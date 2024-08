Gheorghe Costin, bărbatul din Mărișelu care a fost la un pas să-l omoare pe cumnatul fostului concubin al surorii sale, după ce l-a lovit în cap cu o furcă, în primăvara anului trecut, a fost condamnat la începutul lunii iulie de Tribunalul Bistrița-Năsăud la ani grei de închisoare. Pentru tentativa de omor calificat, bărbatul a primit o pedeapsă de 10 ani de închisoare, asta în condițiile în care și-a recunoscut fapta, la care s-au mai adăugat încă 10 luni și 20 de zile de închisoare, ce reprezintă o treime din două condamnări anterioare pentru furt de arbori și tăiere fără drept de arbori. În plus, Costin este obligat de instanță să plătească victimei sale 20.000 lei daune morale, Spitalului Clinic Județean de Urgență peste 9.800 lei, cheltuieli cu spitalizarea, dar și 3.000 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Gheorghe Costin a mai fost condamnat în 2013 la 10 ani de închisoare pentru omor calificat, dar la acea vreme nu a fost la prima cunoștință cu închisoarea, el având și alte antecedente penale pentru infracțiuni comise anterior.

L-a lovit violent cu furca în cap

Tentativa de omor calificat a fost comisă în data de 21 mai 2023, și totul a pornit de la faptul că fostul concubin al surorii lui Costin nu a vrut să-și recunoască copilul pe care femeia îl născuse. Asta în condițiile în care relația de concubinaj încetase înainte ca femeia să nască.

Ca să lămurească situația, în ziua respectivă, Costin, însoțit de două surori, de fratele său, doi cumnați și o cumnată, precum și de concubina sa, s-au deplasat cu o căruță la o stână din localitatea Jeica, pentru a discuta cu fostul concubin al surorii care devenise proaspătă mămică.

Ajunşi la stână, atât Costin, cât şi una dintre surori au purtat o serie de discuţii în contradictoriu atât cu fostul “cumnat” cât şi cu fratele, dar fără a se ajunge la vreo concluzie, astfel că la un moment dat s-au hotărât să plece. Însă în timp ce Costin și rudele sale se mai aflau acolo, fratele fostului concubin al surorii inculpatului și-a sunat cumnatul, pe A.O.C., care se afla în drum spre Albeștii Bistriței într-un autoturism condus de un amic, și i-a relatat cele întâmplate.

În urma apelului telefonic, A.O.C. a luat hotărârea să se deplaseze spre stâna unde se afla cumnatul său. Pe drum însă, bărbatul s-a intersectat cu căruța în care se aflau Costin și rudele sale, astfel că i-a cerut șoferului să oprească autoturismul. S-a dus drept la căruță și i-a dat un pumn lui Costin, care însă a reacționat cu viteza fulgerului: a luat din căruţă o furcă şi a l-a lovit pe A.O.C., o singură dată în zona capului. Victima a căzut la pământ, însă ulterior a reușit să se ridice și să ajungă la mașină, după care amicul său a apelat prin 112 o ambulanță și a fost transportat la Spitalul Județean Bistrița, unde a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale.

Din actele medicale a reieșit victima a suferit leziuni traumatice (fractură craniană gravă), ce au necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale şi i-au pus în primejdie viaţa.

“S-a arătat că din actele medicale privind persoana vătămată AA, comunicate de către Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Bistrița, rezultă că în urma examinării s-au constatat următoarele: Fractură fronto-temporo-parietală stânga, cominutivă la nivelul frontal, cu înfundare de până la 9 mm la acest nivel; extensia liniei de fractură temporale stângi în baza de craniu, la nivelul stâncii temporale, aici având un traiect transversal şi interesând foseta mandibulară stângă ; extensia unei linii de fractură în baza de craniu, la nivelul peretelui orbital superior stâng şi aripii sfenoidale mari stângi; fractura peretelui orbital medial stângă fără deplasare, cu extensie la nivelul celulelor etmoidale stângi; fractură fără deplasare la nivelul pereţilor celulelor etmoidale posterioare drepte, cu extensia a nivelul pereţilor superiori şi laterali ai sinusului sfenoidal drept ; fractura osului propriu nazal stâng şi a procesului frontal al maxilarului stâng. Hemosinus sfenoidal bilateral, etmoidal stâng şi maxilar stâng, în cantitate mai mare sfenoidal; incluziuni hematice în celulele mastoidiene stângi ; focare de contuzie-dilacerare frontale superioare stângi ; HSA în cantitate mică localizată frontal stâng ; pneumocefalie frontală stângă, în cantitate mică ; minim HSD acut falcin frontal, cu grosimea de 2 mm, fără efect de masă; colecţie hematică extraaxială în cantitate mică, fronto-bazală stânga, de 3 mm grosime; sistem ventricular simetric, nedilatat ; structurile liniei mediene în poziţie normală, nedeviate; incluziuni aerice intraorbitare stângi, extroconale, la nivelul unghiului antero-lateral; hematom epicranian frontal stâng, cu grosimea de 11 mm adiacent focarului de fractură. Hematom Frontal drept, cu grosimea de 66 mm. Infiltrat hematic palperbral superior stâng. În cauză, s-a dispus de către procuror efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la persoana vătămată AA. S-a arătat că prin raportul de expertiză medico-legală nr.1883/II/a/37/08.06.2023 s-au concluzionat următoarele: numitul AA prezintă leziuni care s-au putut produce prin lovire cu corp dur; leziunile necesită din punct de vedere medico-legal 35-40 de zile de îngrijiri medicale; leziunile au întrunit caracteristicile medico-legale ale punerii în primejdie a vieţii; leziunile pot data din 21.05.2023”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

