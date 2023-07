Autoritățile române ar trebui să aibă o reacție fermă, pentru a-l pune la punct pe premierul Ungariei, Viktor Orban, declară eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP. Tomac propune ca accesul lui Orban pe teritoriul României să fie interzis.



Eugen Tomac critică discursul lui Viktor Orban de la Băile Tușnad: ”Viktor Orban este un revizionist cunoscut deja, nu este prima dată când comite un asemenea derapaj în declarațiile sale pe teritoriul României și pentru că niciunde în Europa nu mai este primit, și-a găsit tribună aici, în România, la Tușnad, unde vine an de an și încearcă să provoace autoritățile române, transmițând declarații provocatoare și extrem de puternice, prin care atacă statul român. Tocmai de aceea, cred că se impunea ca autoritățile române să nu intre în acest joc isteric pe care îl creează Orban, dar totuși avea obligația instituțională să reacționeze în termeni extrem de fermi, prin care să-l anunțe pe Viktor Orban că România este stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil și orice declarație deplasată, prin care provoacă România este un atac direct, pe care îl înțeleg autoritățile de la București, însă nu intră în jocul lui, pentru că o lipsă de reacție în fața unor asemenea provocări arată a slăbiciune (…). Viktor Orban urmărește să creeze dispute isterice. Aveam obligația să reacționăm”,a spus Tomac, la RFI.

„Pur și simplu, să i se interzică să mai participe, pentru că nu se poate ca un prim-ministru, el nu vine în calitate de cetățean privat, să vină an de an în România și să transmită asemenea mesaje cu un caracter revizionist nemaiîntâlnit, într-o perioadă în care observăm că exact de la aceste teze a plecat și conflictul din Ucraina, cu revizuiri teritoriale. Or noi milităm pentru o stabilitate, de aceea s-a creat UE, pentru a evita asemenea dispute în Europa, care au ținut continentul timp de secole în războaie. De aceea, cred că orice atac prin care se pune în discuție în termenii scriși de Orban chestiunile ce țin de probleme teritoriale trebuie combătute inteligent (…). Oricine ne-ar fi înțeles o reacție fermă, nu isterică, dar fermă și clară, din partea statului român, prin care să-l punem la punct pe acest extremist, care se ceartă cu toată lumea”, a spus Tomac, potrivit stiripesurse.ro.

Întrebat cum i se poate interzice unui cetățean al UE accesul în România, Eugen Tomac a răspuns: ”Pur și simplu, i se comunică oficial că prezența lui pe teritoriul României în intervalul respectiv nu este binevenită, pentru că altă abordare nu ai. Mai mult decât atât, am văzut cu câtă ironie ne spunea că ar fi bine ca Bucureștiul să nu mai reacționeze la abordările lui, pentru că anul viitor, Ungaria va deține președinția Consiliului UE și pentru noi, subiectul strategic numărul unu legat de relația cu UE este Schengen”.