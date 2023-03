Consilierul judeţean USR Iaşi Adrian Slabu şi-a anunţat, luni, demisia din partid, el precizând că şi-a pierdut speranţa că USR se mai poate reforma.

Adrian Slabu a declarat, luni, pentru News.ro că în USR nu merg într-o direcţie bună şi că nu crede că USR se mai poate reforma.

”Mi-am pierdut speranţa că USR va putea fi reformat. Simt în acest moment că nu mai pot să ies în stradă pentru a vorbi cu oamenii şi să-i privesc senin în ochi. Nu prea văd soluţii pentru viitor”, a afirmat Adrian Slabu.

Totodată, Adrian Slabu este nemulţumit de ceea ce se petrece în USR Iaşi, unde mai multe tabere îşi dispută supremaţia în cadrul organizaţiei.

”Eu nu am dorit să fac jocurile nici unei grupări. Sunt membru în Biroul Judeţean, dar am rămas deoparte, fără a mă implica în scandaluri. Chiar am vorbit cu liderii şi le-am cerut să se aşeze la aceeaşi masă”, a precizat Adrian Slabu.

El a afirmat că intenţionează să rămână în politică şi că se gândeşte să se înscrie în REPER, partid fondat de Dacian Cioloş. Adrian Slabu îşi va pierde şi mandatul de consilier judeţean, după ce a fost ales pe listele USR la alegerile din anul 2020.