După incident, Costin a plecat de la faţa locului, şi în timp ce se deplasa pe câmp, a rupt coada de la furcă folosită la agresiune, în speranța că nu vor mai fi găsite dovezi.

Cum A.O.C. a fost victima unei agresiuni violente, au fost anunțați și polițiștii și parchetul, iar Costin a fost acuzat inițial de tentativă de omor și arestat preventiv, măsură menținută de instanță și în prezent.

Zece ani de închisoare!

În fața procurorilor, Gheorghe Costin a recunoscut că a lovit victima, însă a precizat că a reacționat astfel din cauză că celălalt i-a dat un pumn. Totodată el a mai arătat că nu a dorit să lovească victima în cap, şi a realizat gravitatea loviturii doar în momentul în care a observat că îi curge sânge din zona capului. El a mai solicitat efectuarea de cercetări pentru infracţiunea de lovirea sau alte violenţe, însă anchetatorii au ținut cont de gravitatea loviturii și că viața victimei a fost pusă în primejdie, astfel cum a reieșit din expertiza medico-legală, și l-au acuzat de tentativă de omor calificat, încadrare juridică cu care a fost de acord și instanța.

Pentru această infracțiune, judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a condamnat de Gheorghe Costin la 10 ani de închisoare.

“Judecătorul fondului reţine că infracţiunea de omor poate fi comisă nu doar cu intenţie directă, când autorul urmăreşte producerea rezultatului, a morţii victimei, ci şi cu intenţie indirectă, respectiv când autorul, deşi nu urmăreşte uciderea unei persoane, prin modalitatea de comitere a agresiunii, intensitatea actelor de violenţă, zona spre care au fost îndreptate acestea şi gravitatea leziunilor produse, acceptă posibilitatea producerii rezultatului, a intervenirii morţii. Aceasta din urmă este forma de vinovăţie aplicabilă în cauză, în urma analizării probatoriului administrat atât în faza de urmărire penală cât şi în mod nemijlocit în cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa formându-şi convingerea că, deşi inculpatul Costin Gheorghe nu a urmărit vreun moment punerea în primejdie a vieţii persoanei vătămate A.O.C., prin lovitura aplicată acestuia cu obiectul găsit în căruţă, anume furcă cu cap metalic şi corp din lemn, inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a acceptat producerea lui.

Astfel, vizibil tulburat de fapta victimei de a-l agresa fizic în timp ce se afla căruţă împreună cu martorii mai sus indicaţi, inculpatul s-a ridicat din căruţă şi a luat un obiect contondent, apt a produce leziuni traumatice, şi a lovit victima puternic, o singură dată, cu furca în zona capului, ceea ce a determinat căderea acesteia la pământ. Deși în urma acestei lovituri persoana vătămată a căzut inconştientă, inertă la pământ, inculpatul nu a încercat să acorde primul ajutor, ci s-a urcat în căruţă şi şi-a continuat deplasarea pe un alt drum pentru a nu fi găsită ulterior de persoana vătămată. Mai mult, în timp ce se îndrepta spre casă, inculpatul s-a oprit cu căruţă şi a rupt coada din lemn de la furcă, fiind aruncată pe câmp pentru a nu fi identificat obiectul folosit la agresarea persoanei vătămate. (…)

