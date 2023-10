Sumele cerute pentru chiriile din cele 10 mari orașe din țară au înregistrat o creștere de 15% de la un an la altul, conform unei analize efectuate de Storia.ro, platforma de imobiliare lansată de OLX. De asemenea, tarifele solicitate lunar au crescut în medie cu 2%. Cu toate acestea, există diferențe semnificative între diversele zone din aceleași orașe. De exemplu, conform analizei, cei care doresc să închirieze locuințe în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 65% mai mult decât cei din sectorul 4, scrie economedia.ro.

În luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, s-au înregistrat cu 8% mai multe interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia.ro – platforma de imobiliare lansată de OLX. În septembrie a.c. comparativ cu luna august, chiar dacă numărul de contactări a scăzut cu 3%, anunțurile au fost afișate mai puțin timp pe site (-24%), ceea ce arată că cei care au contactat proprietarii sau agenții au încheiat tranzacțiile mai rapid, fiind mai hotărâți să închirieze.

Sumele solicitate pe Storia.ro pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, respectiv orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (septembrie 2023 vs. septembrie 2022), în timp ce tarifele solicitate de la o lună la alta (septembrie 2023 vs. august 2023) au crescut, în medie, cu 2%.

„În urma analizei celor mai recente date de pe Storia.ro, am observat că prețul mediu al chiriilor din Constanța a crescut cel mai mult de la un an la altul (septembrie 2023 vs. septembrie 2022), comparativ cu alte orașe analizate. Creșterea s-a înregistrat atât la nivelul prețurilor tuturor categoriilor de apartamente: cu o cameră (+20%), cu două camere (+29%) și cu trei camere (20%), cât și la nivelul cererii. O cerere crescută poate fi determinată și de fenomenul work-from-home, care permite lucrul în afara biroului, dar și de dorința oamenilor de a fi mai conectați cu natura, ca urmare a pandemiei. Nu în ultimul rând, luăm în calcul și faptul că orașul Constanța se regăsește printre principalele centre universitare din țară” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia.ro & OLX Imobiliare.