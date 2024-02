Dupa ce a lalait-o nepermis si suspect de mult cu dosarul, procuroarea de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a predat dosarul unui procuror mai experimentat.

Suntem in a doua saptamana de la declansarea scandalului si inca nu exista nicio rezolutie in ceea ce il priveste pe milionarul Untold, in ciuda acuzatiilor extrem de grave de pedofilie, a marturiilor si a probelor aduse. Cel mai probabil, Buta apeleaza la influentele sale in plan local, desi, de la Bucuresti, greii din institutiile de forta insista ca acest caz sa fie tratat ca la carte, fara protectie si influente, scrie ziardecluj.ro.

Buta a inceput deja hartuirea presei. In aceasta dimineata pe portalul de justitie, a aparut o cerere de ordonanta presedintiala prin care Buta cere judecatorilor nici mai mult nici mai putin decat sa ne fie interzis sa ne mai facem meseria, lucru extrem de grav.

Vom vedea ce vor decide judecatorii.