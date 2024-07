România este campioană mondială la videochat, clasându-se pe primul loc, urmată de Columbia şi Rusia. Ponderea pieţei de videochat din ţara noastră este de 6% din PIB deoarece peste 200.000 de femei şi bărbaţi lucrează ca modele şi alte 100.000 de persoane asigură suportul tehnic. În anul 2023, aproximativ 5.000 de firme au fost înregistrate la ANAF cu acest domeniu de activitate.

Cum bula oraşului de 5 stele, văzut că fiind un important hub IT, stă să se spargă după ce mai multe companii au făcut restructurări, dând afară zeci de angajaţi, Gazeta de Cluj şi-a aplecat atenţia asupra unui alt domeniu aparent foarte profitabil şi care pare să susţină economia oraşului, dar şi, în general, a întregii ţării: Videochatul.

La o simplă căutare pe Google, apar în câteva secunde, oferte de angajare de la 11 studiouri de videochat din Cluj-Napoca, dintre care unul este dedicat exclusiv modelelor de sex masculin.

Consultanţă de securitate într-o sesiune de videochat

Unul dintre cele mai celebre studiouri de videochat care activează şi în Cluj-Napoca este Standard Studio. Standard este detinut integral de catre actionari americani şi a intrat pe piaţa din România în anul 2011. Reprezentanţii din România se laudă pe site-ul oficial al studioului că de-atunci au antrenat peste 3000 de modele de vidoechat. Standard are o reţea extinsă de studiouri, funcţionând în mai multe oraşe din ţară printre care: Sibiu, Bucureşti, Arad sau Târgu Mureş.

Standard Studio funcţioneaza în baza firmei META WIN SRL, al cărei administrator este Popescu Daniela Irina, iar beneficiarii sunt doi americani, cei care deţin de facto studiourile Standard: Boday Shawn Leon şi Perkins Ross Donovan. Codul Caen al firmei sub care funcţionează studiourile Standard este 7490, care include o mare varietate de activităţi cum ar fi consultanţă de scuritate sau consultanţă în probleme de mediu. Având în vedere că obiectul de activitate al firmei META WIN SRL este reprezentat de „activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice”, n-am fi surprinşi ca într-o sesiune de videochat, utilizatorul platformei să primească de la modelul de videochat informaţii despre securitatea naţională sau sfaturi în legătură cu un fenomen fierbinte, ca încălzirea globală.

Meta Win SRL nu şi-a publicat încă cifra de afaceri şi profitul net pe anul 2023, însă în 2022 a înregistrat o cifră de afaceri de 6 278 463 lei, şi a avut 20 de angajaţi.

Imobiliare şi videochat la aceeaşi adresă

Studio 20 are în prezent deschise 25 studiouri: 9 in Bucuresti, în Piata Victoriei si Studio 20 Unirii – care e cel mai mare studio din Romania ca suprafaţă ocupată (1500 mp – 35 de camere cu peste 25 mp utili fiecare), precum şi un studio dedicat bărbaţilor în cartierul Timpuri Noi, de 1000 mp, cu 20 de camere; unul in Cluj-Napoca, primul studio profesional din zonă, în Timişoara, cel mai mare studio din Banat, Craiova, Oradea, Pitesti, Craiova, Iasi; 3 studiouri in Columbia: Bogota, Cali si Cucuta şi 2 în Statele Unite.

În Cluj-Napoca Studio 20 funcţionează pe strada Lunetei, nr.15. Interesant este că la această adresă este înregistrată firma PROFESIONAL LIVE MEDIA SERVICIES SRL al cărei administrator este Moldovan Andrei Alin. Obiectul de activitate al firmei este reprezentat de activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, iar codul CAEN al firmei este 5911, care include activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare, etc.) sau reclame de televiziune. PROFESIONAL LIVE MEDIA SERVICIES SRL a avut în anul 2023 o cifră de afaceri de 725 007 lei. Moldovan Andrei Alin mai deţine o firmă, împreună cu Butnariu Florin Paul, înregistrată la aceeaşi adresă: PROPERTY CAPITAL SOLUTIONS SRL al cărei obiect de activitate este închirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În anul 2023 firma a înregistrat profit 0 şi a adunat datorii de 1 393 565 lei. Butnariu Florin Paul deţine, la randul său, o altă firmă, şi anume Butanriu Imobiliare, care a înregistrat o cifră de afaceri de 743 733 lei, în anul 2023.

Un studio care se află pe locul 1 în Top Afaceri Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc a ajuns şi în Cluj-Napoca

Pe strada Doina Cornea din Cluj-Napoca funcţionează LCM Studio, care e parte a LCM CENTER, care are sediile principale în Timişoara şi Bucureşti şi se laudă cu o experienţă de 20 de ani în domeniu, fiind o prezenţă solidă în peisajul timişorean, după cum apare pe site-ul lor oficial. La adresa sediului din Timişoara, pe strada Louis Pasteur, apare înregistrată firma AFI LCM NETWORK LTD, administrată de Ionescu Adrian Florin, care apare ca fiind împuternicit. Firma pare a fi una falimentară având profit 0 în anul 2023 şi datorii de 37 690 lei. Ionescu Adrian Florin mai are însă încă trei firme, care activează în acelaşi domeniu, şi care sunt şi premiate în mediul anteprenorial: AFI LCM AGENCY SRL, AFI LCM NETWORK LTD (sucursala aflată în Bucureşti) şi AFI CAM AGENT SRL.

AFI LCM AGENCY SRL se află pe Locul 2 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, judetul Timiş şi a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 2 547 413 lei. AFI LCM NETWORK LTD Bucureşti se află chiar în centrul capitalei, pe Calea Victoriei. AFI CAM AGENT are acelaşi cod CAEN ca META WIN SRL (firma sub egida căreia funcţionează Standard Studio în Cluj-Napoca) care cuprinde, printre altele, şi consultanţă în agronomie. Ca atare, pe lână skill-urile deja dezvoltate într-ale siguranţei naţionale (poate chiar şi internaţionale, de ce nu?) şi expertiza dobândită în problemele de mediu, fericiţii utilizatori ar putea să înveţe şi să planteze roşii într-o sisiune cu modelul de videochat.

Nu în ultimul rând, Ionescu Florin este asociat în firma NIKKI LCM STUDIO SRL administrată de Racocianu Nicoleta. Firma se află pe locul 1 in Top Afaceri Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, localitatea Timişoara, iar în anul 2023 a înregistrat un profit de 501 222 lei. Racocianu Nicoleta mai deţine şi fimra NIKKY MODELS SRL, o firmă premiată, de asemenea, pentru excelenţa în afaceri, obţinând Locul 1 in Top Profit Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, localitatea Duboz.

Având în vedere că industria de videochat duduie în România, ANAF a lanstat chiar un ghid prin care persoanele care activează în această industrie pot afla cum să îşi declare veniturile şi să plătească impozitele la stat. Primul termen de raportare pentru România a fost stabilit pentru 31 ianuarie 2024, incluzând şi informațiile referitoare la anul 2023. În cazul în care operatorii de platforme digitale nu depun rapoartele sau acestea nu respectă cerințele, amenzile variază între 20.000 lei și 100.000 lei, la care se pot adăuga și alte restricții ce pot afecta direct activitatea comercială online pe care o desfăşoară.