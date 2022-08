Luna septembrie este una foarte importanta pentru copiii din Romania. In aceasta luna din an incepe scoala, iar acestia, alaturi de parinti, incep pregatirile si au mari emotii.

Daca nu iti doresti sa lasi toata cumparaturile pe ultima suta de metri, astfel incat sa te cuprinda un val de agitatie si de stres, cel mai bine este ca de inceputul lunii septembrie sa realizezi lista de cumparaturi necesara. Citeste articolul si afla care sunt produsele care nu trebuie sa uiti sa le achizitionezi pentru prichindelul tau in aceasta luna importanta din an.

Iata ce nu trebuie sa lipseasca de pe lista de shopping pentru copii in septembrie 2022:

Ghiozdan de scoala

Este normal sa te interesezi cu privire la cel mai bun ghiozdan de scoala pentru piticul tau. Acesta trebuie sa fie realizata din cele mai bune materiale, astfel incat sa fie cat mai durabil si rezistent. In plus, este bine ca imprimeul sa fie unul cat mai atractiv, pentru ca micutul sa adore sa-l poarte in fiecare zi din saptamana.

Poti sa te orientezi catre rucsac de pus in spate sau catre un ghiozdan cu roti, pe care copilul sa-l transporte cat mai usor.

Rechizite

Daca copilasului ii lipsesc caietele de matematica sau cele de desen, mergi la cumparaturi in cautarea celor mai bune rechizite scolare. Este necesar ca pe langa acestea, sa adaugi in cosul de cumparaturi unpenar, stilou, cerneala si creioane colorate. Toate acestea sunt necesare la scoala si nu trebuie sa-i lipseasca din ghiozdan.

Ca recomandare, cel mai bine este sa alegi caiete cu numeroase fiole, astfel incat copilul sa nu fie nevoit sa inlocuiasca caietele la scurt timp.

Adidasi

Toamna nu se mai poarta sandalele si tenisii din panza, ideali pentru zilelele cu temperaturi ridicate, asa ca este esential sa te orientezi catre o pereche de adidasi grosi pentru micut. Alege o pereche de adidasi comozi, moderni si cu print jucaus, pe care cel mic sa-l poarte la cele mai frumoase tinute de toamna.

Este bine sa iti indrepti atentia catre cea mai calitativa pereche de adidasi pe care o gasesti pe piata, astfel incat prichindelul sa nu sufere de dureri de picioare.

Palton

Toamna se poarta paltoanele si gecile groase. Daca iti doresti ca cel mai mic membru al familiei sa invete sa se imbrace elegant de la varste fragede, este recomandat sa alegi un palton chic pentru acesta.

Orienteaza-te catre modelele crem, gri sau negre, care sunt extrem de versatile si pot fi purtate cu mare usurinta.

Esarfa

Toamna este destul de frig, fapt pentru care cel mic are nevoie si de o esarfa pe care sa o poarte la gat in zilele cu vant puternic. Acest produs are atat rol estetic, cat si rolul de a mentine un confort termic crescut in zona gatului.

Alege o esarfa cu buline sau una uni, astfel incat copilul sa o poata integra la cat mai multe tinute de toamna.

In cele din urma, tine cont de toate produsele enumerate mai sus si asigura-te ca mai adaugi pe lista tot ceea ce ii mai lipseste prichindelului tau.

Sursa foto: Pexels.com