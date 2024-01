Serviciul de dirigenție a lucrărilor de la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va fi asigurat de firmele Venturio Investment SRL (Leader), Darcom Energy Solutions SRL, Koltek Musavirlik (firmă turcească) după ce Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate a atribuit licitaţia. Este vorba despre un contract în valoare de 25,5 milioane lei, fără TVA. Firma Venturio Investment a fost administrată de Vasile Bogdan, implicat într-un caz de mită. Acum, în societate figurează ca administrator Vasile Grigorie, tatăl lui Bogdan.

Firma Venturio Investment SRL este administrată de Vasile Grigorie şi Manolescu Anca, iar pachetul social este deţinut în proporţie de 95% de Vasile. El este tatăl lui Bogdan, care a deţinut până în 2020 calitatea de administrator şi acţionar majoritar.

”Subsemnaţii: VASILE BOGDAN, VASILE GRIGORIE şi MANOLESCU MIHAELA-ANCA, asociaţi deţinând 100% capitalul social al Societăţii VENTURO INVESTMENT – S.R.L., cu datele de identificare de mai sus (denumită pe scurt „Societatea”) hotărâm:

Articolul 1 Se aprobă cesiunea unui număr de 108 părţi sociale deţinute de asociatul VASILE BOGDAN, la valoarea nominală de 10 lei/ps, cu valoare totală de 1080 lei, reprezentând 54% din capitalul social al Societăţii, către asociatul:

VASILE GRIGORIE, care primeşte un număr de 100 părţi sociale la valoarea nominală de 10 lei/ps, în valoare totală de 1080 lei, reprezentând 54% din capitalul Societăţii.

În urma cesiunilor, capitalul social subscris şi vărsat al Societăţii va fi de 2000 lei, compus din 200 de părţi sociale, cu valoare nominală de 10 lei/PS, repartizat între asociaţi astfel:

VASILE GRIGORIE deţine 188 părţi sociale în valoare de 10 lei/ps, totalizând 1880 lei, reprezentând 94% din capitalul social, MANOLESCU MIHAELA-ANICA deţine 12 părţi sociale în valoare de 10/ps, totalizând 120 lei, reprezentând 6% din capitalul social.”

Chiar dacă Vasile Bogdan nu mai figurează în funcţia de administrator sau acţionar, de fapt el conduce afacerile firmei.

Înainte de a renunţa la funcţiile oficiale din conducerea firmei el a fost prins în flagrant că cerea șpagă pentru a semna constructorului situațiile de lucrări. La data respectivă era vorba despre un contract care viza reabilitarea a 32 de blocuri din București, sector 5. Sume cerută a fost de 263.000 lei şi reprezenta 2% din valoarea lucrărilor. Iniţial, constructorul a plătit o tranșă de 20.000 lei, însă a doua tranșă a venit la pachet cu o plângere adresată procurorilor care marcat banii şi au organizat flagrantul. Astfel, Vasile Bogdan a fost prins cu un plic în care erau 35.000 euro. Pentru a scăpa fără să facă închisoare el a recunoscut fapta.

Vasile Bogdan a recunoscut că lucrează în continuare în firmă.

”Acest demers jurnalistic nu vă face cinste ! Este doar pentru scandal şi pentru a vă vinde ziarul ! Care este relevanţa faptului că am avut problemele respective ?! Societatea noastră are sute de contracte. Am mai supervizat extinderea terminalului de la Aeroportul Cluj, al terminalului Aeroportului de la Braşov. Avem sute de lucrări.. Mai avem o perioadă de contestaţie şi aşteptăm după aceea să vedem!”, a declarat pentru Gazeta de Cluj.

Pentru anul 2022, firma Venturo Investment a declarat o cifră de afaceri de 11,7 milioane lei, un profit de 1,4 milioane lei, datorii de 5,5 milioane lei şi 51 de angajaţi. Societatea are contracte încheiate cu Administraţia Porturilor Maritime, Primăria Sector 1 Bucureşti, etc.

Cea de-a doua firmă din această asociere, DARCOM ENERGY SOLUTIONS SRL, este administrată şi îi aparţine lui Eftenoiu Cornel, om de afaceri din Gorj. Este prieten cu Victor Ponta şi cuscru al unui cunoscut prim-procuror gorjean, Gheorghe Focşan, pensionat în 2022. Pentru ultimul an fiscal, firma a declarat o cifră de afaceri de peste 93 milioane lei, un profit de 8,3 milioane lei, datorii de 35,9 milioane lei şi 12 angajaţi.

Ce prevăd lucrările de dirigenţie şi cine este

În cadrul contractului, principalele activități ale supervizorului sunt: management de proiect, verificare, organizare și arhivare a documentației, activități premergătoare execuției lucrărilor, monitorizarea execuției lucrărilor, supervizarea lucrărilor în perioada de garanție, gestionarea unor situații particulare și coordonarea în materie de sănătate și securitate în muncă.Este vorba doar de una dintre etapele de concretizare a proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj ce vizează dirigenția de șantier.

În urmă cu o lună, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate a desemnat antreprenorul pentru primele lucrări de construcții ale spitalului. Este vorba despre Ubitech Construcții SRL, care va avea la dispoziție 8 luni pentru finalizarea lucrărilor, de la emiterea ordinului pentru începerea acestora.

Contractul, cu o valoare licitată de 52.277.047,79 lei (fără TVA), presupune lucrări de organizare de șantier, excavare grosieră a pământului, devierea rețelelor de utilități și amenajarea căilor temporare de acces precum și construcția unei incinte etanșe de pereți mulați și ziduri de sprijin din piloți forați.





Cum va arăta spitalul

La finalizare, Spitalul Regional de Urgență Cluj va avea o suprafață construită totală de 184.013 mp, din care 176.638 clădirea principală, structurată pe 8 niveluri S+P+5E+Eth, heliport. Suprafața terenului pe care va fi construit viitorul spital este de 143.064 mp.

Spitalul va avea o structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural, medical, al echipamentelor și a tehnologiei IT. În proiectul spitalului sunt prevăzute 22 săli de operație, 4 săli de nașteri și 849 de paturi (106 paturi vor fi pentru îngrijiri critice, inclusiv terapie intensivă, terapie intensivă de urgență și terapie intersivă de urgență și îngrijiri a arșilor).

Cine a mai licitat pentru serviciul de diriginţie

Pentru dirigenția de șantier a Spitalului Regional din Cluj au fost depuse în vara anului trecut șapte oferte:

Ofertant unic: Egis România Asociere: Venturio Investment SRL (Leader), Darcom Energy Solutions, Koltek Musavirlik. Asociere: TPF Inginerie SRL (Leader), SAS TPF Ingenierie,T.P.F. Engineering. Asociere: Confirm Constructii (Leader), Structur ALL Consulting Napoca. Asociere: Manens S.P.A. (Leader), Studio Altieri S.p.A., Italconsult S.p.A., K-Box Construction Design, Mansart Corporate. Asociere: Initiative Exclusiv Consulting Management (Leader), Padeco Company Limited, Speri Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., Meta Engineering, Eurocerad International. Asociere: Tumas Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik (Leader), RomCapital Invest, Tecnic Consulting Engineering Romania SRL.

Răzvan Robu