVA, am ajuns la un deviz de 110.000 de lei cu TVA, deci o economie de 60.000 de lei pe care am făcut-o la buget. Poate ni se va imputa chestia asta și o să ne dea cineva banii nouă ca să facem lucrarea mai scumpă. Din păcate, alimentarea care a fost făcută a fost desființată de Electrica și nu am avut soluție de a alimenta linia nouă decât de pe strada Abatorului, ceea ce a însemnat o prelungire cu 3 sau 4 stâlpi a liniei existente. În partea cealaltă, înspre strada Simpozionului, nu s-a făcut prelungirea pentru că nu exista niciun motiv și pe aceea am introdus-o în studiul de fezabilitate, prezentat aici”, a explicat Ovidiu Crețu.

Consilierul liberal nu s-a mulțumit cu cele afirmate de edilul bistrițean și i-a imputat acestuia faptul că nu a prezentat nici un document din care să reiasă faptul că Electrica transmis municipalității vreo solicitare pentru introducerea cablurilor pe strada în discuție.

”Domnule primar, chiar sunteți un om norocos. Vă invidiez pentru acest lucru. V-aș întreba care e documentul prin care Electrica v-a solicitat să vă introduceți cablurile în subteran? Nu ați prezentat niciun document. Din documentele pe care le-am solicitat și mi s-au pus la dispoziție nu rezultă acest lucru. Nu rezultă nicidecum că Electrica ar face sau ar fi făcut vreo intervenție pe strada Moșilor. Dumneavoastră spuneați cu mult timp în urmă că administrația se face pe documente. Prin urmare, dacă ne puteți prezenta alte documente care să susțină ce ați afirmat mai devreme, eu v-aș fi recunoscător, dar până atunci vă spun că ce ați făcut acolo este și ilegal și imoral”, a spus Peteleu.

În replică primarul Crețu a ținut să sublinieze economia făcută, însă cu privire la solicitarea din partea firmei de electricitate, acesta a dat-o cotită, spunând că municipalitatea a solicitat îngroparea cablurilor.

”Este autorizația de construire a liniei care arată foarte clar pe unde a lucrat Electrica, faptul că linia este îngropată. Bineînțeles că, în momentul în care au ajuns la noi aceste documente, noi le-am cerut să ne lase să îngropăm și rețeaua noastră acolo. Bineînțeles că au acceptat, au făcut-o gratuit, fără să ne ceară nimic, ca dovadă că, în plățile pe care le-am făcut pentru reparații, nu apar costurile cu săpătura, cu transportul pământului, cu nisipul pentru strada respectivă și cu refacerea pavajului, costuri care s-ar fi ridicat la 60.000 de lei dacă le realizam noi. Dacă le realizam pe investiții, costurile ar fi fost mult mai mari pentru că intra în discuție și proiectarea care are alte costuri”, a afirmat Ovidiu Crețu.

Consilierul local liberal l-a taxat însă scurt: “În cinci minute, în două afirmații v-ați contrazis singur. Sunteți un om foarte norocos. V-aș întreba: v-ați tras și fibră optică la poartă sau doar stâlpul de iluminat public?”