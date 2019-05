Tăriceanu, despre candidatura lui Dragnea: „Fiecare are dreptul să aspire. Diferența dintre noi e generată de presiunea condamnării și a dosarului pe care îl are”

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri într-un interviu la Adevărul că este în fața lui Liviu Dragnea în sondajele de opinie pentru prezidențiale pentru că șeful PSD are o „apăsare” legată de condamnarea și de dosarul pe care îl are. Tăriceanu a spus, râzând, că nici măcar nu s-a gândit la varianta să susțină un candidat PSD la prezidențiale.

Redăm discuția din interviu:

Candidati la prezidentiale?

Inca nu am luat aceasta decizie. Dupa alegerile pentru PE (voi lua decizia). Nu sunt cel mai exact barometru, dar dau o anumita indicatie.

Spre ce inclinati?

Eu vreau sa fiu foarte corect. Chiar daca in momentul de fata in sondaje in turul 2 sunt la egalitate cu Iohannis, sa castigi prezidentialele ai nevoie in spate de un partid puternic. ALDE nu este inca suficient de organizat, de structurat, sa asigure trambulina necesara. Sigur ca a face o coalitie cu PSD pentru sustinerea mea la prezidentiale este o solutie care mi-ar aduce un aport politic important. Lucrul acesta il vom discuta dupa alegerile europarlamentare

Credeti ca PSD ar fi acord sa sustina un candidat din afara partidului?

Asta e o problema, desigur.

Ati fi dispus sa sustineti un candidat PSD la prezidntiale?

Da, e o intrebare buna. Vreti sa va spun ceva? Nu am analizat varianta asta (rade).

Dragnea ar fi interesat sa candideze?

Haideti sa discutam asa, foarte normal si sincer. Eu n-am auzit un politician adevarat in Romania care sa spuna ‘Nu, nu, nu, e ceva prea mult la care nu vreau sa ma gandesc’. Cred ca fiecare are dreptul sa aspire. Fiecare soldat are in ranita bastonul de maresal.

Dar daca ne uitam pe sondaje, diferenta dintre dvs si dl Dragnea este imensa.

Da, dar probabil ca aceasta diferenta e si generata de apasarea, de presiunea aceasta data de condamnarea pe care a avut-o si de dosarul pe care il are.