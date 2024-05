Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud va organiza în data de 17 mai 2024, începând cu ora 10,00, Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc la Hotel Bistrița situat în Piaţa Petru Rareş, nr. 2 din municipiul Bistrița.

Potrivit AJOFM Bistrița-Năsăud, până la această dată 39 de agenți economici au confirmat participarea la bursă, oferind 329 locuri de muncă vacante.

„Dintre meseriile ofertate la bursă, amintim: administrator IT, agent comercial, agent asigurări, ajutor bucătar, ajutor ospătar, ambalator manual, analist IT, bucătar, buldoexcavatorist, cititor contor, cofetar, confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici, confecţioner prelucrător în industria textilă, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, consultant asigurări, conducător auto, contabil, controlor calitate, controlor financiar, derulatorist, dulgher, dispecer transport, electrician, excavatorist, femeie de serviciu, fierar betonist, finisor, gestionar, grafician, inginer automatist, inginer constructor, inginer dezvoltare produs, inginer electric, inginer electromecanic, inginer mecanic, inginer prelucrarea lemnului, inginer producţie, instalator, lăcătuş mecanic, lucrător bucătărie, lucrător comercial, manager de proiect, magaziner, manipulant mărfuri, mecanic auto, mecanic întreţinere, muncitor necalificat, operator imprimare, operator mase plastice, operator maşini CNC, operator montaj linii automate, operator producţie, ospătar, patiser, prelucrator prin aşchiere, programator producţie, programator aprovizionare, responsabil mediu, reprezentant vânzări, reglor injecţie, reprezentant comercial, sablator, sudor, şef de schimb, şofer de autoturisme şi camionete, şlefuitor lustruitor, specialist în achiziţii, stivuitorist, tehnician calitate, tehnician constructor, tipograf, trefilator, etc. „, precizează sursa citată.