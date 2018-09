Peste 1.600 de locuri de muncă vacante oferite românilor

Există 1636 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, mai exact în următoarele țări: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.

Potrivit Eures România, țările și domeniile în care există locuri de muncă vacante sunt următoarele:

Belgia: – inginer/specialist calitate;

Bulgaria: – specialist în publicitate online (limba engleză și italiană -fluent);

Danemarca: – vopsitor auto (limba engleză – nivel elementar);

Franța: – montator acoperiș piscină (limba franceză), – șofer camioane/mașini de mare tonaj (limba franceză și engleză);

Germania: – electrician, instalator, sudor, lăcătuş, șofer automacara, tehnician instalații, manipulant bagaje, lucrător în depozit, bucătar, personal servire la mese, personal în domeniul hotelier–gastronomic, specialist restaurant, recepţioner, ospătar, coordonator echipă SEE în domeniul electric, dezvoltator componente electrice/electronice, personal curățenie, curier, manager IT, inginer verificare/validare, etc. Se solicită limba germană pentru majoritatea locurilor de muncă.

Irlanda: – îngrijitor persoane (limba engleză), ciontolitor, cosmetician/manichiurist (limba engleză – nivel elementar);

Letonia: – lăcătuș mecanic, zugrav, tencuitor, instalator;

Malta: – montator semne de circulaţie (limba engleză/malteză), instalator ELV, tehnician (limba engleză);

Marea Britanie: – vopsitor auto;

Norvegia: – senior dezvoltator aplicații, mecanic în industria piscicolă, dulgher/tâmplar, electrician, farmacist. Se solicită limba engleză;

Olanda: – culegător castraveți în sere. Se solicită limba engleză-cunoştinţe de bază;

Polonia: – zidar (limba engleză – nivel elementar);

Slovenia: – tehnician service, bucătar;

Spania: – muncitor necalificat în agricultură-cules căpșuni, operator centrale electrice;

Suedia: – mecanic auto;

Ungaria: – mecanici auto (limba maghiară)

Toate informaţiile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limba străină, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare pentru fiecare ofertă, se pot obţine de pe portalul EURES România, la adresa: http://eures.anofm.ro/.