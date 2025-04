Două femei, acuzate că au folosit sistemul SUMAL pentru a acoperi presupuse transporturi fictive de lemn, sunt judecate la Judecătoria Bistrița într-un dosar penal care trenează din 2023.

Inculpatele sunt Șot Rodica, în calitate de persoană fizică, și firma S. Nelicati SRL, prin asociatul Deatcu Mihaela. Ele sunt acuzate de săvârșirea a două acte materiale de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit rechizitoriului, în mai 2020, inculpata ar fi introdus în sistemul național SUMAL două avize de însoțire a materialului lemnos, fără ca transporturile respective să fi avut loc. Marfa era declarată ca plecând dintr-un depozit situat pe strada Compozitorilor din Bistrița, însă anchetatorii susțin că probele (înregistrări video, localizare GPS și planșe foto) contrazic această versiune.

Apărarea a contestat ferm acuzațiile. Avocatul inculpatelor a arătat că nu există probe directe privind inexistența transporturilor și că tot dosarul se bazează pe presupuneri și imagini parțiale. Acesta a cerut audierea a doi martori care ar fi putut confirma că marfa a fost livrată, dar și o expertiză contabilă. Ambele cereri au fost respinse de instanță ca nefiind utile cauzei.

„Singura probă este o presupusă lipsă de imagine în care un camion nu se vede ieșind. Nu există documente concrete care să arate că marfa nu a fost transportată, iar rechizitoriul conține doar afirmații generale”, a declarat avocatul în fața instanței.

Procurorul de caz a cerut condamnarea inculpatelor. Pentru Șot Rodica, s-a solicitat o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare pe un termen de 2 ani, cu obligația prestării a 100 de zile de muncă în folosul comunității. Pentru firma S. Nelicati SRL, s-a cerut aplicarea unei amenzi penale, desființarea avizelor emise în fals și obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

La termenul din februarie, inculpata Șot Rodica a avut ultimul cuvânt în fața instanței:

„Sunt nevinovată. Am muncit o viață întreagă, nu am avut niciodată probleme cu legea. Nu am falsificat nimic.”

Dosarul a trecut prin mai multe amânări, inclusiv din cauza lipsei inculpatei, care a prezentat documente medicale ce arătau că se află în străinătate pentru a-și îngriji mama, aflată în stare gravă. Ultimul termen a fost pe 7 aprilie 2025, când instanța a stabilit că sentința va fi pronunțată pe 14 aprilie 2025.

Citește și: Peste 18.000 de pașapoarte, emise anul trecut de serviciul de resort din Bistrița-Năsăud