Omul de afaceri Cristian Baboș, condamnat penal alături de judecătorul Gabriel Năsui într-un dosar de corupție, se judecă cu administrația județeană clujeană într-un dosar care are o miză de 1,2 milioane lei. SC Transilvania Juices, firmă care se află în insolvență, și a fost controlată de Baboș a deschis un proces împotriva Tetarom și CJ Cluj pe ”cadavrul” unei afaceri vândute încă înainte de a fi deschisă.

În 2006, firma TRANSILVANIA JUICES S.A a închiriat un spațiu în Tetarom I, unul dintre parcurile industriale adminsitrate de CJ Cluj. Societatea, care acum este inactivă fiind în procedura de insolvență, i-a aparținut lui Cristian Baboș, om de afaceri cu probleme penale, care a apărut într-o fotografie cu fostul judecător clujean Gabriel Năsui.

La un an după ce firma lui Baboș a intrat în insolvență, în 2018 a deschis un proces împotriva CJ Cluj și Tetarom în care avea pretenții asupra unei sume de peste 1,2 milioane lei. În cererea de chemare în judecată, se arată că potrivit contractului de cesiune nr. 513/12.06.2006, Tetarom S.A. a cesionat societăţii dreptul de folosinţă asupra unui teren în suprafaţă de 13.984 mp (înscris în CF nr. 154168 a municipiului Cluj-Napoca) pentru o perioadă de 49 ani, şi dreptul de a construi în vederea realizării unei investiţii în valoare de minim 5.000.000 EURO, care să asigure minim 60 locuri de muncă. Valoarea contractului de cesiune era una cu dedicație: 0,12 euro/mp/an exclusiv TVA şi o taxă de administrare de 1,5 euro/mp/an, exclusiv TVA.

Ulterior, firma Transilvania JUICES a cesionat contractul închiriere către SC Babos Holding Internațional, firmă care între timp a fost radiată. Ulterior, contractul de închiriere a ajuns la firma Commer SA, deţinută de Anca Virginaş, una dintre partenerele constante de afaceri de-a lui Cristian Baboș. Nici această firmă nu funcționează, fiind în lichidare.

Nimeni nu a realizat investiția de 5 milioane de euro care să asigure cele minim 60 de locuri de muncă. Însă, reprezentanții firmei spun că nu au putut demara afacerea pentru că terenul închiriat nu era stabil și au trebuit să investească sume importante de bani în stabilizarea lui.

”În vederea realizării investiției au fost realizate lucrări de amenajare a terenului concesionat şi stabilizare a versantului sudic şi de amenajare a terenului până la cota zero (existând o diferenţă de nivel considerabilă), în continuare, a fost necesară realizarea unei căi de acces auto şi amenajarea unui drum. În final, create fiind condiţiile pentru demararea lucrărilor de construcţie a halei industriale, s-a procedat la racordul instalaţiilor de apa/canal şi electrice, precum şi la edificarea fundaţiei construcţiei industriale, conform proiectului propus – Fabrică de Sucuri Concentrate de Fructe”, se mai arată în actele de la dosar.

În patru ani de la semnarea contractului de închiriere, firmele lui Baboș au reușit doar să toarne o placă de beton și să ridice o parte din schelele pe care ar fi trebuit să se edifice fabrica de sucuri.

Motiv pentru care administrația județeană a reziliat contractul de cesiune semnat cu firma lui Baboș. Decizia aceasta a fost contestată în instanță de Transilvania Juice SA, dar a pierdut procesul. Suplimentar, instanța a decis că placa de beton și schelele metalice trebuiesc demolate pentru că nu au fost construite legal.

”(…) având în vedere dispoziţiile art. 7.1.17, raportat la faptul că edificatele realizate de către pârâtă nu reprezintă construcţii definitive, că nu au fost autorizate în condiţiile Legii nr. 50/1991 şi cu privire la care nu s-a încheiat un proces verbal de recepţie în vederea înscrierii în cartea funciară, nefiind finalizate, instanţa reţine că dispoziţia contractuală privind la preluarea acesteia de către reclamantă sau demolarea acesteia doar după un an în situaţia în care nu sunt vândute unui alt investitor nu este aplicabilă în cauză, clauza referindu-se la construcţii finalizate, astfel că raportat la dispoziţiile art. 7.1.16 din contract raportat la art. 969 Cod civil, va obliga pârâta şi să demoleze construcţiilor edificate pe acest teren, iar în caz de refuz autorizează reclamanta să procedeze la demolarea acestora pe cheltuiala pârâtei”, arată hotărârea.

Astfel, în procesul cu miza de 1,2 milioane lei judecătorul a respins plângerea firmei Transilvania Juices SA. Soluția nu este definitivă, ea judecându-se acum în stadiul de apel.

