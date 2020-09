Dupa aproximativ 8 luni de la inregistrarea primelor cazuri de infectare cu virusul COVID-19 in Romania, bilantul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns la 4.550, pe intreg teritoriul tarii, potrivit presei naționale.

Este vorba despre cifra comunicata oficial pe data de 23 septembrie 2020. Primele decese cauzate de COVID-19 au fost inregistrate in Romania pe 22 martie 2020. Numarul deceselor zilnice a inregistrat cote alarmante in timpul starii de urgenta instituite intre 26 martie si 15 mai. Ulterior, s-a consemnat o scadere in timpul starii de alerta, dar rapoartele au mediatizat noi cresteri dupa 1 iulie.

Recordul negru absolut a fost raportat pe 1 septembrie, atunci cand 60 de romani au murit intr-o singura zi la nivelul intregii tari. In continuare cifrele se mentin ridicate, iar autoritatile prezinta variante putin optimiste pentru restul toamnei, in conditiile in care nu sunt respectate normele de distantare sociala.

O statistica complexa privind pandemia de COVID-19 in Romania este realizata de coordonatorii platformei online geo-spatial.org.

Printre altele, pe site sunt prezentate defalcate pe judete. Potrivit datelor stranse, Suceava este judetul cel mai afectat de noul coronavirus, cu 398 de decese inregistrate pana in acest moment. Pe locul 2 la numarul mortilor se afla Bucuresti – cu 327 de cazuri, iar ultima treapa a podiumului negru este ocupata de Arges, cu 226 de cazuri.

Puteti afla cati oameni au murit in fiecare judet de la inceputul pandemiei de COVID-19, consultand platforma geo-spatial.org. Administratorii site-ului fac urmatoarea precizare:

„Incepand cu data de 11.06.2020, autoritatile nu mai comunica decesele la nivel de judet, prezentand doar numarul total al pacientilor decedati si judetele in care se gasesc spitale ce au inregistrat decese. Din aceasta cauza, etichetam decesele noi cu cu locatia „JUDET NECUNOSCUT” (plasate pe harta in Marea Neagra). Echipa de voluntari verifica sistematic presa locala si anunturile autoritatilor publice locale (DSP-uri, spitale, etc.) si, acolo unde gaseste informatii verificabile, muta cazurile din „JUDET NECUNOSCUT” in judetul corect de deces”.