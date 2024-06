Jocurile de noroc sunt foarte populare si pe continentul asiatic, in ciuda faptului ca ele nu sunt permise momentan in toate tarile. Cu toate acestea, unele dintre cele mai mari si mai faimoase cazinouri din lume se afla aici si citind acest articol vei afla si unde se gasesc ele mai exact.

Iti propun in continuare cateva informatii si statistici interesante despre evolutia fenomenului jocurilor de noroc in lumea asiatica.

Jocurile de noroc sunt permise doar in 6 tari/regiuni

Exista multe controverse legate de reglementarea jocurilor de noroc in tarile de pe continentul asiatic. Spre exemplu, China permite jocurile de noroc , dar locuitorii se pot juca doar la doua loterii nationale.

Cu toate acestea, guvernul chinez a reglementat jocurile de noroc in doua provincii speciale, Macau si Hong Kong.

In India, jocurile de noroc sunt permise, insa sunt reglementate foarte strict. Legislatia de acolo face referire la doua categorii: jocuri care se joaca pe anumite premii ce pot fi castigate sau jocuri de unde poti sa castigi bani reali.

De curand a fost publicat actul care permite inclusiv accesarea cazinourilor de pe internet si automat si participarea la jocuri cu pacanele online , pariuri sportive sau alte tipuri de jocuri de noroc.

In Filipine este permis accesul la jocurile de noroc, inclusiv la agentiile fizice si in mediul online.

Japonia este si ea stricta in privinta jocurilor de noroc, permitand doar pariurile pe anumite evenimente, cum ar fi mahjong, curse de cai, pachinko, dar si intreceri moto.

In Vietnam sunt reguli oarecum rigide, in sensul ca se pot plasa pariuri pe curse de cai, curse de ogari si meciuri de fotbal. Cazinourile sunt deschise, au licente guvernamentale, insa accesul se face doar pe baza de pasaport, ceea ce inseamna ca sunt deschise doar pentru turisti.

Care sunt cele mai populare destinatii asiatice pentru jocurile de noroc

Primul raspuns care imi vine in minte este Macau. In acest paradis al jocurilor de noroc din Asia exista anumite derogari cu totul speciale.

Guvernul chinez a oferit o oarecare autonomie, in sensul ca provincia Macau isi poate organiza singura activitatea de jocuri de noroc, dar taxele si impozitele uriase revin guvernului chinez.

Vei gasi in Macau peste 50 de cazinouri, unele dintre ele fiind faimoase in intreaga lume, cum este cazul The Venetian, MGM sau Wynn Palace.

Hong Kong este un alt exemplu de “o tara – doua sisteme”. Si aici guvernul de la centru incaseaza impozitele si taxele generate de profiturile uriase ale cazinourilor. Totusi, vei gasi peste 15 cazinouri luxuriante in Honk Kong si vei avea parte de o experienta asiatica autentica.

Nu doar salile de joc in sine sunt cele care atrag turistii, ci si hotelurile cu mii de camere, inclusiv apartamente VIP pentru un confort premium.

Venituri de miliarde de dolari in industria jocurilor de noroc asiatice

Doar piata de jocuri de noroc online din China a realizat o cifra de afaceri de 10.7 miliarde de dolari in anul 2023 pentru care s-a realizat ultima raportare.

Daca este sa analizam si valoarea cifrelor de afaceri realizate si raportate de cazinourile fizice din regiuni precum Macau si Hong Kong, suma mentionata anterior se dubleaza.

Toate aceste venituri uriase care sunt incasate de cazinourile de pe continentul asiatic (atat cele fizice, cat si cele online) genereaza impozite si taxe care sunt virate direct la bugetul general, adica sunt platite catre guvernul Chinez.

Cel mai mare castig obtinut vreodata la jocuri de noroc in Asia

Un barbat in varsta de 28 de ani a dat lovitura la loteria chineza de stat, obtinand un castig de 96 de milioane de dolari (680 milioane de yuani). El a jucat de ani de zile aceleasi numere, pana cand s-a intamplat in final sa obtina premiul cel mare.

Castigatorul a dorit sa ramana anonim, iar suma castigata de el este un record pentru jocurile de noroc de pe continentul asiatic.

Precedentul record, de 80 de milioane de dolari, data din anul 2012, cand un fericit jucator din Beijing a nimerit toate numerele castigatoare.

Procentul de jucatori din Asia a crescut foarte mult

S-au facut doua studii in ultimii ani pentru a determina procentul de jucatori din populatia activa care isi incearca norocul la orice inseamna joc de noroc.

Cu toate acestea, avand in vedere ca jocurile de noroc sunt subiect tabu in unele zone din Asia, chestionarul s-a referit la notiunea de jocuri intr-un sens mai larg, acoperind aici si jocurile de divertisment care nu implica sansa de a obtine un castig in bani, ci mai degraba un premiu in sine.

84% dintre respondenti au declarat ca au jucat la jocuri de noroc, un procent incredibil de mare si pe care autoritatile incearca sa-l nege.

Poate ca nu acesta este numarul exact, avand in vedere ca asiaticii au diverse jocuri de noroc traditionale, care dateaza de secole si care nu se incadreaza neaparat in notiunea de joc de cazino.

Chiar si asa, este un procent extrem de ridicat, ceea ce explica poate si sumele foarte mari incasate de cazinouri, fiind vorba de profiturile colosale.

Dupa cum ai putut observa, exista diferente foarte mari in ceea ce priveste reglementarea jocurilor de noroc pe continentul asiatic. Fiecare stat are propriile legi, insa China s-a dovedit a fi usor mai flexibila prin acceptarea organizarii de jocuri de noroc in Macau si Hong Kong.

Asta a facut ca Macau, cel putin, sa devina rapid paradisul asiatic al jocurilor de noroc, fiind la moda chiar si practicarea turismului in acest scop.