Daca esti in cautarea unor sugestii de topuri dama perfecte, ai ajuns in locul potrivit. Astazi e mai simplu ca niciodata sa arati bine, dar si sa te simti confortabil in ceea ce poti. Si asta pentru ca, piata fashion si-a largit dimensiunile, iar moda trece constant prin diferite schimbari.

Bineinteles, atunci cand un articol vestimentar ti se potriveste manusa din toate punctele de vedere, moda este mai putin relevanta. Venim astazi in intampinarea ta cu o serie de topuri dama de pe jojofashion.ro in tendinte care-ti vor atrage negresit atentia si care se pot inscrie in tiparele mentionate anterior.

Topuri de dama din dantela

Chiar daca esti fana a tinutelor casual sau office, un top elegant e un must have pentru garderoba ta. Mai ales pentru clipele in care trebuie sa participi la evenimente festive sau care impun o tinuta ceva mai eleganta. Articolele din dantela sunt fara indoiala piese pe care sa nu le treci cu vederea, ele nefiind nici prea mult, nici prea putin, atunci cand iesi in oras, la o cina intr-un restaurant etc. Topurile dama din dantela sunt versatile, usor de imbinat cu o pereche de blugi, pantaloni din piele, fuste etc. Arunca un ochi peste JojoFashion si vezi ce optiuni moderne exista.

Topuri dama crop

Desi tinerele sunt in general cele care apeleaza la astfel de topuri, simplu fapt ca ai trecut de varsta de 25 ani nu trebuie sa fie o bariera ca sa te bucuri de astfel de articole. In cazul in care nu vrei sa lasi foarte mult din pielea ta la vedere atunci cand le porti, o pereche de pantaloni sau o fusta cu talie inalta, va fi excelenta. Ba mai mult, te poti orienta catre o salopeta care sa accentueze talia, un top cu volanase, iar rezultatul va fi unul de efect.

Topuri dama cu imprimeu floral

Pe langa dantela, imprimeurile care imita pielea de sarpe sau cele animal print, topurile florale sunt una dintre cele mai feminine optiuni. Daca vrei sa aduci primavara sau vara la tine in garderoba, atunci trebuie sa le incerci. Nici nu mai este cazul sa-ti amintim cat de simplu le poti combina astfel incat sa se potriveasca stilului tau si sa te poti bucura de o tinuta cu ajutorul careia sa stralucesti.

Top dama tip corset

Purtate ca atare sau la o camasa, topurile dama tip corset sunt una dintre cele mai noi aparitii pe piata, dupa care ravneste orice femeie. Cu ajutorul lor poti creea un outfit demn sa impresionezi chiar si cele mai exigente gusturi. Designerii vestimentari recomanda cu incredere acest model de topuri pe care le poti regasi cu usurinta in magazinul online JojoFashion, intr-o gama variata de culorori. In plus, acestea au si un aer usor vintage, inducandu-te intr-o lume magica cu izul vremurilor trecute, fara a fi nicicum demodata.

Top din piele

Si nu in cele din urma, o alta sugestie pe care trebuie s-o ai in garderoba sunt si topurile din piele. Desi ele se pot incadra in categoria pieselor indraznete, doar putina creativitate te desparte sa transformi o astfel de alegere intr-un articol emblematic, de care sa te indragostesti cu fiecare purtare. El poate fi baza unei tinute cuminti, dar de efect totodata, alaturi de o camasa si o pereche de pantaloni oversized. Totodata, se poate imbina cu succes si la o fusta din piele sau astfel de pantaloni, la o rochie etc.

JojoFashion este un loc unde poti gasi toate aceste tipuri de topuri dama care te vor ajuta sa fii in tendinte si sa-ti exprimi in acelasi timp personalitatea. Magazinul online iti permite sa fii la curent cu schimarile de actualitate, cat si sa-ti creezi un stil unic.