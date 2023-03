Potrivit lui Nicolae Cioranu, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Arad, prețul corect al cărnii de miel în perioada Paștelui ar trebui să fie între 45 și 50 de lei. El a adăugat că dacă prețul este mai mic decât aceste valori, atunci există o problemă la nivelul fermierului. Cioranu a subliniat, într-un interviu acordat postului Prima News joi, că mulți consumatori preferă să cumpere mielul direct de la producători, în loc să îl ia din supermarketuri sau piețe.

“Deja cumpărători de carne de miel spun că se duc să ia un miel, dar nu îl mai iau din supermarket, nu mai mă duc să îl iau din piaţă, mă duc să îl iau direct din fermă. Îmi spunea un fermier că el deja are programate vreo 200 de capete cu 50 de lei kilogramul, dar direct la consumator. Este un lucru bun, dar nu poate toată ţara să îl facă”, a explicat Nicolae Cioranu.

Întrebat care ar fi preţul corect pentru carnea de miel în perioada Paştelui, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Arad a răspuns: “Preţul corect, cu scumpirea şi dublarea furajelor, undeva la 45-50 de lei. Dacă este sub, este o problemă a fermierului. Acum se vând nişte miei mai mici. Nu pot să vândă toţi fermierii din România. Acum de Paşte vând acei fermieri care pot mulge oile mai departe. De ce? Oaia are trei producţii. Lâna nu o mai luăm în calcul, că ne costă mai mult să o tundem ca să o vindem, rămân laptele şi mielul. Fermierul care vinde acum obligatoriu să îşi mai adauge la câştig trebuie să recupereze laptele. Alţi fermieri care nu vând în perioada pascală lasă mielul să sugă până către jumătatea verii, măcar recuperează şi transformă laptele în carne. În situaţia în care nu mulţi producători, nu mulţi crescători de ovine vând miei de Paşte, singurul motiv fiind că nu are cu cine să mulgă, automat oferta este mică şi cererea este mare. În restul anului fermierul stă la cheremul exportatorului”.

El a mai fost întrebat dacă preţul cărnii de miel ar putea ajunge şi la 60 de lei sau peste.

“60 de lei doar dacă este speculat. Direct de la producător nu cred. Într-un an am vrut să facem un parteneriat cu un supermarket. Culmea, supermarketul plătea preţul cel mai mic posibil, nu ne-a convenit să batem palma cu ei. Nici supermarketul nu îl ia la un preţ mare, îi umflă el preţul”, a mai declarat Nicolae Cioranu, scrie News.ro.

