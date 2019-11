Viceprimarul Năsăudului, Dorin Vlașin (PNL): Mulțumesc tuturor năsăudenilor! Greul acum începe

Viceprimarul Dorin Vlaşin, preşedintele PNL Năsăud, a transmis mulțumiri năsăudenilor care s-au prezentat la urne şi l-au votat pe Klaus Iohannis. Totodată, el este conștient că urmează o perioadă deloc ușoară pentru liberali.

„Mă bucur că ne revedem aici cu vești bune. Vreau să le mulțumesc tuturor năsăudenilor și tuturor care au fost ieri la vot. În mod special le mulțumesc celor care au dat votul candidatului PNL Klaus Iohannis. Am recâştigat un al doilea mandat, dar greul de acum începe pentru noi. Până acum am trăit momente de bucurie. Mulţumesc şi Organizaţiei PNL Năsăud, am acolo nişte oameni extraordinari, cu toţii am contribuit la acest scor. Greul acum începe, suntem şi la guvernare, avem şi preşedinte, trebuie să ne punem la treabă”, a declarat liderul liberal năsăudean.

În orașul Năsăud, Klaus Iohannis a fost votat de 68,03% dintre alegătorii prezenți la urne, în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 31,97% din sufragiile electoratului.