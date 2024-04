Fiind un domeniu atat de palpitant, care atrage atat de multe persoane, jocurile de noroc reprezinta un subiect pe care multi dintre regizori il folosesc pentru filmele pe care le creeaza. Asa se face ca de-a lungul timpului au aparut o multime de filme in care jocurile de noroc reprezinta o tema principala.

Despre filmele in care jocurile de noroc sunt prezente ne propunem sa discutam si noi in acest articol. Mai precis, iti vom prezenta top 3 filme despre jocuri de noroc.

In cazul in care vrei sa le vezi si tu, atunci tot ce iti ramane de facut este sa continui sa citesti articolul nostru. Iata care sunt cele 3 filme despre jocuri de noroc:

Casino

Martin Scorsese este un regizor care a inclus adesea jocurile de noroc in filmele sale, mai ales dat fiind faptul ca in filmele sale sunt adesea prezente personaje din lumea mafiota ce erau implicate, printre altele, in industria jocurilor de noroc.

Dintre toate filmele despre jocuri de noroc, Casino se face remarcat ca fiind cel mai bun! Acesta a fost realizat dupa cartea scrisa de Nicholas Pileggi, Casino, scriitor care a lucrat alaturi de Scorsese pentru regia acestui film.

Cu actori precum Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone sau Frank Vincent este destul de greu sa dai gres, nu-i asa?

Actiunea filmului il are in centru pe Sam „Ace” Rothstein, jucat de Robert De Niro, un evreu pasionat de jocurile de noroc. De asemenea, actiunea se petrece in Statele Unite ale Americii si Franta, in orase precum Las Vegas, Missouri sau California.

Filmul Casino a adunat incasari de peste 116 milioane de dolari, ceea ce ne spune multe despre cat de bun este acest film!

Rounders

Un alt film vechi, dar foarte bun, depsre jocuri de noroc este Rounders . Este o drama in care ni se prezinta lumea ascunsa a pokerului cu mize foarte mari. Acest film a fost regizat de catre John Dahl iar rolurile principale au fost atribuite actorilor Matt Damon si Edward Norton.

Cele doua personaje principale sunt nevoite sa apeleze la poker pentru a castiga banii necesari pentru a acoperi o datorie care ii apasa.

Jucatorii de poker aleg sa calatoreasca in mai multe orase, pentru a gasi competitii de poker unde se joaca folosindu-se mize mari.

Povestea filmului este foarte bine scrisa, actorii si-au intrat excelent in rol, iar astfel se explica succesul acestui film. De altfel, astazi Rounders este un film reprezentativ pentru tot ce tine de poker sau jocuri de noroc, asa ca merita sa il ai in vedere daca esti in cautarea unor filme care vizeaza aceste subiecte.

Fiind lansat in toamna anului 1998, acest film a reusit sa obtina incasari in valoare de 8,5 milioane de dolari doar in primul weekend. Mai apoi, a obtinut 22,9 milioane de dolari pe plan intern, ceea ce reprezinta cifre foarte bune, nu-i asa?

Jucatorul

Sau „The Gambler” dupa cum a fost numit filmul lansat in 2014. Incadrat la genuri precum crima, drama sau thriller, The Gambler este un film care se bucura si astazi de foarte mult succes, find adesea difuzat de programele TV.

Trebuie sa subliniem faptul ca vorbim despre un film in care actorul principal, Mark Wahlberg, a fost nominalizat la Oscar. Acesta joaca rolul unui profesor de limba engleza care duce o viata mai putin cunoscuta, in care joaca pe mize mari.

Ajunge sa fie nevoit sa faca un imprumut de la un gangster, ceea ce reprezinta o decizie care ii schimba viata complet. Acest film este reprezentativ pentru a cunoaste riscurile pe care jocurile de noroc le presupun atunci cand jocul responsabil dispare, fiind inlocuit de decizii neinspirate.

Acestea sunt cateva dintre cele mai cunoscute filme despre jocuri de noroc din Romania. Vizioneaza-le si suntem siguri ca vor fi pe placul tau, ba chiar vei dori sa gasesti si alte filme care abordeaza acest subiect.

Nu iti va fi dificil sa gasesti mai multe filme despre jocuri de noroc, asa ca nu ne mai ramane decat sa iti uram vizionare placuta.