Noaptea în jacuzzi, ziua în robă

Omul de afaceri Cristian Baboș este unul dintre prietenii unui fost judecător care a ”activat” la Tribunalul Comercial Cluj și Curtea de Apel Cluj, Gabriel Năsui. Pe de o parte, cei doi petreceau vacanțele împreună, în media aparând poze cu Baboș și Năsui făcând jacuzzi împreună cu pahare de șampanie în mână, iar pe de altă parte, după ce judecătorul își îmbrăca roba se apleca asupra dosarelor printre care se regăseau și acțiunile prietenului său.

Astfel că, în 2016 DNA Cluj l-a trimis în judecată pe magistratul Curții de Apel Cluj Gabriel Năsui pentru luare de mită. Potrivit anunțului făcut de procurori, Năsui a primit de la afaceristul Cristian Baboș suma de 3.740 de euro. ”În cursul anului 2008, inculpatul Năsui Gabriel Adrian, în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Cluj Napoca, a acceptat și primit cu titlu de mită de la inculpatul Baboş Cristian Ioan foloase necuvenite în valoare totală de 3.740 euro. Aceste foloase au fost primite de magistrat pentru a emite o sentință favorabilă într-o cauză civilă în care inculpatul Baboş Cristian Ioan avea calitatea de reclamant”, arată referatul procurorilor.

În 2019, Năsui a fost condamnat definitiv la trei ani cu suspendare la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce Curtea de Apel Mureș îl condamnase, pe fond, la patru ani de închisoare cu executare. De asemenea, și Cristian Baboș a primit tot o pedeapsă de 4 ani cu închisoare.

”Condamnă pe inculpatul Năsui Gabriel Adrian, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită la pedeapsa închisorii de 3 ani şi interzicerea exercitării drepturilor ca pedeapsă complementară. suspendă sub supraveghere executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 6 ani, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de suspendare sub supraveghere”, arată soluția pe scurt a ÎCCJ.

Afacerile lui Baboș

Cristian Ioan Baboş este cunoscut pentru afacerile sale derulate prin firma Babos Holding International dar şi pentru cele două sucursale pentru care a întocmit alte firme Babos Holding International în Zalău,) şi o a treia Babos Holding International în Ungheni, Mureş, cu denumirea anterioară ROMCEREAL BABOS HOLDING INTERNATIONAL SRL. Toate aceste firme sunt ori în faliment, ori în dizolvare.

Ioan Baboş, tatăl lui Cristian Ioan Baboş, este cel care l-a lansat pe fiul său în afaceri. El este acţionarul societăţii Agromar din Zalău, care are întreruptă activitatea de mai bine de zece ani, dar şi a societăţii cu acelaşi nume, Agromar cu filială în Cluj-Napoca. Transilvania Juices SA este o altă firmă a familiei Baboş, care o are drept administrator pe Eugenia Mărioara Marchiş. O altă firmă este E. Grann SA care este deţinută de către Ioan Cristian Baboş, acţionar principal, Ioan Baboş, Adriana Boariu şi Mihai Tudor Boariu. Domeniul de activitate a societăţii din Iernut este producerea de energie electrică. Această societate este acţionarul principal şi al societăţii Eastenercom, unde Cristian Ovidiu Baboş este administrator, dar cu mandat suspendat.

Judecătorul ciripea la Securitate sub numele conspirativ de ”Gabriel”

Potrivit CNSAS, pe vremea Securităţii judecătorului Gabriel Năsui i se spunea ”Cotabiţă”.

Judecătorul Gabriel Adrian Năsui a avut legături cu Securitatea în tinereţe, conform dosarelor studiate de către CNSAS. Misiunea sa era de a-l ţine sub observaţie pe un profesor de la Liceul “Gheorghe Şincai” din Cluj Napoca, aşa cum reiese din Adeverinţa CNSAS 540/29.05.2008.

“În baza notei de constatare nr. S/DI/I438 din data de 12.05.2008, întocmită de către direcţia de specialitate, din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul Năsui Gabriel a fost recrutat în calitate de colaborator al Securităţii în perioada 1989 – 1991, pentru supravegherea informativă a unui profesor din cadrul Liceului “Gheorghe Şincai”, având numele conspirativ “Cotabiţă” […] Deşi domnia sa a semnat la data de 18.05.1989 – “Angajament”, nu se regăsesc documente care să ateste transmiterea de informaţii securităţii de către domnul Năsui Gabriel, astfel încât să se poată circumscrie noţiunii de colaborator al Securităţii aşa cum este aceasta definită în art. 2. Lit. b şi c din O.U.G. nr. 24/2008.” Pe baza documentelor studiate, CNSAS consideră că lui Năsui Gabriel nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securităţii.

Răzvan Robu