Având în vedere ansamblul probator al cauzei, modalitatea de comitere a agresiunii, intensitatea actului de violenţă, zona spre care a fost îndreptat şi gravitatea leziunilor produse astfel cum rezultă din actele medico-legale mai sus indicate, judecătorul constată că încadrarea juridică a faptei realizată de procuror, respectiv tentativă la infracţiunea de omor calificat săvârşită cu intenţie indirectă, este una corectă. De asemenea, şi circumstanţa atenuantă a provocării reţinută în încadrarea juridică este corect realizată, şi care corespunde întocmai celor întâmplate în cursul zilei de 21.05.2023, respectiv din probatoriul administrat rezultând că aplicarea de către inculpat a loviturii violente ce a condus la cauzarea unor leziuni traumatice care au necesitat 35-40 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, leziunile întrunind caracteristicile medico-legale ale punerii în primejdie a vieţii, a avut la bază acţiunea iniţială a persoanei vătămate, respectiv lovirea cu pumnul a inculpatului, persoană care a acţionat în modalitatea mai sus descrisă sub stăpânirea unei puternice tulburări, emoţii nervoase. (…)

La individualizarea pedepsei principale în cuantumul de mai sus, instanţa a avut în vedere, în conformitate cu dispoziţiile art. 74 Cod penal, pericolul social concret al faptei, apreciat a fi unul grav prin prisma modului de comitere şi a consecinţelor – lovirea persoanei vătămate cu un obiect contondent în zona capului, pe fondul unui conflict aparent spontan şi al comportamentului provocator al persoanei vătămate, cu consecinţa producerii unor leziuni care au necesitat din punct de vedere medico-legal un număr de 35-40 de zile de îngrijiri medicale, iar leziunile au întrunit caracteristicile medico-legale ale punerii în primejdie a vieţii; s-a avut în vedere totodată poziţia procesuală corectă exprimată de inculpat, respectiv de recunoaştere a săvârşirii faptei, dar şi starea de provocare reţinută ca şi circumstanţă atenuantă în favoarea inculpatului, încadrându-se instanţa în limitele de pedeapsă prevăzute de textul legal din Codul penal pentru infracţiunea de omor calificat sub forma tentativei şi în stare de recidivă postexecutorie (limitele de pedeapsă astfel rezultate fiind închisoare de la 7 ani şi 6 luni la 12 ani şi 6 luni)”, arată instanța în motivarea sentinței.

Totodată, judecătorul cauzei precizează că deși inculpatul și-a recunoscut fapta, acesta nu a beneficiat de reducerea pedepsei cu o treime, întrucât fapta comisă este una foarte gravă și, mai mult decât atât, bărbatul a mai comis un omor pentru care a fost condamnat, în 2013, la 10 ani de închisoare.

“Trebuie punctat asupra faptului că instanţa nu a putut reţine în favoarea inculpatului prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (n. r.- reducerea cu o treime a pedepsei fiindcă și-a recunoscut fapta), întrucât, raportat la pedeapsa prevăzută de legea pentru infracţiunea de tentativă de omor calificat pentru care a fost trimis în judecată, anume detenţiunea pe viaţă, dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, sunt inaplicabile.

Cu toate că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei în materialitatea sa, instanţa s-a îndreptat spre maximul de pedeapsă prevăzut de lege ca urmare a operaţiunilor de reducere, respectiv majorare, astfel cum acestea au fost redate mai sus, îndepărtându-se de minim întrucât criteriul de individualizare ţinând de persoana inculpatului nu poate fi folosit în mod singular la stabilirea pedepsei, în partea opusă a balanţei aşezându-se gravitatea deosebită a infracţiunii, a rezultatului produs, pericolul social concret al faptei comise, antecedenţa penală (inculpatul a săvârşit infracţiunea dedusă judecăţii în stare de recidivă postexecutorie raportat la pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată în baza sentinţei penale nr. ##/F/13.03.2013, pronunţată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, definitivă prin decizia penală nr. ####/25.10.2013 pronunţată de Î.C.C.J., din a cărei executare s-a liberat condiţionat la data de 13.03.2018, cu un rest rămas de executat de 1.282 zile), pedeapsa astfel stabilită fiind cea în măsură a asigura scopul pedepsei în cauză, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, îndreptarea atitudinii inculpatului faţă de comiterea de infracţiuni şi resocializarea sa viitoare pozitivă”, a mai arătat instanța în documentul citat.

