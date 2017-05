Cum se justifică românii la Fisc: Am găsit bani îngropați în curte

Inspectorii fiscali au descoperit venituri nedeclarate de peste 119,5 milioane de lei în cadrul controalelor derulate în perioada 2016 – aprilie 2017 la persoane fizice cu averi mari și la cele cu risc fiscal, în condițiile în care veniturile declarate de persoanele verificate s-au cifrat la numai 3,9 milioane de lei, potrivit datelor prezentate, marți, de Eugen Șerban, director Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

„În prezent, se află în curs de efectuare 245 de verificări ale situației fiscale personale (VSFP) și 41 de verificări prealabile. Cele mai multe dintre aceste VSFP sunt programate să se termine în anul 2017, respectiv peste 70%. Rezultatele care vor urma vor fi mult mai mari decât cele prezentate aici. Totalul veniturilor declarate ale persoanelor fizice verificate a fost de 3.909.575 de lei, în comparație cu veniturile suplimentare nedeclarate de 119 milioane lei. Putem avea o idee despre legitimitatea demersului nostru. Am observat cu îngrijorare declararea de venituri de nici patru milioane, ceea ce ne face să ne punem întrebări dacă nu cumva nu lipsesc ceva bani sub forma impozitului pe venit. Cu ocazia verificărilor au fost sesizate și organele de urmărire penală, în 12 cazuri, pentru un prejudiciu total de 12.771.498 de lei. În opt dintre cazuri, am fost informați de Oficiul Național de Prevenire a Combaterii Spălării Banilor’, a subliniat directorul ANAF la o conferință de specialitate.

Potrivit sursei citate, din totalul veniturilor nedeclarate, circa 44,7 milioane lei au fost descoperiți în cazul persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), și aproape 75 de milioane de lei la persoanele fizice cu risc fiscal (PFRF).

În context, Fiscul a calculat obligații de plată suplimentare la buget de aproape 27 milioane de lei, din care au fost deja încasați 4,3 milioane de lei iar pentru restul se derulează proceduri de executare silită.

‘În intervalul 2016 — aprilie 2017 am avut un număr total de 56 de acțiuni, în care am constatat venituri suplimentare nedeclarate de 119.584.290 de lei. Pe segmentul PFAM (Persoanele Fizice cu Averi Mari) am constatat astfel de venituri în sumă de 44.696.525 de lei, iar pe segmentul Persoanelor Fizice cu Risc Fiscal (PFRF) am constatat 74.893.759 lei. Pentru aceste venituri am calculat un impozit pe venit de plată suplimentar de 19.149.583 lei și accesorii (penalități și dobânzi) de 7.772.273 lei, cu mențiunea că pentru sumele constatate din Inspecțiile Fiscale Parțiale (IFP), de 7.417.487 de lei nu a fost calculate încă accesoriile de către organul fiscal de administrare. Astfel, totalul obligațiilor fiscale de plată a fost de 26.921.856 de lei, din care, în timpul controlului sau imediat ulterior acestuia, au fost încasați 4.292.306 lei, urmând ca pentru diferență să se deruleze proceduri de executare silită’, a afirmat Șerban, potrivit digi24.ro.

Reprezentantul Fiscului a adăugat că, în ceea ce privește diferențele de venituri constatate în verificarea situației fiscale personale, acestea provin, în principal, din creditări de societăți și din achiziții de imobile. Șerban a arătat chiar că, în anumite cazuri, persoanele verificate au precizat că au găsit banii în casă sau în curte.

‘În ce privește diferențele pe care le-am constatat în verificarea situației fiscale personale, după calcularea acestor venituri, acestea provin în principal din creditări de societăți și în achiziții de imobile. Cea mai mare parte din aceste alocări de fonduri au fost plătite cu numerar. Explicațiile prezentate de către contribuabili cu privire la sursele acestor alocări au fost din împrumuturi de la alte persoane fizice. Când am cerut documentele, însă, în cele mai multe dintre cazuri, acestea nu prezentau elemente de autenticitate. O altă justificare prin sume acumulate în numerar în perioada anterioară verificării și cheltuită tocmai în perioada verificată fără a fi probată, nici ca sumă, nici ca sursă a acesteia, a fost că au fost găsiți bani în casă sau au fost găsiți bani în curte cu ocazia unor săpături’, a spus Eugen Șerban.

În România, Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară activități de control cu echipe dedicate și specializate în verificarea fiscală, din care fac parte 120 de persoane.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat, la începutul lunii august 2015, verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.