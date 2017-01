PSD sare la gâtul Opoziţiei: Ipocrizie, inconștiență, răutate! Au început cu stângul

Parlamentarii bistriţeni ai PSD au taxat, vineri, modul în care Opoziţia înţelege parteneriatul cu cetăţenii României, în speţă cu cei din Bistriţa-Năsăud. Supărarea parlamentarilor social-democraţi îşi are originea în votul negativ dat de Opoziţie cu privire la abilitarea Guvernului în a emite ordonanţe de urgenţă simple pe perioada vacanţei parlamentare.

„În momentul în care am candidat şi am fost aleşi, am făcut un parteneriat cu locuitorii acestui judeţ. În virtutea acestui lucru, unii colegi ai noştri din Opoziţie, în timpul campaniei, au lansat o provocare prin care au spus că toţi parlamentarii judeţului Bistriţa-Năsăud să facă un parteneriat în interesul cetăţeanului. Vreau să spun foarte clar că noi nu suntem împotriva acestui parteneriat dacă în centrul acestui partneriat se află doar interesul cetăţeanului şi nu interesul de rgup, al unei părţi politice din România. Din păcate, dacă această provocare rămâne doar la nivel de declaraţie, fără a se concretiza, spunem doar vorbe goale. Desigur, eu îi înţeleg, fiind primul lor mandat, cu noţiunea de parteneriat între politicieni şi cetăţeni nu sunt foarte familiarizaţi, iar eu vreau să îi ajut puţin şi să le spun că dacă vor să concretizeze această provocare pe care au făcut-o în timpul campaniei, au început cu stângul. Ieri (n. r. – 5 ianuarie) am avut sesiune extraordinară în care am discutat, atât în Senat, cât şi în Camera Deputaţilor, despre abilitarea Guvernului pentru emiterea ordonanţelor de urgenţă pe timpul vacanţei parlamentare, ordonanţe de urgenţă simple, nu pe legi organice. Toate aceste ordonanţe vor fi discutate apoi în Parlament, începând cu 1 februarie, şi se va hotârî dacă vor deveni legi sau vor fi amendate. Opoziţia a început cu stângul, fiindcă a votat împotriva acestei abilitări. Din punctul nostru de vedere, au votat împotriva intereselor cetăţenilor judeţului Bistriţa-Năsăud şi ai ţării. Asta fiindcă aceste ordonanţe pe care Guvernul trebuia să le dea chiar începând de astăzi, sunt primele măsuri din programul de guvernare pe care PSD şi ALDE au promis că le vor pune în aplicare”, a declarat senatorul Ioan Deneş, în conferinţa de presă.

În aceeaşi notă, deputatul Daniel Suciu spune că jocul de imagine al liberalilor din Parlament este nu doar o ipocrizie, ci şi o inconştienţă, în condiţiile în care România se află într-o situaţie de urgenţă din cauza vremii nefavorabile.

„Despre jocul de imagine al celor de la Partidul Naţional Liberal cu privire la acea lege care permite Guvernului care permite Guvernului să emită ordonanţe, acest lucru s-a întâmplat din 1990 de fiecare dată când Parlamentul era în vacanţă. Suntem într-o situaţie extrem de complicată şi a priva Guvernul de a lua măsuri când avem coduri şi pericol la adresa cetăţeanului mi se pare nu doar o ipocrizie, ci şi o inconştienţă din partea celor de la PNL, să voteze împotrivă şi să mai şi atace la Curtea Constituţională o lege care funcţionează şi care este obligatorie pe perioada vacanţei parlamentare„, a opinat deputatul Suciu.

Şi deputatul Doina Pană a taxat Opoziţia, dând exemplu jocul dublu al PNL.

„Aş continua cu o concluzie amară. În timpul Guvernului Ponta, când şi PNL era la guvernare cu noi, domnul Mihai Voicu era ministrul care se ocupa de relaţia Guvernului cu Parlamentul. Dumnealui era cel care venea în Parlament să ceară aprobarea acelei legi de abilitare, pentru că altfel Guvernul nu poate funcţiona pe timpul vacanţei parlamentare. Ei, ieri (n. r. – 5 ianuarie), domnul Mihai Voicu s-a dus la microfon să spună că e neconstituţională şi că de fapt una susţinem şi alta facem, că noi vrem să ocolim Parlamentul. Noaptea minţii! Din punctul meu de vedere nu este o incoştienţă, este o răutate. Oricum din cauza ezitărilor lungi, care au reuşit să enerveze o ţară întreagă, ale domnului preşedinte Klaus Iohannis, Guvernul a fost instalat foarte târziu, deci luna ianuarie este pierdută pentru acele măsuri pe care voiam să le implementăm, iar acum probabil că se speră ca nici în februarie să nu poată fi materializate„, a spus Doina Pană.