Instanța: Creștere alarmantă a infracțiunilor de tentativă de omor calificat! Se impune aplicarea unor pedepse ferme

Trebuie precizat faptul că judecătorul a ţinut seama şi de creşterea alarmantă a fenomenului infracţional în ceea ce priveşte infracţiunea care face obiectul prezentei cauze la nivelul județului Bistrița-Năsăud, pe rolul acestei instanţe fiind înregistrat un număr relativ însemnat de dosare penale având acest obiect prin raportare la totalul cauzelor înregistrate. Se constată că persoanele cercetate dau dovadă de o crasă nepăsare, de dispreţ şi indiferenţă faţă de normele legale în materie, de o inconştienţă nejustificată raportat la pericolul social ridicat pe care îl reprezintă.

Ca atare, se apreciază că se impune aplicarea unor pedepse ferme acestor persoane pentru a le determina să conştientizeze pericolul la care se expun nu doar pe ei, ci şi pe ceilalţi. Opinia publică trebuie să fie conştientizată cu privire la faptul că instanţele de judecată nu pot tolera asemenea comportamente antisociale şi, ca atare, că se vor aplica pedepse drastice celor care mai au curajul de a încălca legea în modalitatea descrisă mai sus.

Suplimentar, având în vedere cele de mai sus, instanţa a apreciat global că, raportat la starea de fapt mai sus redată, la faptul că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală astfel cum rezultă din fișa de cazier judiciar depusă la dosar (…), acesta reiterând comportamentul infracţional la scurt timp după liberarea la termen din executarea unei pedepse de 10 ani, deși, anterior, i s-a oferit o şansă de a se reeduca şi reintegra în societate, aspect ce denotă faptul că acesta nu a înţeles scopul pedepsei cu închisoarea, deşi astfel cum s-a menționat, în pofida condamnării anterioare, inculpatul a recidivat în mod sistematic prin săvârşirea prezentei infracţiuni, iar pe de altă parte, acesta nu a conştientizat, sau nu a dorit să conştientizeze gravitatea faptei comise, şi în consecinţă nu a simţit o responsabilitate reală faţă de acestea sau faţă de consecinţele acestora.

Cu privire la pedeapsa stabilită în prezenta cauză, trebuie precizat faptul că atât natura, cât şi cuantumul concret al acesteia trebuie privit şi din perspectiva dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 254/2013, potrivit cărora, scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni trebuie să se realizeze nu doar pentru cel căruia i se aplică o pedeapsă care este menită să asigure constrângerea şi reeducarea inculpatului, aşa numita «prevenţie specială», ci şi pentru ceilalţi destinatari ai legii penale, care sub ameninţarea cu pedeapsa prevăzută în norma penală îşi conformează conduita socială la exigenţele acesteia, aşa numita «prevenţie generală».

Sub acest ultim aspect fiind important de subliniat că numărul infracţiunilor de natura celei reţinută în sarcina inculpatului Costin Gheorghe astfel cum s-a arătat mai sus, a crescut îngrijorător şi că este absolut necesară eliminarea sentimentului de impunitate pe care îl pot avea autorii unor fapte similare.

Scopul imediat al pedepsei se realizează prin funcţia de constrângere a pedepsei care implică o privaţiune de drepturi la adresa inculpatului, funcţia de reeducare care implică înlăturarea deprinderilor antisociale ale inculpatului, dar şi prin funcţia de exemplaritate a pedepsei, care are ca scop determinarea altor posibili subiecţi de drept penal să evite săvârşirea de noi infracţiuni, datorită consecinţelor la care se expun. Or, pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul definit de legiuitor, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale gravităţii faptei comise, potenţialului de pericol social pe care în mod real îl prezintă persoana inculpatului, dar şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii.

Prin urmare este stabilit cu valoare de principiu că atingerea dublului scop educativ şi preventiv al pedepsei este esenţial condiţionată de caracterul adecvat al acesteia, revenind instanţei de judecată datoria asigurării unui echilibru real între gravitatea faptei şi periculozitatea infractorului, precum şi durata şi modalitatea de executare a sancţiunii pe de altă parte”, a mai precizat instanța.

Deoarece Costin mai are două condamnări de câte un an și 4 luni de închisoare pentru furt de arbori și tăiere fără drept de arbori, instanța le-a contopit la pedeapsa de 10 ani primită în prezentul dosar, rezultând o pedeapsă de 10 ani, 10 luni și 20 de zile de închisoare.

Sentința nu este definitivă și a fost atacată de Gheorghe Costin la Curtea de Apel Cluj.

