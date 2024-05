Filmul „În inima naționalei”, dedicat calificării României la EURO 2024, a avut premiera la cinematograful din AFI Cotroceni. Evenimentul a adunat personalități marcante din lumea sportului românesc, printre care s-au numărat selecționerul Edi Iordănescu, președintele Federației României de Fotbal (FRF) Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF Mihai Stoichiță și mulți alții.

Documentarul pornește de la înfrângerea dureroasă, cu scorul de 3-0, suferită de „tricolori” în fața Muntenegrului, pe Arena Națională, moment care a marcat retrogradarea echipei în Divizia C a Ligii Națiunilor. De aici, filmul urmărește drumul plin de provocări către redobândirea performanței și recâștigarea încrederii suporterilor.

Deși elevii lui Edi Iordănescu au cel mai slab cotat lot de la turneul final din Germania, România este cotată ca fiind a 19-a favorită dintre cele 24 de participante de la EURO 2024, informează CasePariuriInternationale.com .

Un aspect inedit al documentarului este faptul că toate interviurile au fost realizate dintr-o singură filmare, fără dubluri. Jucătorii și oficialii echipei naționale au împărtășit momentele cruciale din carierele lor și drumul către echipa națională. Într-o scenă emoționantă, Ianis Hagi își arată vulnerabilitatea, cerând o pauză în timpul interviului; acest moment emoționant a fost păstrat în film.

Deși nu toți jucătorii au participat la interviuri, cum ar fi Nicușor Bancu, Andrei Rațiu, Olimpiu Moruțan și alții, aceștia apar totuși în secvențe de la meciuri și în imaginile surprinse în vestiare. Filmul a început să fie disponibil în cinematografe începând din 13 mai, oferindu-le suporterilor, în particular, și tuturor românilor, în general, ocazia de a vedea detaliile picante din spatele acestei povești de succes.

La avanpremieră, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și-a exprimat emoțiile trăite la vizionare: „Am văzut doar trailer-ul înainte. Surpriza a fost când mi-a zis președintele că o să facă un film. Nu trebuie să apar eu, eu sunt omul din umbră. E emoționant. Cine iubește țara se emoționează când vede astfel de lucruri. Asta mi s-a întâmplat mie.

Mesajul ar trebui să fie că trebuie să mai facem un film peste doi ani. Dacă avem un turneu final de succes, faceți și voi un film cu ei. Mi-aș dori să mai facem peste doi ani, după preliminariile pentru Mondial. La EURO va depinde totul de ce vom face în primul meci. Acesta, cu Ucraina, e cel mai important”.

Remus Achim, regizorul filmului, a subliniat efortul și dedicarea pe care echipa sa a depus-o pentru realizarea documentarului: „S-a muncit să ne calificăm în primul rând. Noi am muncit niște luni de zile, dar e incomparabilă cu ce au făcut băieții. A ieșit mai bine decât ne așteptam. Tot filmul e o lecție de viață pentru România, nu doar pentru cine are o înclinare spre sport. Sincer să fiu, nu aveam nicio legătură cu fotbalul, nu mă uitam deloc, mă uitam la tenis. Cu proiectul acest am redescoperit fotbalul.

Nu pot spune, că Ianis Hagi, Pușcaș, Alibec sunt într-un fel sau altul. Noi am avut puțin timp la dispoziție, nu știam anul trecut dacă ne calificăm. Pe ultima sută de metri am început să lucrăm la acest proiect. Din acest film are oricine de învățat. M-a impresionat Pușcaș, nu îi știam povestea. A fost alt om în fața camerei față de ce știam de la televizor. E un proces în care trebuie să vezi cine sunt ei. În primele minute de interviu parcă aveau o adversitate față de mine, îi întrebam niște lucruri incomode”.

Documentarul „În inima naționalei” își propune să fie o sursă de inspirație pentru toți românii, ilustrând eforturile și sacrificiile făcute de echipa națională pentru a ajunge la EURO 2024. Mesajul principal este unul de speranță și determinare, care demonstrează că prin muncă și perseverență, orice obstacol poate fi depășit.