O rețea de escroci imobiliari care a păcălit zeci de români să plătească avansuri pentru apartamente în centrul Capitalei a fost demascată, lăsând victimele fără bani și fără locuințele promise. Rețeaua era condusă de o avocată cunoscută, iar sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, ar fi fost și ea implicată. Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore. Fostul ministru a oferit o reacție în exclusivitate.

Reţeaua era condusă de avocata Irina Teodorescu, exclusă din barou în 2016, după ce a escrocat-o cu zeci de mii de euro pe Anastasia Soare, „regina sprâncenelor”, una dintre cele mai bogate femei din lume. A fost atunci condamnată la 6 ani de închisoare.

Din reţea făcea parte şi sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan. Noile fărădelegi erau făcute, conform anchetatorilor, în complicitate cu Cristina Stan, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan.

„Nu pot să vă spun eu care este povestea, ce pot să confirm este că, într-adevăr, este vorba de sora mea. A fost, a dat declarații. Mi-a explicat că a avut niște convorbiri telefonice, dar că nu are absolut nicio implicare”, a spus Carmen Dan, fost ministru de Interne.

Schema era extrem de simplă: membrii reţelei prezentau imobilele, apoi convingeau potențialii clienți să le cumpere. Cereau avansul și reușeau să nu semneze niciun act doveditor. Ultima lor clientă a decis că nu va rămâne cu paguba.

Femeia păgubita plătise 8.000 de euro avans pentru un apartament din centrul Bucureștiului, zona in care prețurile pentru astfel de imobil depăşesc 150, chiar 200.000 de euro. In momentul in care a înțeles ca nu va locui niciodata in acel apartament si ca nu își mai primește nici banii inapoi, a decis sa mearga la politie.

Cele două femei, avocata și sora fostului ministru de Interne, au fost reținute pentru 24 de ore.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și complicitate la înșelăciune”, a declarat Crina Eșanu, Poliția Capitalei.

Procurorii încearcă, acum, să stabilească câte victime a făcut reţeaua. Specialiștii recomandă să nu ne grăbim atunci când vrem să cumpărăm un imobil.

„Banii se dau la notariat, se dau la antecontract, când se dă un avans sau se face vânzarea directă”, spune Cristi Priză, agent imobiliar.

Avocata şi complicea ei riscă până la 5 ani de închisoare.