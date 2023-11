Un român în scaun cu rotile a fost refuzat să meargă la toaletă la biroul companiei de apă din Palermo, Italia, din cauza lipsei operatorului pentru liftul destinat persoanelor cu dizabilități.

Protagonistul nefericit este Dan Dumitru Borta, un român în vârstă de 48 de ani, cu dizabilități și în scaun cu rotile.



Martor la tristul episod a fost un bărbat din Palermo aflat la coadă la un ghișeu pentru o operațiune. „Acest domn era împreună cu soția sa în timp ce făceam ture prin birourile Amap„, a declarat Antonio Paleologo pentru presa locală. „Apoi doamna a plecat cu un funcționar, iar bărbatul a rămas pe trotuar așteptând. L-am văzut suferind și m-am apropiat de el pentru a-l întreba dacă are nevoie de ceva. El a răspuns că avea nevoie să meargă la toaletă. I-am spus să aibă răbdare pentru o clipă, dar după un timp am văzut că soția lui nu mai venea și că avea și mai multă durere pe chip. Așa că m-am apropiat de portar și i-am explicat situația. Mai întâi mi-au spus că problema nu poate fi rezolvată în niciun fel, apoi, după ce am sunat un oficial, mi s-a spus că nu au toalete pentru persoane cu dizabilități„.



Bărbatul, foarte surprins de cele auzite, a întrebat: „Dar se poate ca într-un birou public să nu existe toalete pentru persoanele cu handicap? „De fapt, avem”, răspund niște angajați, „dar trebuie să folosim liftul pentru scări și nu avem un operator pentru a-l folosi, scrie stiridiaspora.ro.



„Am vorbit și cu un manager„, continuă bărbatul care a fost martorul suferinței românului, „care mi-a spus că nu poate face nimic în această privință și că, în loc să vină la birou, omul poate face acest lucru și online. Dar ce fel de răspuns este acesta? Domnul avea nevoie să meargă la baie și Amap, ca birou public, i-a refuzat acest lucru„.



După ce a așteptat în zadar un răspuns decisiv din partea Amap la această situație, soția domnului Borta s-a întors și au plecat. „Deci, în 2023, într-o instituție publică în care nu există un operator pentru liftul de scări, aveți un domn care face pipi pe el. Suntem în lumea a cincea, o situație halucinantă. Ar trebui să închidă acest birou„, spune revoltat bărbatul din Palermo, citat de publicația locală.